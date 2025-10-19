Aumentan las lesiones oculares por pickleball en EE. UU.

VIERNES, 17 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La creciente popularidad del pickleball ha traído consigo un aumento preocupante en las lesiones oculares entre los jugadores.

Las lesiones oculares relacionadas con el pickleball aumentaron en más de 400 casos al año entre 2021 y 2024, frente a unos 200 anuales durante la década anterior, informaron los investigadores el 16 de octubre en la revista JAMA Ophthalmology.

Algunos jugadores recibieron un golpe directo de una pelota, mientras que otros recibieron su lesión ocular durante una caída o al ser golpeados por una paleta, encontraron los investigadores.

Este aumento ocurrió incluso cuando las lesiones oculares en otros deportes como el tenis, el béisbol y el baloncesto se han estado reduciendo, anotaron los investigadores.

Los jugadores de a partir de 50 años tenían un riesgo más alto de sufrir una lesión ocular que los jugadores más jóvenes, encontró el estudio.

"Hemos visto a muchos más jugadores que no están familiarizados con el deporte entrar en la cancha, y eso crea muchas oportunidades de lesiones", dijo a The New York Times el investigador principal, el Dr. Jonathan Tsui, profesor de la Facultad de Medicina de Rutgers New Jersey en Newark.

"No están acostumbrados a lo rápido que se mueven los proyectiles y lo cerca que están de los otros jugadores en la cancha", dijo Tsui.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de lesiones de la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor de EE. UU.

Entre 2005 y 2024, hubo un estimado de 3,112 lesiones oculares relacionadas con el pickleball en los EE. UU., y 1,262 de ellas ocurrieron solo en 2024, informaron los investigadores.

El número de lesiones no se acerca a los 19.8 millones de jugadores que se estima que han comenzado a jugar pickleball en los EE. UU., pero representan la necesidad de usar protección para los ojos mientras juegan, dijeron los investigadores.

Algunos jugadores fueron golpeados lo suficientemente fuerte como para desprenderse la retina, romperse los huesos alrededor de la cuenca del ojo o romperse el ojo, encontró el estudio. Otros se fueron con un ojo morado o un corte.

Alrededor del 43% de las lesiones involucraron un golpe directo de la pelota; 28%, caídas; y el 12%, un golpe de una paleta, dice el estudio.

Las personas de 50 años o más tenían un riesgo un 39% más alto de sufrir una lesión ocular que las personas más jóvenes.

Los investigadores señalaron que USA Pickleball en 2024 rechazó un cambio de regla que habría requerido que los jugadores usaran protección para los ojos en los torneos, citando los desafíos de hacer cumplir la regla.

USA Pickleball tampoco ha ofrecido ninguna orientación sobre la protección ocular, dijeron los investigadores, y muchos clubes de pickleball y centros recreativos no tienen tales requisitos.

"El año pasado, la actriz Michelle Pfeiffer y la periodista Savannah Guthrie mostraron con orgullo sus lesiones oculares relacionadas con el pickleball", dijo el Dr. Matthew Gorski, oftalmólogo de Northwell Health en Patchogue, Nueva York.

"Creo que era muy importante que difundieran la conciencia sobre los peligros potenciales del pickleball y la importancia real de usar protección para los ojos mientras se juega pickleball", agregó en un comunicado de prensa.

Gorski, que no participó en el estudio, dijo que no le sorprendía que las personas mayores sean más propensas a lesionarse jugando pickleball.

"Las personas mayores de 50 años en general a menudo son más susceptibles a las lesiones con cualquier tipo de deporte", dijo. "Muchos pacientes mayores no son tan ágiles para evitar traumatismos o el contacto con una pelota o una paleta o tienen enfermedades oculares preexistentes que los pondrían en mayor riesgo de sufrir una lesión ocular significativa".

Gorski recomienda que los jugadores compren protectores oculares envolventes que cumplan con el estándar F3164 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales para gafas protectoras.

"Es muy importante tener el material correcto. Por lo general, pensamos en un tipo de plástico de policarbonato que proporcionaría una protección adecuada en caso de algún tipo de trauma", dijo Gorski. "Siempre es importante hablar con su oftalmólogo para asegurarse de que está usando protección para los ojos que sea apropiada para el tipo de deporte que está practicando".

FUENTES: JAMA Ophthalmology, 16 de octubre de 2025; Northwell Health, comunicado de prensa, 16 de octubre de 2025; The New York Times, 16 de octubre de 2025