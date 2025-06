Los consejos en los videos de belleza de TikTok para adolescentes pueden provocar daños en la piel

MARTES, 10 de junio de 2025 (HealthDay News) -- El video de TikTok muestra a una adolescente con aparatos ortopédicos que se aplica una serie de 14 productos de belleza en la cara, un arsenal que cuesta casi 350 dólares en total.

Es uno de los muchos videos de este tipo en los que las chicas comparten sus regímenes de belleza, pero luego algo sale mal.

"Así es como se ve mi piel. Está muy brillante en este momento, ¡me encanta! Pero también, acabo de tener una reacción alérgica a algo que probé, así que ignora lo roja que está mi cara", dice la niña, mientras su piel se vuelve carmesí e inflamada.

"No sé qué está pasando. Pero si alguien sabe cómo hacer para que deje de arder, eso sería muy apreciado, porque en realidad duele mucho", le dice la chica a su público.

Este ejemplo de la vida real captura los riesgos reales que se esconden detrás del glamour de los videos de TikTok de "prepárate conmigo", argumentan los investigadores en un nuevo estudio.

Los videos populares de TikTok que muestran la rutina personal de cuidado de la piel de los adolescentes con frecuencia presentan productos que conllevan un alto riesgo de irritación de la piel y alergias, reportaron los investigadores en la edición del 9 de junio de la revista Pediatrics.

Los videos más vistos contenían un promedio de 11 ingredientes activos potencialmente irritantes, encontraron los investigadores.

Estos podrían causar un mayor riesgo de irritación de la piel, sensibilidad al sol y una reacción alérgica en toda regla, dijeron los investigadores.

"Ese alto riesgo de irritación provino tanto del uso de múltiples ingredientes activos al mismo tiempo, como los hidroxiácidos, como de la aplicación del mismo ingrediente activo sin saberlo una y otra vez cuando ese ingrediente activo se encontró en tres, cuatro, cinco productos distintos", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Molly Hales . Es investigadora postdoctoral en dermatología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

En otro video observado en el estudio, una adolescente se aplicó 10 productos en la cara en seis minutos.

"A medida que se aplica los productos, comienza a expresar malestar y ardor, y en los últimos minutos, desarrolla una reacción cutánea visible", comentó en un comunicado de prensa la investigadora sénior, la Dra. Tara Lagu . Es profesora adjunta de medicina y ciencias sociales médicas en la Universidad Northwestern.

Para el estudio, Hales y Lagu crearon cada uno una cuenta de TikTok en la que informaron que su edad era de 13 años.

La pestaña "Para ti" hizo recomendaciones, y a los investigadores les gustó y guardaron videos con regímenes de cuidado de la piel para jóvenes.

Como resultado, el algoritmo de TikTok comenzó a enviar más y más sugerencias similares, hasta que los investigadores recopilaron un total combinado de 100 videos de 82 creadores.

Alrededor de un tercio de los videos (31%) mostraban a niñas de 13 años o menos, y el resto de 14 a 18 años.

Los regímenes de las chicas ofrecían un promedio de seis productos que costaban un estimado de 168 dólares en promedio, apuntaron los investigadores. En algunos videos, las chicas presentaron una variedad de productos que costaron más de 500 dólares.

Al observar más de cerca, los investigadores encontraron que los 25 videos más vistos presentaban productos que contenían un promedio de 11 ingredientes activos potencialmente irritantes. Algunos llevaban hasta 21.

Los ingredientes activos más comunes en todos los productos fueron los alfa-hidroxiácidos (AHA) como el ácido cítrico, el ácido láctico y el ácido glicólico. El ácido cítrico fue el ingrediente más común, encontrado en el 29% de todos los productos.

Los AHA ayudan a tratar el acné, pero pueden causar irritación de la piel en las chicas sin acné, "sobre todo cuando se usan varios productos de este tipo juntos", escribieron los investigadores. Los AHA y los betahidroxiácidos también aumentan el riesgo de sensibilidad al sol.

Más de la mitad de todos los productos también contenían fragancia añadida, que puede provocar irritación y reacción alérgica, apuntaron los investigadores.

Peor aún, apenas un 26 por ciento de los regímenes de cuidado de la piel retratados contenían protector solar, que es importante para la salud de la piel, anotaron los investigadores.

En general, los videos retratan regímenes costosos y lentos que "alientan a las niñas a perseguir ideales inalcanzables de perfección física bajo el disfraz de 'autocuidado'", escribieron los investigadores.

Muchos de los videos del género llamado "Get Ready With Me" muestran a las niñas despertándose a las 4:30 a.m. para prepararse para la escuela a través de rutinas de maquillaje de varios pasos, anotaron los investigadores.

"Es problemático mostrar a las chicas dedicando tanto tiempo y atención a su piel", dijo Hales. "Estamos estableciendo un estándar muy alto para estas chicas".

Estos videos también retratan una visión codificada de la belleza que enfatiza la blancura, usando palabras como "porcelana", "brillante" y "vidrioso" de una manera aspiracional, escribieron los investigadores.

"Vimos que en algunos casos había un lenguaje racial preferencial y codificado que realmente enfatizaba una piel más clara y brillante", dijo Lagu.

Hales estuvo de acuerdo.

"La búsqueda de la salud se ha convertido en una especie de virtud en nuestra sociedad, pero el ideal de 'salud' también está muy envuelto en los ideales de belleza, delgadez y blancura", dijo Hales. "Lo insidioso del 'cuidado de la piel' es que afirma que se trata de salud".

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre las alergias a los productos para el cuidado de la piel.

FUENTE: Northwestern University, comunicado de prensa, 9 de junio de 2025; Pediatría, 9 de junio de 2025