¿Sentado durante largos períodos? Toma cacao o come moras para proteger la salud del corazón, dicen los expertos

JUEVES, 30 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Una taza de chocolate o té caliente, una manzana o un tazón lleno de bayas podrían ayudar a proteger la salud cardiaca de los adictos a la televisión o de los deportistas de escritorio, sugiere un estudio reciente.

Todos esos alimentos y bebidas son ricos en sustancias químicas vegetales llamadas flavonoides, y un experimento de laboratorio mostró que podrían prevenir los problemas de los vasos sanguíneos provocados por estar demasiado tiempo sentado, informaron los investigadores en la edición del 29 de octubre de la revista The Journal of Physiology.

"Consumir alimentos y bebidas ricos en flavanoles durante los periodos en los que se pasa sentado es una buena forma de reducir parte del impacto de la inactividad en el sistema vascular", señaló la investigadora principal, Catarina Rendeiro, profesora asistente de ciencias nutricionales de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.

"Dado lo comunes que se han vuelto los estilos de vida sedentarios y el aumento en el riesgo que esto puede tener para la salud vascular, usar alimentos y bebidas ricos en flavonoides, sobre todo en combinación con la interrupción de los periodos de inactividad al dar un paseo corto o ponerse de pie, podría ser una buena forma de mejorar la salud a largo plazo, independientemente del nivel de forma física del individuo", dijo en un comunicado de prensa.

Estudios anteriores han vinculado las arterias endurecidas con un mayor riesgo de enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares y ataques cardiacos, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Se sabe que estar sentado durante mucho tiempo perjudica al menos temporalmente la flexibilidad de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial.

"Ya sea que estemos sentados en escritorios, al volante de un automóvil, en un tren o en el sofá leyendo un libro o viendo televisión, todos pasamos mucho tiempo sentados", dijo Rendeiro. "Aunque no estamos moviendo nuestros cuerpos, todavía los estamos poniendo bajo estrés".

Los flavanoles se encuentran naturalmente en algunas frutas, té, nueces y granos de cacao, dijeron los investigadores, y se ha demostrado que protegen la salud de los vasos sanguíneos durante los períodos de estrés mental.

Para ver si los flavanoles podrían ayudar a proteger la salud de los vasos sanguíneos, los investigadores reclutaron a 40 hombres jóvenes sanos: 20 con un mayor nivel de condición física y 20 que estaban menos en forma.

Todos los hombres consumieron una taza de cacao con alto o bajo contenido de flavonol, y luego se quedaron quietos durante dos horas.

Todos los que bebieron el cacao bajo en flavonol experimentaron una reducción en la flexibilidad de las arterias de los brazos y las piernas, lo que sugiere que una mejor condición física no necesariamente protegerá a las personas de los efectos perjudiciales de la conducta sedentaria, dijeron los investigadores.

Sin embargo, todos los que bebieron el cacao con alto contenido de flavonol no experimentaron tales reducciones, independientemente de sus niveles de condición física, mostró el estudio.

"Es importante destacar que tras la bebida con alto contenido de flavonoides, tanto los participantes más aptos como los menos aptos mantuvieron su (elasticidad arterial) igual que antes de estar sentados durante dos horas", señaló en un comunicado de prensa el investigador Sam Lucas, profesor de fisiología cerebrovascular, del ejercicio y experimental de la Universidad de Birmingham.

Este es el primer estudio que muestra que los flavanoles podrían proteger contra los problemas de los vasos sanguíneos relacionados con estar sentado y que esta protección es independiente de la aptitud física de una persona, dijeron los investigadores.

"En realidad, es bastante fácil añadir alimentos ricos en flavanoles a la dieta", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Alessio Daniele, estudiante de doctorado de la Universidad de Birmingham.

"Hay productos de cacao disponibles en supermercados y tiendas de salud que se procesan a través de métodos que preservan los niveles de flavonoides", dijo Daniele. "Si el cacao no es lo tuyo, las frutas como las manzanas, las ciruelas y las bayas, las nueces y el té negro y verde son alimentos básicos comunes en la cocina y están fácilmente disponibles".

FUENTE: Universidad de Birmingham, comunicado de prensa, 29 de octubre de 2025