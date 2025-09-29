Salud

Las lesiones en carritos de golf aumentan entre los niños

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

LUNES, 29 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Más niños se están lesionando en accidentes con carritos de golf, según un estudio reciente.

Las lesiones en carritos de golf entre los niños han aumentado de forma constante en los últimos tres años, reportaron investigadores el domingo en la reunión anual de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), en Denver.

Nueve de cada 10 niños lesionados son niños, y casi la mitad son menores de 12 años, encontraron los investigadores.

Los carritos de golf se han convertido en algo común en algunos vecindarios suburbanos, dijeron los investigadores.

"La tendencia creciente del uso de carritos de golf en las áreas residenciales, junto con el aumento en la frecuencia de niños que conducen y montan estos vehículos, se correlaciona con un aumento preocupante tanto en el número como en la variedad de lesiones infantiles en los carritos de golf", señaló en un comunicado de prensa el autor del estudio, el Dr. Theodore Ganley . Es director del Centro de Medicina y Rendimiento Deportivo del Hospital Infantil de Filadelfia.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos federales de lesiones relacionadas con los carritos de golf en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

El equipo estimó que casi 53,900 de esas lesiones ocurrieron entre 2010 y 2023, con un promedio de más de 3,800 cada año.

Una colisión seguida de un vuelco de un carro fue la secuencia de accidente más común, que ocurrió en alrededor de un 36 por ciento de todos los casos y en un 46 por ciento de los casos que involucraron a adolescentes, mostraron los resultados.

Caerse de un carrito de golf fue la forma más común en que los niños se lastimaron, y ocurrió en alrededor de un 50 por ciento de los casos, encontraron los investigadores.

Las lesiones en la cabeza, la cara y el cuello fueron las más comunes, ocurriendo en un 44 por ciento de los casos, y es probable que fueran causadas por caídas de un carrito, encontró el estudio.

Esos tipos de lesiones fueron más comunes en los niños, mientras que los adolescentes por lo general sufrieron lesiones en las extremidades inferiores, dijeron los investigadores.

Los autos de golf son propensos a accidentes al hacer giros bruscos o paradas repentinas, así como cuando las personas entran y salen de los vehículos, anotaron los investigadores.

"Nuestros hallazgos resaltan la necesidad urgente de aumentar la concienciación y la atención a estas lesiones entre los niños, y demuestran el papel crucial de la educación en el funcionamiento seguro de los carritos de golf", dijo Ganley.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Nationwide Children's Hospital recomienda medidas de seguridad para carritos de golf como:

Exigir que los conductores tengan 16 años o más. Sentarse en el asiento y usar restricciones de cadera y agarraderas mientras conduce. Permanecer sentado hasta que el carrito se haya detenido por completo. Frenar lentamente, especialmente en pendientes descendentes. Evitar giros bruscos. No operar un carrito después de beber alcohol.

Más información

Nationwide Children's Hospital ofrece más información sobre la seguridad de los carritos de golf.

FUENTE: Academia Estadounidense de Pediatría, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025

