Salud

Caminar es bueno para la salud, pero no olvides hacerlo siguiendo ‘las 5 reglas’

Para hacerlo correctamente tienes que seguir algunas reglas para obtener los beneficios que esperas

Por Clara Barceló

Guardar
Una chica andando (Freepik)
Una chica andando (Freepik)

Caminar es una de las actividades físicas más sencillas, accesibles y recomendadas, sobre todo para las personas mayores de más de 50 años. Sin embargo, para que realmente aporte beneficios a la salud no basta con “poner un pie delante del otro”. Así lo explica la Facultad de Medicina de Harvard, que señala que la postura y algunos hábitos durante la caminata son determinantes para aprovechar al máximo esta práctica.

Según los especialistas, caminar correctamente no solo ayuda a perder peso o mantener el colesterol y la presión arterial bajo control, sino que también puede mejorar la respiración, la resistencia física y la calidad del sueño.

Mantener una postura erguida

El primer consejo es caminar erguido. Muchas personas pasan gran parte del día encorvadas, lo que dificulta la entrada de aire en los pulmones y provoca fatiga prematura. En cambio, inclinarse demasiado hacia atrás también resulta perjudicial, ya que sobrecarga la zona lumbar.

La postura ideal consiste en extender la columna vertebral y mantenerla alineada. Harvard propone un sencillo truco: colocar los pulgares a la altura de las costillas inferiores y los índices sobre las caderas; si la distancia entre ambos aumenta al enderezarse, la postura es la correcta.

La importancia de la mirada

Otro error frecuente es caminar con la vista fija en el suelo. Esta costumbre provoca tensión en la espalda y en el cuello, además de reducir la sensación de apertura y confianza durante la caminata.

Los expertos recomiendan mirar hacia delante, en un rango de entre 3 y 6 metros de distancia, lo que permite mantener el cuello relajado y la postura alineada.

Hombros relajados y libres de tensión

La posición de los hombros también juega un papel clave. Durante la marcha, los hombros deben apuntar hacia abajo y ligeramente hacia atrás, evitando llevarlos hacia las orejas. De esta forma se reduce la tensión acumulada en la parte superior del cuerpo y se facilita una respiración más profunda.

Cuando los hombros están relajados, el pecho se abre y los pulmones tienen más espacio para expandirse, lo que mejora la oxigenación.

Brazos de péndulo

El movimiento pendular, que puede abarcar toda la extremidad y no solo desde el codo hacia abajo, no debe sobrepasar la altura del pecho. La pelvis debe mantenerse en posición neutra y también hay que contraer los músculos abdominales durante el movimiento. Esto es beneficioso si la espalda no se arquea excesivamente ni se sobrecarga el coxis.

El paso ligero

Finalmente, el paso debe ser ligero, con una suave transición del talón a la punta, sin golpear el suelo bruscamente. La zancada no debe ser excesiva, evitando una tensión en las articulaciones.

Un hábito sencillo con grandes beneficios

Aunque caminar pueda parecer una actividad rutinaria, estudios recientes han confirmado que hacerlo de forma consciente y con la postura correcta puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fortalecer los músculos y las articulaciones, además de contribuir a la salud mental.

Los especialistas insisten en que basta con 30 minutos diarios de caminata a paso ligero, acompañados de una correcta técnica postural, para notar mejoras significativas en la salud. Caminar es mucho más que moverse, sino que se trata de entrenar al cuerpo para que cada paso cuente.

Temas Relacionados

España-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Flexiones de brazos: recomendaciones para perfeccionar la técnica y potenciar resultados

Adoptar una postura adecuada y ajustar pequeños detalles en el movimiento puede marcar una gran diferencia en la efectividad del entrenamiento. Los consejos de expertos

Flexiones de brazos: recomendaciones para

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

El 27 de septiembre se realizará una jornada abierta con actividades interactivas, charlas con expertos, mesas de intercambio y una feria de libros sobre la temática central de la concepción

Habrá un encuentro clave sobre

El aceite de pescado puede aumentar o disminuir el riesgo de cáncer de colon, según tus genes

Healthday Spanish

El aceite de pescado puede

Aumenta la falta de hijos en los EE. UU.

Healthday Spanish

Aumenta la falta de hijos

Las mujeres con senos densos se benefician de los procedimientos avanzados de detección del cáncer

Healthday Spanish

Las mujeres con senos densos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Femicidio de Jimena Salas: declararon

Femicidio de Jimena Salas: declararon los dos acusados en el juicio e insistieron con su inocencia

Comenzó el juicio contra el capo del clan Villalba que ordenó un crimen por videollamada desde la cárcel

El adolescente baleado en La Plata en un presunto ajuste de cuentas quedó cuadripléjico

Agua y plástico: una responsabilidad empresarial ineludible

El desafío de comunicar en un entorno de competencia feroz por la atención

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu afirmó que denunciará ante

Netanyahu afirmó que denunciará ante la ONU la “capitulación vergonzosa” de los países que reconocen al Estado palestino

El régimen de Corea del Norte dispone de hasta dos toneladas de uranio enriquecido para fabricar múltiples armas atómicas

Costa Rica pidió a la comunidad internacional actuar frente a la crisis humanitaria en Venezuela, Haití y Nicaragua

Rusia insistió en bloquear cualquier avance de Ucrania y descartó que Kiev pueda recuperar los territorios invadidos

Varios sismos de alta magnitud sacudieron el occidente de Venezuela: se reportaron daños materiales leves

TELESHOW
Dani “La Chepi”: “Pensé que

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados