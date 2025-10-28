Un ensayo clínico encuentra que la ketamina no es efectiva para la depresión

MARTES, 28 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La ketamina podría no ser efectiva para tratar la depresión, revelan los resultados de un nuevo ensayo clínico.

Las infusiones de ketamina añadidas a la atención estándar de la depresión no hicieron nada por las personas hospitalizadas con el trastorno del estado de ánimo, informaron los investigadores el 22 de octubre en la revista JAMA Psychiatry.

"Nuestra hipótesis inicial era que las infusiones repetidas de ketamina para las personas hospitalizadas con depresión mejorarían los resultados del estado de ánimo. Pero encontramos que este no es el caso", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Declan McLoughlin, profesor de investigación de psiquiatría en el Trinity College de Dublín.

Estudios anteriores que encontraron que la ketamina era efectiva en el tratamiento de la depresión podrían haber sido defectuosos, ya que los pacientes podrían haber adivinado que estaban recibiendo el medicamento y experimentaron una mejoría debido a un efecto placebo, dijeron los investigadores. Este ensayo también encontró que muchos pacientes pudieron adivinar qué tratamiento estaban recibiendo.

"Nuestro ensayo resalta la importancia de informar sobre el éxito, o la falta de él, del cegamiento en los ensayos clínicos, sobre todo en los ensayos clínicos de terapias en las que mantener la ceguera es difícil, por ejemplo, la ketamina, los psicodélicos y las terapias de estimulación cerebral", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Ana Jelovac , del Trinity College de Dublín.

"Esos problemas pueden conducir a mejores efectos placebo y resultados de ensayos sesgados que pueden inflar demasiado los efectos reales del tratamiento", dijo Jelovac.

Alrededor de un 30 por ciento de las personas con depresión no responden bien a los antidepresivos convencionales que se dirigen a las sustancias químicas del cerebro como la serotonina, la dopamina y la adrenalina, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Es por eso que se ha depositado esa esperanza en la ketamina, que se usa cada vez más como un tratamiento no indicado en la etiqueta para la depresión, dijeron los investigadores.

Una versión en aerosol nasal de ketamina llamada Spravato incluso fue aprobada en 2019 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para la depresión difícil de tratar, según la Facultad de Medicina de Harvard.

Para el nuevo ensayo, más de 60 personas con depresión fueron asignadas al azar para recibir hasta ocho infusiones intravenosas dos veces por semana de ketamina o midazolam, una benzodiazepina.

El midazolam produce sedación y efectos psicoactivos, por lo que los investigadores lo han utilizado como alternativa al placebo en los ensayos de ketamina. De esa manera, es menos probable que los pacientes adivinen que no han recibido ketamina, según el pensamiento.

Los resultados no mostraron diferencias significativas en los síntomas de depresión entre los grupos de ketamina y midazolam al final de las cuatro semanas de tratamiento.

No se encontraron diferencias entre los grupos en otras medidas como la función cognitiva, las finanzas o la calidad de vida.

"En condiciones rigurosas de ensayos clínicos, la ketamina adyuvante no proporcionó ningún beneficio adicional a la atención hospitalaria de rutina durante la fase de tratamiento inicial o el período de seguimiento de seis meses", dijo McLoughlin. "Las estimaciones anteriores de la eficacia antidepresiva de la ketamina pueden haber sido exageradas, lo que destaca la necesidad de recalibrar las expectativas en la práctica clínica".

Pero la mayoría de los pacientes pudieron adivinar con éxito si habían recibido ketamina o midazolam, anotaron los investigadores. Entre el 78% y el 85% de los pacientes con ketamina sabían que habían recibido el anestésico, mientras que entre el 46% y el 62% de los pacientes con midazolam adivinaron correctamente.

"Si bien se seleccionó el midazolam para mitigar el desenmascaramiento, esto no tuvo éxito, lo que aumenta la posibilidad de que incluso el pequeño efecto observado refleje la expectativa en lugar de un efecto específico del tratamiento", escribieron los investigadores.

La Escuela de Medicina de Harvard ofrece más información sobre la terapia con ketamina para la depresión.

FUENTES: Trinity College Dublin, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2025; Psiquiatría de JAMA, 22 de octubre de 2025