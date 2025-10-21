1 de cada 10 niños rara vez sale a jugar, según una encuesta

LUNES, 20 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Algunos niños pequeños están virtualmente encerrados y rara vez salen de sus casas para jugar, muestra una encuesta reciente.

Aproximadamente 1 de cada 10 niños en edad preescolar y niños pequeños sale a jugar una vez a la semana o menos, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Infantil C.S. Mott del Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan.

Se ha mostrado que jugar al aire libre mejora la salud mental y física de los niños, y también contribuye a una buena salud ocular, dijeron los investigadores.

La ansiedad de los padres podría ser una barrera, ya que 4 de cada 10 padres encuestados admiten que se sienten nerviosos cuando su hijo se aleja demasiado o sube demasiado.

Actividades como trepar a un árbol, andar en bicicleta o deslizarse por un poste en el patio de recreo son oportunidades de crecimiento, dijo la codirectora de Mott Poll, Sarah Clark , en un comunicado de prensa.

"Es comprensible que los padres se preocupen por la seguridad, pero los niños necesitan oportunidades para probar sus límites", dijo Clark. "Trepar, columpiarse o explorar áreas desconocidas ayuda a desarrollar confianza, resiliencia y habilidades para resolver problemas".

En total, el 75% de los padres de niños de 3 a 5 años dijeron que su hijo usa columpios de forma independiente, mientras que el 41% informó que su hijo cruza las barras solo.

Alrededor de un 71 por ciento de los niños de 1 a 2 años se bajan por un tobogán por su cuenta, y un 66 por ciento suben escaleras de estructuras de juego, encontró la encuesta.

Sin embargo, casi la mitad de los padres toman la mano de sus hijos o se sientan a su lado cuando el niño está intentando un nuevo desafío físico, encontró la encuesta.

"El juego arriesgado no se trata de imprudencia, sino de desafíos apropiados que permiten a los niños pequeños explorar de lo que son capaces", dijo Clark. "Los padres que permiten un poco más de independencia a menudo ven florecer la confianza de sus hijos".

Ella alienta a los padres a dejar que sus hijos tomen la iniciativa en el tiempo de juego, en lugar de tratar de guiarlos para que jueguen de la manera "correcta".

"El juego no necesita ser perfecto o educativo para ser beneficioso", dijo Clark. "Dejar que los niños dirijan su propio juego fomenta la curiosidad, la creatividad y la independencia. Los padres solo necesitan crear tiempo y espacio para que sus hijos jueguen libremente".

En un día típico, encontró la encuesta, alrededor del 88% de los niños participarán en juegos físicos como correr, saltar o trepar. Otro 68% participará en juegos de simulación o fantasía.

Casi un tercio de los padres dicen que sus hijos participan en juegos multimedia, como videojuegos, y 3 de cada 5 dicen que sus hijos ven televisión o videos todos los días.

"El juego es la clave de cómo aprenden y se desarrollan los niños pequeños", dijo Clark. "Comienza en la infancia, con los padres jugando al escondite y, a medida que los niños crecen, crean su propia versión del juego".

Dijo que los hallazgos sugieren que muchas familias podrían respaldar un desarrollo más saludable al fomentar una variedad más amplia de experiencias de juego.

"Los teléfonos y las tabletas son convenientes, y es comprensible que los padres confíen en ellos a veces", dijo Clark. "Pero es importante tener en cuenta cuánto tiempo se dedica al juego de los medios y crear oportunidades para un juego más activo, imaginativo y social".

La nueva encuesta involucró a 710 padres con al menos un hijo de 1 a 5 años. El margen de error es de más o menos 2 a 7 puntos porcentuales.

