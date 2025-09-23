Una uruguaya que vive en España se sorprende con las personas mayores: “Es sobrenatural”

Foto de la creadora Emi Grando en su vídeo sobre los ancianos

Es habitual ver vídeos diarios en las redes sociales de extranjeros compartiendo sus experiencias en nuestro país. El choque cultural deja a menudo anécdotas divertidas que hacen que los españoles entendamos cosas que no sabíamos que eran solo nuestras.

Una de las creadoras más destacadas en este tipo de contenido es: Emiliana Artagaveytia. Una chica uruguaya que relata en tono de humor todas su vivencias en la ciudad que reside: Valencia. La tiktoker ya cuenta con una comunidad de casi 200.000 personas y sus vídeos acumulan más de un millón de visitas.

Las personas mayores en España

Emiliana compartió hace 3 días un vídeo donde expresaba lo sorprendida que estaba con las personas de la tercera edad en España. La principal razón de su sorpresa fue la vitalidad con la que les veía hacer las cosas. “Salí a trabajar a las 7 de la mañana y ya había un grupo de 5 o 6 personas de 80/90 años tomando y no precisamente agua”, confiesa la creadora de contenido durante los primeros segundos de su reflexión.

Un selfie de una anciana(Freepik)

A lo largo de su relato compara la vitalidad con la que afrontan la vida las personas mayores aquí y las de Uruguay. “Pienso en mi abuela y no me lo creo”, confiesa Emiliana. Otra de las cosas que le ha llamado la atención es la forma en la que se visten y cuidan. “Se tiñen el pelo de azul, verde y violeta” y expresa que le sorprende mucho ver a las señoras con vestidos tan ceñidos y con la espalda abierta. Una construcción de una anciana muy alejada a la que traía de casa.

Sus ejemplos no acaban aquí, la uruguaya también señala la cantidad de horas que los ancianos y ancianas hacen toda su vida en la calle. “Salen a chismear todo lo que han hecho durante el día. Los temas son variados: el tiempo, política o planean el próximo viaje”.

Todas las actividades

“Están viviendo la mejor etapa de vida”, afirma Artagaveytia. La cantidad de cosas que hacen durante la mañana abruma a la tiktoker y dice que su rutina no es nada al lado de la de una octogenaria valenciana. No está muy desencaminada ya que en los últimos años las actividades para las personas de la tercera edad han crecido encarecidamente.

Las primeras plazas de las playas españolas están ocupadas por ellos que tras una vida trabajando no quieren perderse ni un segundo. Los viajes del Imserso tienen siempre todos los puestos ocupados con personas que lejos de quedarse en casa están deseando apuntarse al siguiente. 880.000 viajeros disfrutan cada año de esos viejas en compañía por los de su generación.

En lo comentarios muchos de los ancianos le dan la razón, están en su mejor etapa y no van a dudar en estar más tiempo fuera que dentro de casa. La creadora de contenido aclara que esto no es una crítica, le parece genial y le encanta vivir en un país tan activo.