Los envases cotidianos pueden arrojar pequeños plásticos en los alimentos, según un estudio

VIERNES, 27 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Abrir una botella o desenvolver un trozo de fiambre podría añadir diminutas partículas de plástico a la comida, revela una investigación reciente.

Los microplásticos y nanoplásticos pueden entrar en los alimentos durante el envasado, el procesamiento e incluso el uso normal, como girar la tapa de una botella o arrancar un envoltorio de plástico, según un estudio publicado el 25 de junio en NPJ Science of Food.

"Esta es la primera evidencia sistemática de cómo el uso normal e intencionado de los alimentos envasados en plásticos puede estar contaminado con micro y nanoplásticos", dijo la autora principal, Lisa Zimmermann, oficial de comunicación científica del Foro de Empaquetado de Alimentos en Zúrich.

Los investigadores revisaron más de 100 estudios y encontraron partículas de plástico en alimentos comunes como el arroz, el pescado enlatado, los refrescos, el agua embotellada y los recipientes de comida para llevar, reportó CNN .

Por ejemplo, un estudio encontró un promedio de 240,000 partículas de plástico en un solo litro de agua embotellada.

Los microplásticos son piezas muy pequeñas de plástico, a menudo de menos de 5 milímetros de ancho, aproximadamente del tamaño de una semilla de sésamo. Los nanoplásticos son aún más pequeños y se miden en milmillonésimas de metro.

Son tan pequeños que pueden viajar a través de los pulmones o el tracto digestivo hasta el torrente sanguíneo, transportando sustancias químicas potencialmente dañinas al cuerpo y las células.

Otro estudio encontró que lavar un recipiente de plástico repetidamente hizo que más plástico se desprendiera y entrara en los alimentos.

"Los investigadores lavaron un recipiente de melamina 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces y midieron la cantidad de microplástico que liberaba cada vez", dijo Zimmermann. "Luego pusieron algo en el recipiente y lo probaron y encontraron más liberación de microplásticos después de un mayor lavado".

Incluso los frascos de vidrio pueden no ser seguros si las tapas están forradas con plástico. Abrir y cerrar repetidamente puede llevar a que pequeñas partículas de plástico entren en la comida o la bebida, informó CNN .

Estudios recientes han encontrado estos diminutos plásticos en el tejido cerebral humano, los testículos y el pene, la sangre humana, los tejidos pulmonares y hepáticos, la orina y las heces, e incluso en la leche materna y la placenta, informó CNN .

Un estudio de marzo de 2024 publicado en The New England Journal of Medicine descubrió que las personas con partículas de plástico en las arterias tenían el doble de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o morir prematuramente en comparación con las que no las tenían.

La investigación también encontró que los alimentos ultraprocesados a menudo contienen más microplásticos que los alimentos frescos o mínimamente procesados.

"Hay un mayor número de pasos de fabricación con alimentos ultraprocesados, lo que puede aumentar el tiempo de contacto con el equipo de procesamiento de alimentos de plástico, aumentando así la posibilidad de migración de micro y nanoplásticos", dijo la autora principal Jane Muncke, directora gerente del Foro de Empaquetado de Alimentos.

Calentar el plástico, reutilizarlo o exponerlo a la luz solar y a la presión (como exprimir una botella) también puede liberar microplásticos.

Megan Deeney, investigadora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, revisó los hallazgos.

"Este es un estudio riguroso, detallado y crítico que aplica métodos sistemáticos sólidos para revisar la literatura existente sobre microplásticos y materiales en contacto con alimentos", dijo a CNN.

"Lo que es particularmente importante es que los autores se tomen el tiempo para extraer y evaluar la evidencia sobre si la presencia de microplásticos cambió con el tiempo en estos estudios", añadió Deeney. "Esto puede ayudar a identificar el propio material en contacto con los alimentos como una fuente directa de contaminación de los alimentos por microplásticos".

Sin embargo, los expertos dicen que hay algunas formas de reducir la exposición a los microplásticos.

"Una es reducir nuestra huella de plástico mediante el uso de envases de acero inoxidable y vidrio, cuando sea posible", dijo a CNN el Dr. Leonardo Trasande, director de pediatría ambiental de NYU Langone Health .

"Evite calentar en el microondas alimentos o bebidas de plástico, incluyendo la fórmula infantil y la leche humana extraída, y no ponga el plástico en el lavavajillas, porque el calor puede hacer que las sustancias se filtren", añadió Trasande.

Además, revise el código de reciclaje en la parte inferior de los envases de alimentos para encontrar el tipo de plástico, y evite los plásticos con código de reciclaje 3, que pueden contener ftalatos, añadió.

Llevar bolsas reutilizables a la tienda, omitir los utensilios de plástico y pedir a la tintorería que use bolsas de tela para prendas en lugar de las de plástico también puede ayudar.

"Esto no es algo que ningún individuo pueda resolver por sí mismo", dijo Deeney.

"Necesitamos una acción sistémica para reducir la producción de plásticos y la contaminación", añadió.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ofrece más información sobre los microplásticos y nanoplásticos en los alimentos.

FUENTE: CNN, 24 de junio de 2025