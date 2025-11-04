La melatonina a largo plazo podría dañar la salud cardiaca, según un estudio

LUNES, 3 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que usan complementos de melatonina como ayuda para dormir podrían estar poniéndose en riesgo de problemas cardiacos futuros, señala un estudio reciente.

Los adultos con insomnio que habían estado usando melatonina durante un año o más tenían un 90 por ciento más de probabilidades de insuficiencia cardiaca, informan los investigadores el 10 de noviembre en Nueva Orleáns en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

Además, las personas que toman melatonina tienen casi 3.5 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por insuficiencia cardiaca, encontraron los investigadores.

"Los complementos de melatonina se consideran una opción segura y 'natural' para apoyar un mejor sueño, así que fue sorprendente ver aumentos tan consistentes y significativos en los resultados graves de salud, incluso después de equilibrar muchos otros factores de riesgo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Ekenedilichukwu Nnadi . Es jefe de residentes de medicina interna en SUNY Downstate/Kings County Primary Care en Brooklyn, Nueva York.

La melatonina es una hormona que se produce naturalmente en el cuerpo y ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia de las personas. Los niveles aumentan durante la oscuridad y disminuyen durante el día.

Los complementos de melatonina están ampliamente disponibles sin receta en Estados Unidos, y se promocionan y comercializan como una ayuda segura para dormir, anotaron los investigadores.

Para ver cómo el uso de melatonina a largo plazo podría afectar la salud de las personas, los investigadores revisaron cinco años de registros de salud electrónicos de casi 131,000 personas diagnosticadas con insomnio crónico. Más de 65,000 informaron haber tomado melatonina durante más de un año.

El equipo comparó a las personas que habían usado melatonina a largo plazo con las personas a las que nunca se había anotado el uso de melatonina en sus registros de salud.

Durante cinco años, la insuficiencia cardíaca ocurrió en aproximadamente el 4.6% de los usuarios de melatonina frente al 2.7% de los no usuarios, una diferencia del 90%.

La insuficiencia cardiaca también fue un 82 por ciento más alta cuando los investigadores observaron a las personas que tenían al menos dos recetas de melatonina surtidas con al menos 90 días de diferencia, según los registros del Reino Unido.

Los que tomaban melatonina tenían unas 3.5 veces más probabilidades de ser hospitalizados por insuficiencia cardiaca (un 19 frente a un 6.6 por ciento), y el doble de probabilidades de morir durante el periodo del estudio (un 7.8 frente a un 4.3 por ciento), mostraron los resultados.

"Me sorprende que los médicos receten melatonina para el insomnio y hagan que los pacientes la usen durante más de 365 días, dado que la melatonina, al menos en EE. UU., no está indicada para el tratamiento del insomnio", dijo en un comunicado de prensa la vocera de la AHA, Marie-Pierre St-Onge . Es directora del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y el Ritmo Circadiano del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

"En EE. UU., la melatonina se puede tomar como un complemento de venta libre, y las personas deben ser conscientes de que no debe tomarse de forma crónica sin una indicación adecuada", añadió St-Onge, que no participó en el estudio.

Pero se necesita más investigación para comprender del todo la relación entre los complementos de melatonina y la salud cardiaca, dijo Nnadi.

"Un peor insomnio, depresión/ansiedad o el uso de otros medicamentos para mejorar el sueño podrían vincularse tanto con el uso de melatonina como con el riesgo cardiaco", dijo. "Además, aunque la asociación que encontramos plantea preocupaciones de seguridad sobre el suplemento ampliamente utilizado, nuestro estudio no puede probar una relación causal directa. Esto significa que se necesita más investigación para evaluar la seguridad de la melatonina para el corazón".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Fundación del Sueño ofrece más información sobre la melatonina.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 3 de noviembre de 2025