¿Cómo mata el cáncer a las personas? Una nueva teoría sugiere coágulos de sangre

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

MIÉRCOLES, 22 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Lo que mata a los pacientes de cáncer es dónde se propaga su malignidad en el cuerpo, en lugar del cáncer en sí, según un estudio reciente.

Si los tumores se propagan a los vasos sanguíneos principales, pueden provocar la coagulación de la sangre que contribuye a la insuficiencia orgánica, informaron investigadores recientemente en la revista Nature Medicine.

Es por eso que algunas personas con cáncer avanzado mueren rápidamente, mientras que otras sobreviven a pesar de que el cáncer se ha extendido por todo el cuerpo, dijeron los investigadores.

"La gran pregunta que estábamos tratando de responder: ¿Qué mata a los pacientes con cáncer? ¿Por qué mueren un día específico en lugar de seis meses antes o después?", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Matteo Ligorio . Es profesor asistente de cirugía en el Centro Médico UT Southwestern en Dallas.

El cáncer mata a unos 600,000 estadounidenses cada año, pero lo que realmente termina con sus vidas ha sido un misterio, dijo Ligorio.

Para investigar, los investigadores analizaron los casos de más de 100 pacientes que murieron de cáncer de colon, pulmón, ovario, hígado o páncreas. También reclutaron a 31 pacientes con enfermedades terminales en cuidados paliativos, incluidos 21 con tumores sólidos y 10 con otras afecciones.

Cuando los pacientes murieron, en un promedio de 38 días después de ingresar al estudio, Ligorio realizó una autopsia para examinar sus vasos sanguíneos principales.

A diferencia de los pacientes que murieron por otras causas, los que tenían cáncer generalmente tenían tumores que habían crecido en sus vasos sanguíneos. Las tomografías computarizadas mostraron que estas neoplasias malignas estaban presentes en las semanas o meses anteriores a la muerte.

Las muestras de sangre también revelaron un fuerte aumento en el número de células cancerosas en el torrente sanguíneo justo antes de la muerte.

Ligorio unió estos hallazgos para crear una nueva teoría sobre la razón por la que los pacientes con cáncer finalmente mueren.

Cuando los tumores ingresan a los vasos sanguíneos principales, las partículas microscópicas de cáncer pueden desprenderse en el torrente sanguíneo, lo que hace que la sangre sea más propensa a coagularse.

Esos coágulos cortarían el flujo sanguíneo a los órganos del paciente, lo que llevaría a una falla en los sistemas de órganos que finalmente causa la muerte.

Para validar la teoría, los investigadores examinaron las tomografías computarizadas de 1,250 pacientes alemanes con cáncer. Encontraron que la mayoría de los pacientes tenían tumores que se infiltraban en sus vasos sanguíneos principales.

El equipo ahora está estableciendo un ensayo clínico para ver si los tratamientos para limitar la propagación del cáncer a los vasos sanguíneos podrían extender la supervivencia de un paciente con cáncer.

"La cirugía o la radiación para tratar los tumores que se acercan a los vasos sanguíneos grandes podrían transformar potencialmente la forma en que diagnosticamos, manejamos y tratamos a los pacientes con cáncer", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Kelley Newcomer, profesora asociada de medicina interna en UT Southwestern.

FUENTE: Centro Médico UT Southwestern, comunicado de prensa, 16 de octubre de 2025

