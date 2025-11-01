Salud

¿Insomnio? Evita esta estrategia común si eres mayor, dicen los expertos

Healthday Spanish

VIERNES, 31 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los adultos de mediana edad y las personas mayores envejecerían con más gracia, y ahorrarían unos cuantos dólares, si dejaran de tomar medicamentos recetados para dormir, señala un estudio reciente.

Evitar los medicamentos para dormir reduciría la tasa de caídas de los estadounidenses mayores en casi un 9% y el deterioro cerebral en un 2%, informan los investigadores en la próxima edición de diciembre de The Lancet Regional Health-Americas.

También aumentaría la esperanza de vida en más de un mes y ahorraría a la gente miles de dólares, dijeron los investigadores.

"Nuestros resultados muestran que reducir el uso de medicamentos para dormir podría ayudar a los adultos mayores a vivir vidas más saludables con menos limitaciones", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Hanke Heun-Johnson, científica investigadora del Centro Schaeffer de Políticas y Economía de la Salud de la USC.

Más de 15 millones de estadounidenses a partir de los 50 años de edad toman medicamentos recetados para dormir, como las benzodiacepinas y los sedantes-hipnóticos como Ambien, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Las directrices desaconsejan el uso a largo plazo, pero los médicos con frecuencia recetan estos medicamentos durante largos periodos de todos modos, dijeron los investigadores.

El insomnio afecta hasta a un 50 por ciento de las personas mayores de 65 años, lo que aumenta su riesgo de depresión, ansiedad, enfermedad cardiaca, hipertensión y deterioro cerebral, dijeron los investigadores.

Pero los medicamentos para dormir aumentan el riesgo de fracturas de huesos por caídas, sonambulismo, terrores nocturnos y deterioro cognitivo, dijeron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores desarrollaron el "Modelo de Ancianos del Futuro" para proyectar el impacto del uso de drogas para dormir entre los adultos mayores.

Utilizando datos de dos décadas del Estudio Federal de Salud y Jubilación, los investigadores analizaron el uso actual de medicamentos para dormir y cómo les iría a las personas si todos dejaran de usarlos.

Encontraron que las personas de 65 a 74 años tenían el mayor beneficio potencial de evitar los medicamentos para dormir, en términos de salud cerebral y física.

Las personas mayores también ahorrarían alrededor de $6,600 en acres a lo largo de su vida, principalmente por mejoras en su calidad de vida, dijeron los investigadores.

A las personas les iría mejor si probaran la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que enseña mejores hábitos de sueño, dijeron los investigadores. Es tan efectivo como los medicamentos para dormir a corto plazo y más efectivo a largo plazo, y se puede administrar a través de una aplicación.

"El insomnio es un problema grave para muchos adultos mayores, pero el uso regular de medicamentos para dormir puede plantear riesgos reales", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal Jason Doctor, académico principal del Centro Schaeffer. "Apoyar a los médicos en la reducción de las recetas y promover alternativas más seguras y comprobadas beneficiará en última instancia a los pacientes y a la sociedad".

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio.

FUENTES: Universidad del Sur de California, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2025; The Lancet Regional Health-Americas, diciembre de 2025

