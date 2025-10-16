¿Por qué los medicamentos GLP-1 podrían reducir los antojos de alcohol? Un nuevo experimento sugiere una respuesta

JUEVES, 16 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los medicamentos para perder peso como Ozempic y Zepbound parecen reducir los antojos de alcohol, pero los médicos no han podido explicar por qué, hasta ahora.

Los fármacos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) parecen ralentizar la velocidad a la que el alcohol entra en el torrente sanguíneo, lo que también disminuye sus efectos en el cerebro de una persona, según los resultados de un estudio piloto que aparece en la edición del 15 de octubre de la revista Scientific Reports.

Esencialmente, las personas no sienten los efectos del alcohol con tanta intensidad si toman un medicamento GLP-1, dijeron los investigadores.

"Las personas que beben saben que hay una diferencia entre tomar una copa de vino y beber un trago de whisky", dijo el investigador Alex DiFeliceantonio en un comunicado de prensa. Es codirectora interina del Instituto de Investigación Biomédica Fralin, con sede en Roanoke, Virginia, en el Centro de Investigación de Comportamientos de Salud de VTC.

Ambas bebidas contienen la misma cantidad de alcohol, pero la inyección provoca un rápido aumento en el contenido de alcohol en la sangre y, posteriormente, una intoxicación, dijo DiFeliceantonio.

"¿Por qué importaría esto? Las drogas de acción más rápida tienen un mayor potencial de abuso", dijo. "Tienen un impacto diferente en el cerebro. Entonces, si los GLP-1 ralentizan la entrada del alcohol en el torrente sanguíneo, podrían reducir los efectos del alcohol y ayudar a las personas a beber menos".

Los medicamentos GLP-1 imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 20 personas con obesidad, la mitad de las cuales tomaban un medicamento GLP-1. Todos tenían un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

A los participantes se les sirvió una bebida alcohólica que debía consumirse en 10 minutos. Los investigadores midieron su alcohol en el aliento y les hicieron preguntas sobre cómo se sentían, como "¿Qué tan borracho te sientes en este momento?" en una escala del 1 al 10.

Este proceso se repitió tres veces durante una hora, dijeron los investigadores.

Al final, las personas que tomaban medicamentos GLP-1 informaron consistentemente sentirse menos intoxicadas, encontró el estudio.

Los datos tomados durante el experimento indicaron que la capacidad de los medicamentos GLP-1 para ralentizar el vaciado del estómago probablemente reduce el efecto del alcohol, dijeron los investigadores.

Otros medicamentos diseñados para ayudar a reducir la ingesta de alcohol actúan sobre el sistema nervioso, anotaron los investigadores. Por ejemplo, el acamprosato estabiliza la actividad de los neurotransmisores en el cerebro, compensando los efectos del alcohol.

"Nuestros datos preliminares sugieren que los GLP-1 suprimen la ingesta a través de un mecanismo diferente", dijo DiFeliceantonio.

Los investigadores dijeron que esto podría abrir otro medio para ayudar a las personas a combatir el alcoholismo, pero se necesitan ensayos clínicos más grandes para confirmarlo.

Más información

La Sociedad de Endocrinología ofrece más información sobre los medicamentos GLP-1 y el alcoholismo.

FUENTE: Instituto de Investigación Biomédica Fralin en VTC, comunicado de prensa, 15 de octubre de 2025