Salud

¿A qué hora del día es mejor beber el té de jengibre para adelgazar y limpiar el organismo?

Los ingredientes naturales pueden completar una dieta balanceada para la salud

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre es una raíz de origen asiático con amplia tradición en la medicina natural, se ha convertido en uno de los superalimentos más populares en la actualidad. Su creciente reconocimiento no solo se debe a su sabor y versatilidad en la cocina, sino también a los múltiples beneficios del jengibre que puede aportar a la salud, especialmente para quienes buscan adelgazar de manera natural.

Diversos estudios y especialistas en nutrición han señalado que, cuando se consume de forma adecuada y como complemento de una dieta equilibrada y ejercicio regular, el jengibre puede ser un aliado para mejorar el bienestar general.

Entre los principales beneficios del jengibre para la salud y la pérdida de peso, tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y diuréticas. Estas cualidades ayudan a evitar el aumento de peso, mejorar la digestión y la metabolización de los nutrientes, así como a combatir la retención de líquidos.

Estudios publicados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Harvard respaldan algunos de estos beneficios, aunque advierten que aún se requieren más investigaciones para confirmar otros efectos atribuidos a la raíz.

Cómo preparar agua de jengibre y formas de consumo

El consumo de jengibre puede realizarse de diversas maneras, siendo el agua de jengibre y el té de jengibre las opciones más recomendadas. Se recomienda beber un vaso de agua de jengibre en ayunas y al menos dos vasos adicionales de 250 mililitros cada uno a lo largo del día puede favorecer la pérdida de peso. Para potenciar sus efectos, se sugiere añadir ingredientes como limón, berenjena, canela, menta o pepino. Estas combinaciones no solo mejoran el sabor, sino que también aportan beneficios adicionales, como acelerar el metabolismo, limpiar el intestino y aumentar la hidratación diaria.

Cómo preparar té de jengibre

La preparación del agua de jengibre es sencilla: se deben agregar entre cuatro y cinco rodajas de raíz fresca o dos cucharadas de jengibre rallado en un litro de agua fría. En el caso de utilizar rodajas, se recomienda cambiarlas a diario para mantener sus propiedades.

Para quienes prefieren una infusión caliente, se puede hervir un trozo de jengibre fresco de unos 30 gramos junto con medio limón en rodajas en agua caliente durante 20 minutos, dejar reposar la mezcla por 10 minutos y colar antes de consumir.

Otras variantes incluyen la combinación con menta, canela o berenjena, cada una con instrucciones específicas para su preparación y con beneficios particulares, como mejorar la circulación, controlar el azúcar en sangre o aumentar el efecto diurético.

El jengibre actúa como antiinflamatorio, ayuda a mejorar la retención de líquidos, favorece la respiración y alivia síntomas de tos y falta de aire. También previene náuseas y vómitos, combate la acidez y los gases intestinales, y puede aliviar el dolor causado por la artritis.

Temas Relacionados

JengibrePérdida de pesomexico-noticias

Últimas Noticias

Herpes, una infección invisible: cómo y por qué puede aparecer tras años oculta

El virus puede permanecer latente en el organismo sin manifestar síntomas, aunque puede activarse ante distintos desencadenantes y sorprender a quienes no sabían que lo portaban, según Verywell health y Harvard Medical School

Herpes, una infección invisible: cómo

El LSD es una terapia potencial para la ansiedad, según los primeros resultados de ensayos clínicos

Healthday Spanish

El LSD es una terapia

La mayoría de los estadounidenses temen al dentista

Healthday Spanish

La mayoría de los estadounidenses

Un casco de ultrasonido proporciona estimulación cerebral sin cirugía

Healthday Spanish

Un casco de ultrasonido proporciona

El ejercicio mejora la salud mental y sexual de los hombres, según una encuesta

Healthday Spanish

El ejercicio mejora la salud
ÚLTIMAS NOTICIAS
Test de embarazo, casi dos

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

“Micrometeoritos”: el extraordinario fenómeno que vivió un grupo de geólogos en Salta

Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

INFOBAE AMÉRICA
La crítica del CSW a

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

El primer ministro portugués pidió a Xi Jinping que aproveche su “estrecha relación” con Rusia para lograr la paz en Ucrania

TELESHOW
Las espectaculares fotos de Katy

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo”

Nico Vázquez mostró su entrenamiento de boxeo para Rocky: “Sombra sueltita y con velocidad”