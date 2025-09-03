La princesa Elisabeth de Bélgica continuará estudiando en Harvard, pese a la guerra de Trump contra la universidad

La princesa Isabel de Bélgica en un acto con motivo de su 18 cumpleaños en el Palacio Real de Bruselas, el pasado 25 de octubre. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Las nuevas medidas anunciadas por la administración de Donald Trump contra la Universidad de Harvard ha puesto en jaque el futuro profesional de la princesa Elisabeth de Bélgica, quien está cursando un máster de dos años en Políticas Públicas en dicho centro educativo. No obstante, las restricciones que busca imponer el presidente de Estados Unidos se centran en vetar la presencia de estudiantes extranjeros en la prestigiosa universidad.

Fue el pasado mes de mayo cuando se conoció públicamente esta medida coercitiva y, desde entonces, la incertidumbre ha rodeado el futuro académico de miles de estudiantes, entre ellos, la hija de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. No obstante, una exclusiva publicada por el periodista belga Wim Dehandschutter en el medio Het Laatste Nieuws ha sacado a la luz cómo la heredera al trono y futura reina del país ha afrontado esta situación.

“La princesa ha intentado sobrellevarlo con una actitud positiva. Nunca pretendieron usar, ni mucho menos abusar, de su posición privilegiada como hija y heredera al trono de un rey para imponer una medida excepcional, en el caso de que la idea del presidente de EE. UU. hubiese seguido adelante”, recoge el artículo. Fuentes cercanas a palacio y de plena solvencia sostienen que la royal belga consideraba la posibilidad de abandonar su máster universitario con el fin de ser una más y defender su posición como migrante en el campus.

El rey Felipe de Bélgica junto a su primogénita, la princesa Elisabeth, en una imagen de archivo (REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

La posibilidad de abandonar los estudios y regresar a Bélgica estuvo sobre la mesa. La polémica se desató en mayo de 2025, cuando la administración Trump solicitó a Harvard la expulsión de sus estudiantes extranjeros, en el marco de una ofensiva contra la universidad, a la que acusaba de fomentar antisemitismo y mantener lazos con el Partido Comunista Chino.

La institución respondió con una demanda en el tribunal federal de Boston, argumentando la ilegalidad de la medida. No obstante, un juez emitió una orden judicial temporal que bloqueó la iniciativa presidencial y permitió que los estudiantes internacionales conservaran su estatus educativo en EE. UU.

Elisabeth de Bélgica, una alumna más de Harvard

Este periodo de incertidumbre coincidió con las prácticas que Elisabeth de Bélgica realizaba en el departamento de relaciones internacionales y derechos humanos de la empresa Bruegel, en Bruselas. Sin embargo, este capítulo en su vida forma parte del pasado, pues ella finalmente continuará su formación en Harvard. De acuerdo con la información revelad por la Casa Real de Bélgica, la obtención de un nuevo visado fue clave. “Podrá continuar sus estudios sin interrupciones”, señalaron las fuentes de palacio hace unas semanas, confirmando la extensión de la autorización para permanecer en el país.

La princesa heredera belga Elisabeth, al centro, participa en un ejercicio militar de tres días en un Centro de Entrenamiento de Comandos del Ejército (Frederic Sierakowski, foto compartida vía AP, archivo)

El futuro de los hijos de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica

Así, este jueves, 4 de septiembre, Elisabeth retomará su rutina académica en la Kennedy School de Harvard, donde cursa un máster centrado en Políticas Públicas. El programa, con fuerte orientación en psicología conductual, tiene como objetivo profundizar en la toma de decisiones políticas y el análisis de los derechos humanos en el contexto de las relaciones internacionales. La formación en Harvard sumará a la licenciatura previa de la princesa, quien estudió Historia y Política en la Universidad de Oxford, fortaleciendo así su perfil académico para responsabilidades futuras.

No solo Elisabeth vivirá un curso decisivo durante 2025. El príncipe Gabriel, su hermano, concluirá su formación en la Real Academia Militar de Bruselas. Emmanuel, por su parte, iniciará estudios en Dirección de Empresas Internacionales y Marketing en la UCLL University College, compatibilizando la vida universitaria con su carrera incipiente en la música como DJ bajo el nombre de Vyntrix. En tanto, la princesa Eleonore, la menor de los hermanos, finalizará el Bachillerato, preparándose para el salto a la universidad.