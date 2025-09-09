La mayoría de los estadounidenses temen al dentista

MARTES, 9 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Le tiene miedo al dentista? Está lejos de ser el único, dice un estudio reciente.

Casi 3 de cada 4 adultos temen ir al dentista, informan los investigadores en la edición de septiembre de la revista Journal of the American Dental Association.

Eso significa que el miedo dental está aún más extendido de lo que se pensaba. Las estimaciones habían sostenido que solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses estaban ansiosos por visitar al dentista, dijeron los investigadores en notas de respaldo.

En cambio, casi un 73 por ciento de los adultos estadounidenses dijeron que tenían algún miedo dental, incluyendo alrededor de un 46 por ciento con miedo moderado y un 27 por ciento con miedo extremo, según los resultados de la encuesta.

Estos temores tienen sus raíces en viajes traumáticos anteriores al dentista, a menudo cuando era niño o adolescente, según los resultados de un estudio relacionado publicado a principios de este mes en la revista Oral.

Los pacientes que recuerdan los orígenes de su miedo dental dijeron que las experiencias de la infancia los dejaron como adultos "con los nudillos blancos", rompiendo "en un sudor frío" y con "un hoyo en el estómago" cada vez que van al dentista, dijeron los investigadores.

"Una mejor comprensión del miedo dental, y cómo aumentar el acceso a tratamientos efectivos para él, es prometedora para mejorar la salud oral y general", dijo en un comunicado de prensa el investigador Richard Heyman, profesor del Centro de Políticas y Gestión de la Salud Oral de Odontología de la NYU.

Esto no es solo una cuestión de nerviosismo: estos temores pueden tener un impacto grave en la salud bucal de una persona, dijeron los investigadores.

Las personas ansiosas por las visitas al dentista a menudo evitan las limpiezas y la atención de rutina, y solo visitan a un dentista cuando tienen dolor de muelas, dijeron los investigadores.

Esto crea un ciclo de miedo, ya que la falta de atención preventiva puede comprometer la salud de los dientes y las encías, y provocar más dolor, infecciones y trabajo dental que inducen miedo.

"Hasta el día de hoy, pospuse ver a un dentista, y los resultados fueron un tratamiento de conducto y dientes rotos", recordó uno de los pacientes.

"Los recuerdos de la atención dental traumática pueden ser notablemente vívidos y tienden a tener implicaciones de por vida", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Kelly Daly, científica investigadora asistente del Grupo de Investigación Traslacional Familiar de la NYU Dentistry.

Sin embargo, estas personas ansiosas no solo se encogen de hombros ante sus preocupaciones.

Más del 71% dijo que estaría interesado en un tratamiento breve y gratuito para el miedo dental que podría completarse en casa, según los resultados de una encuesta nacional de 1,003 personas.

Los investigadores ahora están probando un programa llamado Dental FearLess que utiliza una aplicación para tratar el miedo dental mediante terapia cognitiva conductual y atención plena. En un estudio piloto, la mitad de los participantes ya no tenían miedo después de completar el programa.

"Si bien el miedo dental es altamente tratable, pocos profesionales han recibido capacitación relevante u ofrecen tratamiento", dijo Heyman. "Los tratamientos breves y virtuales para el miedo dental que utilizan aplicaciones y telesalud tienen el potencial de llegar a muchas personas, independientemente de dónde vivan".

Investigaciones anteriores encontraron que más de la mitad de las personas con un miedo extremo a la odontología han tenido experiencias negativas, a menudo cuando eran niños o adolescentes.

A pesar de esto, se ha prestado poca atención al papel de estos recuerdos en la conducción de los miedos de las personas.

En el segundo estudio, los investigadores analizaron los datos de la encuesta y las reflexiones escritas de los pacientes sobre el miedo dental. Estos incluyeron a 17 padres de niños con miedo dental y 58 pacientes que acudieron a una clínica de la Facultad de Odontología de la NYU para recibir atención.

Descubrieron que muchas personas con miedo dental tienen recuerdos de dolor e interacciones negativas con los dentistas.

Por ejemplo, encontraron que algunos recordaban a un dentista que les tapaba la boca con la mano para detener el comportamiento disruptivo, una técnica que ha caído en desgracia y se ha eliminado de las pautas clínicas.

"La experiencia con el dentista que me abofeteó permanece conmigo hasta el día de hoy", dijo un paciente. "Cuando voy al dentista, ese recuerdo siempre regresa".

Los pacientes también recordaron experiencias que los llevaron a pensar que los dentistas no eran confiables. Estos encuentros hicieron que los pacientes se sintieran humillados, pensaran que los dentistas no los escucharían o sospecharan que los dentistas recomendaban tratamientos innecesarios.

"La importancia de estos recuerdos, particularmente los de la infancia, y las formas en que la atención de la salud bucal de por vida puede verse comprometida son lecciones importantes para los proveedores dentales en ejercicio", dijo Daly. "Muchas de estas experiencias negativas se pueden evitar con una comunicación abierta y transparente entre proveedores y pacientes".

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre la dentofobia.

FUENTES: Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2025; Oral, 1 de septiembre de 2025