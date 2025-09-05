Las personas se saltan los sustitutos de la sal, incluso aquellas con presión arterial alta

VIERNES, 5 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La mayoría de las personas con hipertensión no se saltan el salero en favor de un sustituto de la sal, según un estudio reciente.

Increíblemente pocos estadounidenses usan sustitutos de la sal, esencialmente dejando de lado una forma simple y efectiva de controlar su presión arterial, informaron investigadores el jueves en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) en Baltimore.

"En general, menos de un 6 por ciento de todos los adultos de EE. UU. usan sustitutos de la sal, aunque son baratos y pueden ser una estrategia efectiva para ayudar a las personas a controlar la presión arterial, sobre todo a las personas con una hipertensión difícil de tratar", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Yinying Wei . Es candidata a doctorado en investigación clínica aplicada e hipertensión en el Centro Médico UT Southwestern en Dallas.

Los sustitutos de la sal reemplazan parte o la totalidad del sodio con potasio, que tiene un sabor similar al de la sal normal, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Una dieta rica en sal hace que el cuerpo retenga líquidos, lo que puede aumentar la presión arterial al atraer más agua al torrente sanguíneo, según la Clínica Cleveland.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición recopilados entre 2003 y 2020, utilizando cuestionarios de alimentos para rastrear el uso de sustitutos de la sal.

En general, el uso de sustitutos de la sal entre los adultos estadounidenses se mantuvo bajo durante el periodo del estudio. A lo sumo, más del 5% usó sustitutos de la sal durante la encuesta de 2013-2014.

Estos resultados fueron similares cuando se observó a los adultos que se beneficiarían de los sustitutos de la sal. Solo un poco más de un 5 por ciento los usaron en general, encontraron los investigadores.

El uso fue más común en personas con hipertensión que tomaban medicamentos para la afección, y casi un 11 por ciento recurrieron a sustitutos de la sal.

Los siguientes más comunes fueron las personas con presión arterial alta resistente a los medicamentos, con más del 7% usando sustitutos de la sal.

Pero el uso de sustitutos de la sal se mantuvo consistentemente por debajo de un 6 por ciento entre las personas con hipertensión no tratada, encontraron los investigadores.

"El uso de sustitutos de la sal siguió siendo poco común en las últimas dos décadas, incluso entre las personas con hipertensión", dijo Wei. "Incluso entre las personas con presión arterial alta tratada y mal manejada o no tratada, la mayoría continuó usando sal regular".

Estos resultados resaltan "una oportunidad importante y fácil de perder para mejorar la presión arterial en EE. UU.: el uso de sustitutos de la sal", dijo el Dr. Amit Khera en un comunicado de prensa. Khera es jefe clínico de cardiología y director de cardiología preventiva del Centro Médico UT Southwestern en Dallas.

"El hecho de que el uso de sustitutos de la sal siga siendo tan bajo y no haya mejorado en dos décadas es revelador y recuerda a los pacientes y a los profesionales de la atención de la salud que hablen sobre el uso de estos sustitutos, sobre todo en las visitas enfocadas en la hipertensión", añadió Khera, que no participó en el estudio.

La AHA recomienda consumir no más de 2,300 miligramos de sodio al día, con un límite ideal de menos de 1,500 mg por día para la mayoría de los adultos.

Para la mayoría de las personas, reducir el sodio en 1,000 mg al día puede mejorar su presión arterial y su salud cardiaca, dijeron los investigadores.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2025