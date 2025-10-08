Salud

Tanto los refrescos de dieta como las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de enfermedad del hígado graso, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 7 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas podrían tener un riesgo más alto de enfermedad del hígado graso tanto por los refrescos azucarados como por las bebidas dietéticas, según un estudio reciente.

De hecho, las bebidas endulzadas artificialmente podrían representar una mayor amenaza para la salud del hígado que las bebidas azucaradas, informaron los investigadores el lunes en la reunión anual de la United European Gastroenterology en Berlín.

El equipo también encontró que reemplazar estas bebidas con agua redujo significativamente el riesgo de enfermedad del hígado graso de las personas.

"Las bebidas endulzadas con azúcar han estado bajo escrutinio durante mucho tiempo, mientras que sus alternativas 'dietéticas' con frecuencia se consideran la opción más saludable", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Lihe Liu . Es estudiante de posgrado en gastroenterología en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Soochow en Suzhou, China.

"Estos hallazgos desafían la percepción común de que estas bebidas son inofensivas y resaltan la necesidad de reconsiderar su papel en la dieta y la salud del hígado", añadió Liu.

La enfermedad del hígado graso ocurre cuando la grasa se acumula en el hígado, lo que con el tiempo puede causar daño hepático. Es la enfermedad hepática crónica más común, dijeron los investigadores, que afecta a más del 30% de las personas en todo el mundo.

Para el estudio, los investigadores siguieron a casi 124,000 personas que participaron en el Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo en el Reino Unido. Los participantes informaron su consumo de bebidas como parte de un cuestionario de dieta de 24 horas.

Durante un seguimiento medio de 10 años, casi 1,200 participantes desarrollaron enfermedad del hígado graso y 108 murieron por causas relacionadas con el hígado, encontraron los investigadores.

Los resultados muestran que beber alrededor de nueve o más onzas de bebidas endulzadas artificialmente todos los días se asoció con un aumento del 60% en el riesgo de enfermedad del hígado graso.

Del mismo modo, beber bebidas azucaradas a diario se asoció con un aumento del 50 por ciento en el riesgo, dijeron los investigadores.

"Nuestro estudio muestra que las bebidas endulzadas con bajo contenido de azúcar o sin azúcar en realidad se vincularon con un mayor riesgo de (enfermedad del hígado graso), incluso a niveles de ingesta modestos, como una sola lata por día", dijo Liu.

Beber agua en lugar de una bebida endulzada artificialmente redujo el riesgo de enfermedad del hígado graso de una persona en más del 15%. Del mismo modo, reemplazar las bebidas azucaradas con agua redujo el riesgo de las personas en casi un 13%.

Liu dijo que el alto contenido de azúcar en las bebidas azucaradas puede causar picos rápidos en los niveles de azúcar en la sangre, promover el aumento de peso y aumentar los niveles de ácido úrico, todo lo cual se ha relacionado con la acumulación de exceso de grasa en el hígado.

Por otro lado, las bebidas endulzadas artificialmente podrían afectar a la salud del hígado al alterar el microbioma intestinal de una persona, impulsando los antojos de dulces y estimulando la secreción de insulina, dijo Liu.

"El método más seguro es limitar tanto las bebidas endulzadas con azúcar como las endulzadas artificialmente", dijo. "El agua sigue siendo la mejor opción, ya que elimina la carga metabólica y previene la acumulación de grasa en el hígado, al tiempo que hidrata el cuerpo".

Los investigadores planean examinar exactamente por qué estas bebidas aumentan la acumulación de grasa hepática a través de ensayos clínicos a largo plazo.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

Yale New Haven Health ofrece más información sobre la enfermedad del hígado graso.

FUENTE: United European Gastroenterology, comunicado de prensa, 6 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daytantolosrefrescosdedietacomolasbebidasazucaradasaumentanelriesgodeenfermedaddelhigadograsosegununestudio

Últimas Noticias

La inflamación se vincula con la fatiga entre los pacientes de cáncer

Healthday Spanish

La inflamación se vincula con

Los bebés tienen más probabilidades de morir si la madre fallece durante o después del embarazo

Healthday Spanish

Los bebés tienen más probabilidades

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Un estudio liderado por investigadores de España reveló que los intervalos cortos de actividad física intensa ayudan a superar barreras como la escasez de tiempo y aumentan la constancia de las personas sedentarias. Los detalles

Cómo lograr beneficios para la

El ejercicio moderado mejora la digestión y protege la microbiota, afirma un estudio

Mantener una rutina física suave brinda beneficios notables al organismo, aseguran estudios recientes. Cómo diferentes formas de movimiento pueden influir en procesos biológicos internos

El ejercicio moderado mejora la

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Se trata de un programa de intervención social con tres décadas de historia. El presidente de la organización, Guillermo Ignacio Colobraro, contó a Infobae cómo nació la iniciativa y el alcance de sus acciones

Grupo PIER: cómo trabajan los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Roma, atascos y caos: el

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

TELESHOW
Juana Repetto recordó su experiencia

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”