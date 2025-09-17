Salud

¿Puede la marihuana aumentar el riesgo de diabetes tipo 2?

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 16 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La marihuana podría casi cuadruplicar el riesgo de una persona de desarrollar diabetes tipo 2, señala un estudio reciente.

Las personas que consumen cannabis tienen un riesgo 3.7 veces mayor de diabetes tipo 2 en comparación con la población general, informaron investigadores el lunes en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Viena.

"A medida que el cannabis está más ampliamente disponible y socialmente aceptado, y legalizado en varias jurisdicciones, es esencial comprender sus riesgos potenciales para la salud", señaló el investigador principal, el Dr. Ibrahim Kamel, jefe de residentes del Centro Médico de Boston.

"Estas nuevas perspectivas de evidencias fiables del mundo real resaltan la importancia de integrar la concienciación sobre el riesgo de diabetes en el tratamiento y la consejería del trastorno por uso de sustancias, además de la necesidad de que los profesionales de la atención de la salud hablen de forma rutinaria con los pacientes sobre el consumo de cannabis para que puedan comprender su riesgo general de diabetes y la necesidad potencial de monitorización metabólica", dijo Kamel en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos agrupados de 54 organizaciones de atención de la salud de EE. UU. y Europa.

El equipo identificó a casi 97,000 personas entre 18 y 50 años cuyos registros médicos reflejaban el consumo de cannabis que iba desde el uso ocasional hasta la dependencia.

Compararon a los usuarios de marihuana con más de 4.1 personas sanas sin antecedentes de uso de sustancias. Ambos grupos fueron seguidos durante cinco años.

Los nuevos casos de diabetes fueron significativamente más altos entre los consumidores de cannabis, con 1.937 casos en comparación con 518 en el grupo sano.

Las estadísticas mostraron que los usuarios de marihuana tenían un riesgo casi cuatro veces mayor de diabetes tipo 2, reportaron los investigadores.

Podría ser que el consumo de marihuana afecte los niveles de azúcar en la sangre o la resistencia a la insulina de una persona, dijeron los investigadores, o que las personas que consumen cannabis coman de formas poco saludables que aumenten su riesgo de diabetes.

Sin embargo, los investigadores anotaron que el estudio no puede probar que el consumo de marihuana provoque diabetes, sino que solo muestra una asociación entre ambos.

Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos y comprender mejor la relación entre el cannabis y la diabetes, incluida la forma en que la marihuana podría alterar los efectos de la insulina en el cuerpo, dijeron los investigadores.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre los efectos de la marihuana en la salud.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 14 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daypuedelamarihuanaaumentarelriesgodediabetestipo2

Últimas Noticias

Dosis triple de Ozempic es segura y más efectiva para bajar de peso

Healthday Spanish

Dosis triple de Ozempic es

Investigadores: Demasiado pronto para saber si las 'biopsias líquidas' ayudan en vez de perjudicar en la detección del cáncer

Healthday Spanish

Investigadores: Demasiado pronto para saber

Dejar a un lado el cambio de horario podría reducir los accidentes cerebrovasculares y la obesidad

Healthday Spanish

Dejar a un lado el

Los medicamentos de venta libre para revertir la sobredosis han sido un fracaso

Healthday Spanish

Los medicamentos de venta libre

Adultos mayores y salud digestiva: las razones detrás del aumento del malestar estomacal con los años

Desde cambios fisiológicos hasta tratamientos médicos influyen en la digestión. Cuáles son las rutinas saludables que recomiendan los expertos, según VeryWell Health

Adultos mayores y salud digestiva:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Proponen una ley para transparentar

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos lanzó su mayor

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

TELESHOW
Santiago Korovsky se sinceró sobre

Santiago Korovsky se sinceró sobre su adicción al celular: “No lo puedo dejar”

Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”