Dispositivo elimina los cánceres de vejiga en 4 de 5 casos

LUNES, 18 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Un nuevo implante eliminó el cáncer de vejiga en más de 4 de cada 5 casos de alto riesgo, muestran los resultados de un nuevo ensayo clínico.

El dispositivo en miniatura con forma de pretzel, denominado TAR-200, libera lentamente el medicamento de quimioterapia gemcitabina en la vejiga, dijeron los investigadores.

El implante eliminó los tumores en el 82% de los pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo y resistente al tratamiento, según los resultados de un ensayo clínico de fase 2.

La mayoría de los cánceres de vejiga tratados con TAR-200 desaparecieron después de solo tres meses de tratamiento, informaron los investigadores recientemente en el Journal of Clinical Oncology.

Casi la mitad de los pacientes estaban libres de cáncer un año después, dijeron los investigadores.

"Tradicionalmente, estos pacientes han tenido opciones de tratamiento muy limitadas", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Sia Daneshmand, directora de oncología urológica de Keck Medicine de la USC. "Esta nueva terapia es la más efectiva reportada hasta la fecha para la forma más común de cáncer de vejiga".

Tradicionalmente, la gemcitabina se introduce en la vejiga como un líquido que solo permanece allí durante unas pocas horas antes de ser extraído, dijeron los investigadores. Debido a eso, el medicamento de quimioterapia ha tenido un efecto limitado contra el cáncer.

"La teoría detrás de este estudio fue que cuanto más tiempo permanezca el medicamento dentro de la vejiga, más profundamente penetrará en la vejiga y más cáncer destruirá", dijo Daneshmand.

Desarrollado por Johnson & Johnson, el dispositivo TAR-200 se inserta en la vejiga a través de un catéter. Una vez dentro, libera gemcitabina lenta y consistentemente en la vejiga durante tres semanas por ciclo de tratamiento.

Para el nuevo ensayo clínico, los investigadores trataron a 85 pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo, que es la forma más común de cáncer de vejiga. Todos sus cánceres se consideraron de alto riesgo porque tenían una mayor probabilidad de recurrencia o de propagarse a otras partes del cuerpo.

Todos los pacientes habían recibido previamente un tratamiento estándar para este tipo de cáncer de vejiga, un medicamento de inmunoterapia llamado Bacillus Calmette-Guérin, pero su cáncer había regresado.

El siguiente paso normalmente sería extirpar quirúrgicamente la vejiga, pero esto conlleva muchos riesgos para la salud y puede afectar dramáticamente la calidad de vida del paciente, dijo Daneshmand.

En cambio, los investigadores administraron a los pacientes el implante TAR-200 cada tres semanas durante seis meses, y luego cuatro veces al año durante los siguientes dos años.

El cáncer desapareció en 70 de 85 pacientes, según muestran los resultados. Para casi la mitad, su cáncer todavía había desaparecido un año después.

"Parece que tener la quimioterapia liberada lentamente durante semanas en lugar de solo unas pocas horas es un enfoque mucho más efectivo", dijo Daneshmand.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) otorgó al TAR-200 una revisión prioritaria de la solicitud de nuevo medicamento, lo que significa que la agencia acelerará su revisión del dispositivo, dijeron los investigadores.

El ensayo fue patrocinado por Janssen Research & Development, una compañía de Johnson & Johnson.

FUENTE: Keck Medicine of USC, comunicado de prensa, 13 de agosto de 2025