Salud

La soledad se vincula con menos probabilidades de supervivencia al cáncer

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 15 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La soledad o el aislamiento social podrían reducir las probabilidades de supervivencia de un paciente de cáncer, según una nueva revisión de las evidencias.

Los pacientes de cáncer que se sienten solos parecen tener un riesgo más alto de muerte, tanto por su malignidad como por otros problemas de salud, informaron los investigadores el 14 de octubre en la revista BMJ Oncology.

La soledad se asocia con un riesgo un 34 por ciento más alto de muerte por cualquier causa, según datos de casi 1.6 millones de pacientes con cáncer en estudios anteriores, encontraron los investigadores.

La soledad también se vincula con un aumento del 11% en el riesgo de muerte por cáncer en sí, según datos de más de 2.1 millones de pacientes.

"Estos hallazgos sugieren colectivamente que la soledad y el aislamiento social podrían influir en los resultados del cáncer más allá de los factores biológicos y relacionados con el tratamiento tradicionales", escribió el equipo de investigación dirigido por el Dr. Srinivas Raman, oncólogo radioterápico de BC Cancer-Vancouver en Columbia Británica, Canadá.

La soledad es relativamente común entre las personas que luchan contra el cáncer, y afecta a casi la mitad de los pacientes, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. También se ha asociado con otros problemas de salud, incluidos trastornos del sueño, un sistema inmunológico debilitado y dolor crónico.

"La carga única de la supervivencia al cáncer a menudo incluye formas de aislamiento derivadas directamente de la enfermedad y las experiencias de tratamiento, incluida la incapacidad de los seres queridos para comprender completamente los temores asociados con el cáncer, el estigma en torno a los efectos visibles del tratamiento y las ansiedades relacionadas con la supervivencia", escribieron los investigadores.

"Los cambios físicos inducidos por el tratamiento (fatiga, deterioro cognitivo) pueden limitar aún más la participación social, mientras que la medicalización prolongada de la vida puede erosionar la identidad previa a la enfermedad y las conexiones comunitarias", escribió el equipo.

Para la nueva revisión de evidencia, los investigadores analizaron datos de 13 estudios anteriores sobre el cáncer y la soledad o el aislamiento social.

Los datos agrupados mostraron un vínculo entre la soledad y el riesgo de muerte entre los pacientes de cáncer, encontraron los investigadores.

"Nuestros hallazgos son consistentes con investigaciones anteriores que vinculan los factores estresantes psicosociales con resultados adversos para la salud", escribieron los investigadores. "Se cree que el aislamiento social y la soledad aumentan el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer a través de mecanismos biológicos, psicológicos y conductuales interconectados".

Elaboraron de esta manera: "Biológicamente, la respuesta al estrés desencadenada por la soledad puede conducir a una desregulación inmune y una mayor actividad inflamatoria, lo que en última instancia contribuye a la progresión de la enfermedad".

Sin embargo, los investigadores anotaron que los estudios fueron observacionales y solo pueden mostrar una asociación, en lugar de un vínculo causal entre la soledad y la muerte.

Si los resultados se confirman en futuros estudios bien realizados, apuntan a un medio para mejorar las probabilidades de los pacientes con cáncer a través de la divulgación.

"Con evidencia más sólida de un vínculo causal, las evaluaciones psicosociales y las intervenciones dirigidas para la soledad y el aislamiento social podrían investigarse y, si muestran beneficios, deberían integrarse en la atención del cáncer para mejorar los resultados de los pacientes", escribieron los investigadores.

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer ofrece más información sobre el aislamiento social y la soledad.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 14 de octubre de 2025; BMJ Oncology, 14 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylasoledadsevinculaconmenosprobabilidadesdesupervivenciaalcancer

Últimas Noticias

La IA podría ayudar a predecir el riesgo de sepsis entre los niños enfermos

Healthday Spanish

La IA podría ayudar a

Las 'mentes errantes' del TDAH están relacionadas con una mayor creatividad

Healthday Spanish

Las 'mentes errantes' del TDAH

La voz de mamá impulsa el desarrollo del habla del bebé en el útero

Healthday Spanish

La voz de mamá impulsa

California exigirá etiquetas de alérgenos alimentarios en los menús para 2026

Healthday Spanish

California exigirá etiquetas de alérgenos

Cómo es el primer test molecular aprobado en Argentina para detectar Chagas en recién nacidos

Esta prueba facilita intervenciones rápidas y mejora el acceso a terapias específicas

Cómo es el primer test
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del alcaparrado a la empanada

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
El jefe del Comando Sur

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

Putin endureció la represión contra “agentes extranjeros” al reducir el requisito para procesos penales

TELESHOW
Nico Vázquez habló de su

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

Cómo es el estado de salud de Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor