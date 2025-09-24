Comprender el lupus: síntomas, riesgos y nuevos avances en el tratamiento

MARTES, 23 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- El lupus eritematoso sistémico (LES), a menudo llamado simplemente lupus, es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario del cuerpo funciona mal y ataca por error a sus propios tejidos y órganos sanos.

El lupus puede afectar a casi todos los sistemas de órganos, pero afecta con mayor frecuencia la piel, los riñones, las articulaciones y los revestimientos del corazón y los pulmones.

### Tipos de lupus

El lupus puede afectar a casi todos los sistemas de órganos. Algunos pacientes solo tienen enfermedades de la piel, y esto puede ser una erupción intermitente que a menudo se exacerba durante los meses de verano, ya que el lupus es muy sensible a los rayos del sol.

La erupción del lupus puede verse como una quemadura solar en la cara y la parte superior del pecho, pero también puede ser una erupción profunda y cicatricial (lupus discoide). La erupción del lupus discoide puede provocar la pérdida permanente del cabello.

### Síntomas

El lupus puede afectar casi todos los sistemas de órganos y, por lo tanto, a menudo es difícil de diagnosticar. Además, el lupus a menudo no es la primera afección que viene a la mente con ninguno de los síntomas que puede tener un paciente.

Sería inusual que alguien se presente a un médico sospechando lupus como diagnóstico, ya que es más una afección que explica múltiples síntomas y signos diferentes.

Es un diagnóstico muy difícil de hacer sin estudios de laboratorio, ya que muchas otras afecciones pueden causar síntomas similares, como fatiga o inflamación del corazón o los pulmones.

Sarpullido: El síntoma más obvio es una erupción, generalmente empeorada por la exposición al sol. La erupción puede causar cicatrices, por lo que es importante evitar la exposición al sol, incluso en los meses de invierno. Podría presentarse como una quemadura solar grave en alguien que no ha tenido quemaduras solares en el pasado o como cicatrices profundas en el cuero cabelludo, las orejas o la cara. La fiebre y la erupción pueden ser muchas enfermedades, y se debe descartar la infección antes de considerar el lupus. Inflamación del riñón, el corazón o el pulmón: La inflamación de los pulmones y el corazón suele ser algo que lleva a los pacientes a una sala de emergencias. La afectación renal generalmente se encuentra con pruebas de laboratorio y los pacientes a menudo son asintomáticos. Coágulos de sangre: Los problemas de coagulación de la sangre suelen ser dramáticos y potencialmente mortales, como perder un embarazo cerca del término o desarrollar coágulos de sangre en los pulmones. Estos episodios generalmente no se diagnostican en casa, sino con pruebas e imágenes especiales. Dolor articular: Algunos pacientes tienen un patrón de enfermedad que se superpone con la artritis reumatoide y es principalmente articulaciones hinchadas y sensibles y rigidez matutina. Muchos pacientes son remitidos a reumatólogos con "dolor en todo el cuerpo", y es muy poco probable que esto se deba al lupus. La mañana suele ser el peor momento del día, y el dolor y la rigidez mejoran a medida que avanza el día. Salud mental: El lupus causa problemas con la salud mental y el pensamiento, debido a un deterioro cognitivo comúnmente conocido como "niebla mental". Los síntomas incluyen dificultad para concentrarse, dificultades con tareas complicadas como el trabajo escolar y mayores tasas de depresión y ansiedad. Este efecto del lupus no se comprende bien. Trastornos sanguíneos: El lupus puede hacer que los recuentos de glóbulos rojos (anemia), glóbulos blancos y plaquetas sean más bajos de lo esperado. Estos suelen ser asintomáticos, pero un hallazgo de laboratorio importante para hacer el diagnóstico de lupus.

### Cuándo consultar a un médico sobre el lupus

El lupus puede causar una amplia variedad de síntomas. La erupción es el signo más obvio, pero no está presente en la mayoría de los pacientes. Otros síntomas pueden incluir dolor en el pecho por inflamación en el corazón o los pulmones; coágulos de sangre inexplicables; artritis a una edad temprana; o insuficiencia renal inexplicable.

Puede ser difícil diagnosticar el lupus, ya que estos síntomas tienen causas más comunes y el lupus generalmente no es el primer diagnóstico considerado.

### ¿Cómo se diagnostica el lupus?

El lupus a menudo se diagnostica después de pruebas de laboratorio. Las pruebas que muestran problemas renales, recuentos bajos de células sanguíneas y signos de inflamación son pistas útiles. Una prueba llamada anticuerpo antinuclear (ANA) es invaluable.

Este anticuerpo se encuentra en muchas otras enfermedades, como la enfermedad hepática autoinmune, afecciones de la tiroides y, a veces, incluso en individuos sanos, pero siempre está presente en pacientes con lupus activo.

