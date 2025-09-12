Incluso los bebés sanos corren el riesgo de sufrir una infección grave por VRS

VIERNES, 12 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- El VRS puede hacer que incluso los bebés sanos a término se enfermen lo suficiente como para terminar en el hospital o requerir cuidados intensivos, según un estudio reciente.

De hecho, más de la mitad de los bebés y niños infectados con VRS que requirieron cuidados intensivos u hospitalización prolongada nacieron a término y no tenían problemas de salud crónicos, informaron los investigadores el 9 de septiembre en The Lancet Regional Health-Europe.

El VRS es la abreviatura de virus respiratorio sincitial. Los hallazgos respaldan las recomendaciones de que todos los recién nacidos estén protegidos contra ella, ya sea mediante la vacunación materna durante el embarazo o mediante un tratamiento preventivo con anticuerpos, dijeron los investigadores.

"Sabemos que varias enfermedades subyacentes aumentan el riesgo de infección grave con el VRS, y hasta ahora son estos niños los que han sido objeto de protección con el tratamiento preventivo que ha estado disponible", señaló el investigador principal, Samuel Rhedin, médico residente del Hospital Pediátrico y Juvenil de Sachs en Estocolmo, Suecia.

"Pero el estudio resalta que una gran proporción de niños que requieren cuidados intensivos debido a su infección con el VRS estaban sanos anteriormente", dijo Rhedin en un comunicado de prensa. "Ahora que hay mejores medicamentos preventivos disponibles, es, por lo tanto, positivo que la definición de grupos de riesgo se amplíe para ofrecer protección durante la temporada de VRS también a bebés previamente sanos".

Cada año en los EE. UU., Se estima que entre 58,000 y 80,000 niños menores de 5 años son hospitalizados debido al VRS, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU . Cuanto más pequeño es el niño, mayor es el riesgo de una infección grave.

Los CDC recomiendan que todos los bebés sean inoculados contra el VRS. Las mujeres embarazadas pueden recibir una dosis de la vacuna Abrysvo, o los bebés menores de 8 meses pueden recibir una dosis de nirsevimab o clesrovimab, ambos anticuerpos monoclonales, antes de su primera temporada de resfriados y gripe.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 2.3 millones de niños nacidos en Suecia entre 2001 y 2022.

Más de 1 de cada 10 (12%) infectados con VRS terminaron con una enfermedad grave que causó la muerte o requirió atención en la UCI u hospitalización durante más de una semana, mostraron los resultados.

Se encontraron problemas de salud subyacentes en alrededor de un 41 por ciento de los niños admitidos en la UCI, en casi un 34 por ciento de los que pasaron una semana o más en el hospital y en un 55 por ciento de los que murieron, dijeron los investigadores.

La edad promedio de los niños que necesitaron cuidados intensivos fue de poco menos de 2 meses, según el estudio. Entre los bebés de 2 meses o menos, solo el 40% tenía otros problemas de salud que aumentaban su riesgo de VRS grave.

El equipo de investigación identificó varios factores que aumentaban el riesgo de un niño de morir o requerir cuidados intensivos:

Los niños nacidos en el invierno tenían un riesgo aproximadamente triplicado. Los bebés con un gemelo o un hermano de 3 años o menos tenían el triple de riesgo. Los niños que nacen pequeños al nacer tenían un riesgo casi cuadruplicado. Los niños con problemas de salud subyacentes tenían un riesgo más de cuatro veces mayor.

"Al dar forma a las estrategias de tratamiento, es importante tener en cuenta que incluso los bebés sanos pueden verse gravemente afectados por el VRS", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Giulia Dallagiacoma, médica y estudiante de doctorado del Instituto Karolinska, en Suecia. "La buena noticia es que ahora hay un tratamiento preventivo que se puede administrar a los recién nacidos y una vacuna que se puede administrar a las mujeres embarazadas".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la protección contra el VRS para los bebés.

FUENTE: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 9 de septiembre de 2025