Cánceres de la sangre infantiles relacionados con la radiación de las exploraciones por imágenes médicas

LUNES, 22 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños podrían tener un riesgo más alto de cánceres de la sangre debido a la exposición a la radiación de las imágenes médicas, señala un estudio reciente.

Alrededor de 1 de cada 10 casos de cáncer de sangre pediátrico podría deberse a la radiación de las exploraciones por imágenes, reportaron los investigadores en la edición del 17 de septiembre de la revista New England Journal of Medicine.

"Aunque las imágenes médicas pueden salvar vidas, nuestros hallazgos subrayan la necesidad crítica de evaluar cuidadosamente y minimizar la exposición a la radiación durante las imágenes pediátricas para salvaguardar la salud a largo plazo de los niños", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Rebecca Smith-Bindman, radióloga de la Universidad de California-San Francisco.

"Esto implica garantizar que las imágenes se realicen solo cuando proporcionen información esencial para la atención del niño y, en casos como las TC, usar las dosis de radiación más bajas posibles", añadió Smith-Bindman.

La radiación es un carcinógeno conocido, y los niños son particularmente susceptibles porque son más sensibles a la radiación en comparación con los adultos y tienen una esperanza de vida más larga, anotaron los investigadores.

En el estudio, los investigadores siguieron la salud de 3.7 millones de niños nacidos entre 1996 y 2016 y tratados en seis sistemas de atención de la salud de EE. UU. y Canadá. Entre los niños, se diagnosticaron casi 3,000 cánceres de la sangre durante el periodo del estudio.

Los resultados mostraron una relación significativa entre la exposición acumulada a la radiación de un niño y su riesgo de cánceres de sangre, médula ósea, ganglios linfáticos y sistema linfático.

El riesgo de cáncer varió significativamente según el tipo de exploración, dijeron los investigadores.

Las tomografías computarizadas presentan una exposición significativa a la radiación, ya que involucran una serie de muchas radiografías que se combinan para crear una imagen detallada, aunque también pueden ayudar a diagnosticar una posible afección potencialmente mortal, como hemorragia, coágulos de sangre o cáncer, según el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas e Ingeniería Biomédica.

Por otro lado, las radiografías simples que usan imágenes individuales para diagnosticar huesos rotos o neumonía exponen a los niños a dosis mucho más bajas.

Los niños que se sometieron a una tomografía computarizada de la cabeza, el objetivo más común de la tomografía computarizada, constituyeron aproximadamente una cuarta parte de los cánceres de sangre asociados con la exposición a la radiación, dijeron los investigadores.

Hacerse una o dos tomografías computarizadas de la cabeza aumentó el riesgo de un niño de un diagnóstico de cáncer en un 80%, y esto aumentó a un riesgo más del triple para los niños que recibieron más latas, muestran los resultados.

Por otro lado, las imágenes de rayos X contribuyeron a solo una pequeña fracción de los cánceres de sangre relacionados con la exposición a la radiación, encontraron los investigadores.

En general, hasta un 10 por ciento de los cánceres de la sangre en niños y adolescentes podrían prevenirse reduciendo las imágenes innecesarias y reduciendo las dosis de radiación, estimaron los investigadores.

Sugirieron que las exploraciones por imágenes que no involucran radiación, como el ultrasonido o la resonancia magnética, podrían servir como reemplazos efectivos.

"Este estudio proporciona evidencias sólidas y observadas directamente de una clara relación dosis-respuesta entre la radiación de las imágenes médicas y el riesgo de malignidad hematológica en niños y adolescentes", señalaron en un comunicado de prensa las investigadoras sénior , Diana Miglioretti, jefa de bioestadística de la Universidad de California-Davis.

"Nuestros hallazgos se alinean con la investigación internacional que destaca que los niños son especialmente sensibles a la radio", añadió Miglioretti. "Es crucial que los médicos sopesen los beneficios inmediatos de las imágenes frente a los posibles riesgos para la salud a largo plazo y optimicen los protocolos de imágenes para minimizar la exposición a la radiación".

Más información

La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene más información sobre los niños y la radiación.

FUENTE: Universidad de California-San Francisco, comunicado de prensa, 17 de septiembre de 2025

