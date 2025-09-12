Salud

Las sobrevivientes de cáncer de cuello uterino tienen un mayor riesgo de otro tipo de cáncer

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 12 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres que superan el cáncer de cuello uterino podrían tener otra crisis de salud potencialmente letal en su horizonte, señalan los investigadores.

Las supervivientes al cáncer de cuello uterino tienen casi el doble de riesgo de desarrollar cánceres anales en comparación con la población general, informaron los investigadores el 11 de septiembre en la revista JAMA Network Open.

Y su riesgo aumenta a medida que envejecen, y a medida que pasa el tiempo desde su tratamiento contra el cáncer de cuello uterino, muestran los resultados.

Ambos tipos de cáncer se vinculan con la infección con el virus del papiloma humano (VPH), anotaron los investigadores. El virus se propaga principalmente durante el contacto íntimo.

"Sabemos desde hace mucho tiempo que tanto el cáncer de cuello uterino como el de ano son provocados por el VPH, el virus del papiloma humano", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Ashish Deshmukh . Es codirector del Programa de Investigación sobre Prevención y Control del Cáncer en el Centro Oncológico Hollings de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston.

"Pero lo que no se ha entendido bien es cómo ese riesgo compartido podría conectar las dos enfermedades a lo largo de la vida de una mujer", dijo Deshmukh.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 85,000 mujeres estadounidenses diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y las siguieron durante dos décadas para ver cuántas desarrollaron cáncer anal.

Los resultados mostraron que las tasas de cáncer anal entre las sobrevivientes de cáncer de cuello uterino aumentaron con la edad y con el tiempo, y la mayoría de los casos ocurrieron entre mujeres de 65 a 74 años más de 15 años después de su diagnóstico original.

En las mujeres de ese grupo de edad, la tasa de cánceres anales es tan alta que las califica para las pruebas de rutina como pacientes de alto riesgo, dijeron los investigadores.

Actualmente, las pruebas de detección del cáncer anal se recomiendan solo para ciertos grupos de alto riesgo, incluidas las personas que viven con el VIH, las receptoras de trasplantes de órganos y las mujeres que han tenido cáncer de vulva, anotaron los investigadores.

"Nuestro estudio muestra que el riesgo no desaparece, en realidad aumenta con la edad y con el tiempo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Haluk Damgacioglu, profesor asistente de la Universidad Médica de Carolina del Sur.

Esto se debe a que los cánceres relacionados con el VPH pueden tardar años, y a veces décadas, en desarrollarse, dijeron los investigadores.

"Es un proceso lento, y eso es parte de por qué ha sido tan difícil de detectar", dijo Deshmukh. "Para cuando aparecen los síntomas, el cáncer a menudo está avanzado".

Las pruebas de detección del cáncer anal no son tan rutinarias como las pruebas de detección de otros cánceres, pero existen métodos confiables, dijeron los investigadores.

"Estos resultados nos dicen que las mujeres que tuvieron cáncer de cuello uterino hace años deben ser consideradas para las pruebas de detección de cáncer anal de rutina", dijo Damgacioglu. "En este momento, eso no está sucediendo".

El equipo ahora está trabajando en un proyecto para determinar cuándo y con qué frecuencia deben realizarse las pruebas de detección entre los sobrevivientes de cáncer de cuello uterino.

"No tenemos los recursos para evaluar a todos", dijo Deshmukh. "Pero podemos usar estos datos para ser estratégicos. La detección basada en el riesgo garantiza que ayudemos a las personas que más lo necesitan".

Damgacioglu dijo que hay un objetivo.

"Se trata de ayudar a los sobrevivientes de cáncer a largo plazo a proteger su salud", dijo. "Ya han luchado contra un cáncer, queremos ayudar a prevenir un segundo".

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer anal.

FUENTE: Universidad Médica de Carolina del Sur, comunicado de prensa, 11 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylassobrevivientesdecancerdecuellouterinotienenunmayorriesgodeotrotipodecancer

Últimas Noticias

¿Puede una dieta cetogénica ayudar a tratar la depresión?

Healthday Spanish

¿Puede una dieta cetogénica ayudar

Se está desarrollando la primera detección de cánceres tempranos de cabeza y cuello

Healthday Spanish

Se está desarrollando la primera

Cirugía de cataratas el mismo día en ambos ojos es segura y efectiva

Healthday Spanish

Cirugía de cataratas el mismo

Incluso los bebés sanos corren el riesgo de sufrir una infección grave por VRS

Healthday Spanish

Incluso los bebés sanos corren

¿Un compuesto del té brinda beneficios para la salud cardiovascular y mental? Qué dice la ciencia

Investigaciones preliminares citadas por New Scientist sugieren que una molécula hallada en diversas infusiones podría asociarse con una menor ansiedad y un mejor enfoque y calidad de sueño. Por qué aún hay posiciones divididas

¿Un compuesto del té brinda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayeron dos sospechosos acusados de

Cayeron dos sospechosos acusados de asaltar a una pareja en una salidera bancaria en Avellaneda

Ni dólar ni tasas: cuál es la moneda que despierta cada vez más interés entre los inversores en medio de la incertidumbre

Descubrieron padrones inflados en un municipio de Salta: había casi un 60% más de votantes que de habitantes

Garrahan y Universidades: la oposición convocó a una sesión en Diputados para rechazar los vetos de Milei

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

INFOBAE AMÉRICA
Carreras técnicas con grado de

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

Gobierno de Ecuador exigió a autoridades locales pronunciarse sobre riesgos hídricos de un proyecto minero

Ecuador lanzó una estrategia para eliminar la transmisión materno–infantil de VIH y sífilis

La Policía británica refuerza la seguridad en Windsor ante la inminente visita de Donald Trump al Reino Unido

TELESHOW
Wanda Nara demandaría a L-Gante

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra

El gesto del Indio Solari para Lali Espósito luego de la versión que hizo de un tema de Los Redonditos de Ricota

El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”