Como tal, un ANA negativo excluye el lupus como diagnóstico. Las biopsias de piel y riñón también son útiles para el diagnóstico. No todos los pacientes tendrán todos los síntomas y resultados de las pruebas relacionados con el lupus, lo que hace que el diagnóstico sea un desafío.

El lupus a menudo se puede confundir con una infección como la gripe, la mononucleosis ("mono") y la neumonía. La presencia de una erupción lúpica típica a menudo ayuda a hacer el diagnóstico antes, pero la erupción no siempre está presente.

### ¿Cómo se trata el lupus?

Se han producido varios avances médicos recientes en la investigación del lupus, especialmente en el desarrollo de fármacos. La hidroxicloroquina es un medicamento importante que casi todos los pacientes con lupus deben tomar regularmente.

Es seguro y eficaz para tratar muchos aspectos del lupus, como la artritis, las enfermedades de la piel, la pérdida de cabello y las enfermedades renales. Se puede tomar durante el embarazo e incluso durante la lactancia.

Un avance notable es el desarrollo de anifrolimumab, un medicamento que se dirige a la vía del interferón tipo I, que es hiperactiva en muchas personas con lupus. El anifrolimumab es un anticuerpo monoclonal, una proteína creada en laboratorio diseñada para imitar los anticuerpos naturales del cuerpo. Este medicamento ha demostrado ser prometedor en el tratamiento de las manifestaciones cutáneas del lupus.

Otra área emocionante de investigación involucra la terapia de células CAR-T, que utiliza las células inmunitarias (células T) de un paciente para combatir enfermedades . Este enfoque innovador, que ha demostrado cierto éxito en ciertos cánceres de la sangre, ahora se está explorando para enfermedades autoinmunes como el lupus.

Se están llevando a cabo múltiples ensayos clínicos, incluido uno en el Boston Medical Center, para evaluar la seguridad y eficacia de la terapia de células CAR-T en pacientes con lupus grave que no han respondido adecuadamente a los tratamientos convencionales.

Si bien aún se encuentra en la fase experimental, la terapia con células CAR-T representa una opción de tratamiento potencialmente transformadora para las personas que viven con lupus.

### Causas del lupus

Se desconoce la causa exacta del lupus, pero se cree que una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales hace que el sistema inmunológico se ataque a sí mismo. Sin embargo, un estudio en la revista Nature mostró que una de las causas es una mutación genética en un gen llamado "receptor tipo toll 7".

Esta mutación aumentó la posibilidad de que el sistema inmunológico se activara fácilmente para atacar órganos sanos, incluso en ausencia de infección.

### Factores de riesgo

Sexo: Las mujeres entre las edades de 15 y 45 años tienen muchas más probabilidades de desarrollar lupus y representan aproximadamente el 90% de todos los casos. Antecedentes familiares: Tener un hermano con lupus aumenta el riesgo de una persona en aproximadamente 20 veces en comparación con la población general. Raza: Las personas afroamericanas/negras, inuit y nativas americanas tienen el triple de riesgo de lupus en comparación con las personas blancas, y la gravedad de su enfermedad suele ser peor, especialmente la enfermedad renal y el riesgo de muerte. Los pacientes hispanos y árabes no blancos tienen aproximadamente el doble de riesgo de lupus en comparación con los pacientes blancos en Canadá y Estados Unidos.

### Vivir con lupus

Vivir con lupus puede ser un desafío, pero con el cuidado adecuado y los ajustes en el estilo de vida, muchas personas pueden llevar una vida plena y activa. Los síntomas como fatiga, dolor en las articulaciones y erupciones cutáneas tienen tratamientos disponibles para ayudar a controlar las molestias y prevenir los brotes.

Es importante trabajar en estrecha colaboración con su equipo de atención médica, tomar los medicamentos según lo recetado y proteger su piel del sol. Incluso los pacientes con piel oscura que nunca han tenido problemas con quemaduras solares en el pasado necesitan usar protector solar con regularidad.

La exposición al sol puede desencadenar brotes de la enfermedad (incluida la enfermedad renal) y causar cicatrices en la piel y lesiones en el cuero cabelludo (lupus discoide).

### ¿El lupus aumenta el riesgo de otras enfermedades?

El lupus puede afectar muchas partes del cuerpo, incluidos el corazón, los riñones y los pulmones. También puede aumentar el riesgo de infecciones, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Algunos de estos riesgos están relacionados con la inflamación causada por el lupus en sí, mientras que otros pueden estar relacionados con los medicamentos utilizados para controlar la enfermedad.

Sobre el experto

Michael R. York, MD, es reumatólogo en Boston Medical Center (BMC). El Dr. York también es profesor asistente de medicina en el Departamento de Reumatología de la Facultad de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston. Tiene más de 20 años de experiencia y es experto en el cuidado de pacientes con esclerodermia (esclerodermia), esclerosis sistémica, morfea, lupus y artritis psoriásica. La investigación del Dr. York se centra en el papel del sistema inmunológico en el desarrollo de la esclerosis sistémica y otras enfermedades vasculares y fibróticas.