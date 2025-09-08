Salud

Día Mundial de la Fibrosis Quística: cuáles son los últimos avances en el tratamiento y qué desafíos persisten

Especialistas destacan el progreso en terapias que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Los obstáculos que aún perduran

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Las terapias moduladoras, como la
Las terapias moduladoras, como la triple combinación aprobada en Argentina, modificaron la calidad de vida y el horizonte de quienes viven con esta afección genética (Canva)

El 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística, una fecha establecida para concientizar sobre la realidad de quienes conviven con esta enfermedad.

La iniciativa se apoya en cifras que mantienen el reto vigente: según datos del Registro Nacional de Fibrosis Quística (ReNaFQ), en Argentina existen entre 1.500 y 2.000 pacientes diagnosticados y cada año nacen alrededor de 100 niños con la patología.

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria que representa un desafío constante por su carácter crónico, recesivo y sus efectos sistémicos. Se define por alterar las funciones de las glándulas de secreción exócrina que intervienen en la fisiología sudorípara, bronquial, gastrointestinal, pancreática, salival, hepática y reproductiva. Las complicaciones pulmonares marcan el pronóstico vital.

El impacto se manifiesta en síntomas como sudor salado, infecciones pulmonares reiteradas, problemas digestivos, pérdida de peso, entre otros. Entre las afecciones asociadas figuran sinusitis, bronquitis, tos persistente, déficits de absorción, desnutrición, retraso del crecimiento, pancreatitis, cirrosis hepática y diabetes.

El Registro Nacional contabiliza entre
El Registro Nacional contabiliza entre 1.500 y 2.000 personas con fibrosis quística, aunque los expertos advierten sobre el subdiagnóstico y el subregistro en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, María Eugenia Alais (MN 80229), médica del Servicio de Neumonología del Hospital Alemán, precisó: “La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética más frecuente de la raza blanca, crónica y progresiva. Es una enfermedad multisistémica, que se caracteriza por la disfunción de las glándulas de secreción exócrina, sudoríparas, bronquiales, gastrointestinales, pancreáticas, salivales, hepáticas y del aparato reproductor. El pulmón es el órgano más afectado y es el marcador pronóstico”.

Pese a los avances, se estima que entre un 10% y un 15% de los casos reciben el diagnóstico en la adultez por persistir el subregistro y subdiagnóstico, como reportó el ReNaFQ.

La prevalencia global de la enfermedad alcanza unos 170.000 pacientes, con un nivel de diagnóstico oscilante entre el 65% y 70% según los registros nacionales. En el caso de Argentina, el ReNaFQ contabilizó más de 1.800 pacientes, aunque existen obstáculos para dimensionar con exactitud la población afectada.

Diversos órganos y sistemas se
Diversos órganos y sistemas se ven afectados por las secreciones espesas que provoca la mutación genética, siendo el compromiso pulmonar el principal marcador de gravedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución en los tratamientos

En los últimos años el enfoque terapéutico está cambiando desde un tratamiento sintomático hacia uno dirigido al defecto genético básico. Esto consiste en corregir la alteración genética del paciente o lograr que la proteína mutada funcione normalmente. El objetivo es prevenir, tratar o reducir las exacerbaciones y el déficit nutricional, para así mejorar la calidad de vida”, dijo Alais.

Y añadió: “Desde el 2021 nuestro país cuenta con la fabricación nacional de la triple terapia moduladora (ivacaftor, lumacaftor, tezacaftor) con aprobación de la ANMAT, con indicaciones específicas para determinadas mutaciones abarcando un alto porcentaje de pacientes”.

Según la experta, “dentro de los tratamientos disponibles figuran la terapia inhalada, a través de broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos aerolizados, corticoides inhalados, kinesiología; tratamiento nutricional, con suplementos vitamínicos, enzimas pancreáticas; tratamiento de la exacerbación (acorde a los estudios se evaluará esquema antibiótico y por la condición clínica, si será un tratamiento ambulatorio o con internación).

Qué progresos científicos hay y cuál es la expectativa de vida

El abordaje interdisciplinario y el acceso a los moduladores CFTR desplazaron a la FQ del ámbito exclusivamente pediátrico. Más del 50% de los pacientes en la actualidad superaron los 18 años y la Cystic Fibrosis Foundation (CCF) proyectó que para quienes nacieron entre 2020 y 2024, la esperanza de vida ascendería a unos 65 años.

La ley 27.557 consolidó derechos
La ley 27.557 consolidó derechos y acceso a tratamientos integrales para las personas con fibrosis quística en todo el territorio argentino

“Hoy la fibrosis quística dejó de ser una enfermedad exclusivamente pediátrica y sí una de la adultez: los avances científicos de los últimos años han permitido que más del 50% de los pacientes sean mayores de 18 años y, según los datos de la CCF del 2024 (Cystic Fibrosis Foundation), se prevé que la esperanza de vida para los pacientes con FQ nacidos entre el 2020 y el 2024 sea de 65 años”, postuló la doctora Alais.

Al tiempo que cerró: “Para ello han contribuido el diagnóstico temprano y el tratamiento en unidades multidisciplinarias por la complejidad de la misma y el acceso a los tratamientos con moduladores de la proteína del CFTR, que si bien aún no han logrado la cura, han mejorado sustancialmente la calidad de vida y la sobrevida”.

En Argentina, la Ley 24438, sancionada en 1994, incluyó la fibrosis quística en el tamizaje neonatal junto con otras afecciones congénitas. Esta medida representó un paso importante, ya que posibilitó la detección de la enfermedad antes de los dos meses de vida y la puesta en marcha de tratamientos tempranos. Sin embargo, se calcula que entre el 10% y el 15% de los casos aún se identifican en la adultez.

En 2020, la Ley 27552 otorgó un marco legal nacional a los derechos de las personas con fibrosis quística. A partir de esta normativa, la enfermedad quedó comprendida dentro del programa de enfermedades poco frecuentes, lo que garantiza cobertura y acceso a servicios de salud, educación, empleo, rehabilitación, seguridad social y actividades de prevención para los pacientes de cualquier edad.

Temas Relacionados

Día Mundial de la Fibrosis QuísticaFibrosis QuísticaGenéticaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La ANMAT refuerza controles de seguridad y eficacia en medicamentos para la diabetes

El organismo dispuso estudios especiales para aquellos que contengan nuevos ingredientes activos. La medida se publicó en el Boletín Oficial

La ANMAT refuerza controles de

La triple terapia y otros hitos científicos mejoran la expectativa de vida de pacientes con fibrosis quística

Conclusiones presentadas en un congreso europeo muestran resultados positivos y subrayan la relevancia de nuevas opciones terapéuticas que permiten abordar los principales retos clínicos y sociales

La triple terapia y otros

Cuántas horas hay que dormir por día, según la evidencia científica

Las investigaciones recientes destacan la importancia de un descanso adecuado para prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalecer defensas y regular el funcionamiento hormonal

Cuántas horas hay que dormir

Científicos prueban un casco de ultrasonido que podría cambiar el tratamiento del Parkinson

La innovación permite alcanzar objetivos con precisión y de forma no invasiva. Los detalles del hallazgo de expertos de Oxford

Científicos prueban un casco de

El hábito avalado por expertos que mantiene mente y cuerpo jóvenes con el paso de los años

Investigaciones recientes de Harvard y recomendaciones reunidas por Verywell Health destacan la importancia de incorporar una rutina específica para preservar la movilidad, el equilibrio y la salud emocional

El hábito avalado por expertos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof le ganó la

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”