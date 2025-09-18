Ozempic y Zepbound ofrecen beneficios inesperados para los pacientes con psoriasis

JUEVES, 18 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas con psoriasis podrían recibir beneficios inesperados de los medicamentos de vanguardia para perder peso, como Ozempic y Zepbound, señala un estudio reciente.

Los pacientes con psoriasis que tomaban medicamentos GLP-1 tenían un riesgo un 78 por ciento más bajo de muerte prematura y un riesgo un 44 por ciento más bajo de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular u otra crisis de salud relacionada con el corazón, informaron investigadores el jueves en una reunión de la Academia Europea de Dermatología y Venereología en París.

Esos pacientes también tenían un riesgo un 65 por ciento más bajo de abuso de alcohol y casi un 50 por ciento menos de riesgo de abuso de sustancias, dijeron los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que los agonistas del receptor de GLP-1 podrían ofrecer beneficios más allá de sus efectos sobre el control del peso y la glucosa, sobre todo para los resultados cardiovasculares y psiquiátricos en las personas con psoriasis", señaló en un comunicado de prensa el autor principal, Ralf Ludwig, profesor del Instituto de Dermatología Experimental de Lubeck, en Alemania.

Los medicamentos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 3,000 pacientes de psoriasis con diabetes que tomaron medicamentos GLP-1 durante un periodo de dos años.

Sus resultados de salud se compararon con otros 3,000 pacientes con psoriasis que tomaban otros medicamentos para la diabetes y más de 110 millones de estadounidenses sanos.

La psoriasis es una afección cutánea autoinmune crónica que afecta a hasta un 3 por ciento de la población, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Hace que las células de la piel se acumulen rápidamente, lo que resulta en manchas rojas, escamosas y con picazón en la piel de una persona.

Debido a que es un trastorno inmunitario, la psoriasis se ha relacionado con otros problemas de salud, como afecciones cardiacas y trastornos del estado de ánimo, dijeron los investigadores.

Los beneficios de los medicamentos GLP-1 fueron particularmente pronunciados cuando los investigadores compararon a los pacientes con psoriasis que tomaban los medicamentos con los que tomaban otras formas de medicamentos para la diabetes, dijeron los investigadores.

Esto sugiere que los medicamentos GLP-1 podrían funcionar de manera diferente en pacientes que sufren de inflamación sistémica del tipo que enfrentan los que tienen psoriasis, dijeron los investigadores.

"Nuestra hipótesis es que la activación del receptor GLP-1 podría inhibir los mediadores proinflamatorios, que están elevados en las personas con psoriasis", dijo Ludwig.

"Además, los receptores de GLP-1 se expresan en partes del cerebro involucradas en el estado de ánimo y el sistema de recompensa, lo que podría explicar las reducciones que observamos en el consumo de alcohol y sustancias", agregó.

Los medicamentos también parecieron ser tan seguros para las personas con psoriasis como para todos los demás, dijeron los investigadores.

"Dado su perfil de seguridad y la variedad de beneficios observados, los GLP-1RA podrían convertirse en un tratamiento preferido para las personas con psoriasis que también requieren terapia para la diabetes o el control del peso", dijo Ludwig.

"La gestión de la psoriasis se ha centrado tradicionalmente en controlar los síntomas de la piel, pero estos hallazgos enfatizan la necesidad de considerar los riesgos de salud más amplios a los que se enfrentan los pacientes", dijo. "Los GLP-1RA pueden ofrecer un valioso beneficio dual, mejorando tanto el control metabólico como los resultados de salud a largo plazo, lo que representa un importante paso adelante en la atención holística para las personas que viven con psoriasis".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Fundación Nacional de Psoriasis ofrece más información sobre la psoriasis.

FUENTE: Academia Europea de Dermatología y Venereología, comunicado de prensa, 17 de septiembre de 2025