Inmunoterapia eficaz contra el cáncer de estómago

VIERNES, 6 de junio de 2025 (HealthDay News) -- La inmunoterapia combinada con la quimioterapia puede dar a las personas una oportunidad de luchar contra los cánceres de estómago y esófago, señala un ensayo clínico reciente.

Las personas tratadas con durvalumab y quimioterapia eran mucho más propensas a entrar en remisión, según los resultados de un ensayo clínico que se publicó el 1 de junio en la revista The New England Journal of Medicine.

"Este es un paso importante hacia adelante para los pacientes que se enfrentan a este diagnóstico difícil", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Yelena Janjigian, jefa del Servicio de Oncología Gastrointestinal del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, en la ciudad de Nueva York.

"Poder decirle a un paciente que su cáncer ha respondido completamente al tratamiento, y que está curado, es uno de los momentos más gratificantes de la oncología", dijo Janjigian. "Estos resultados nos acercan a hacer que ese resultado sea una realidad para muchos más pacientes en todo el mundo".

El durvalumab es un medicamento intravenoso que estimula la capacidad del sistema inmunitario para detectar y destruir células cancerosas. Se usa para tratar una variedad de cánceres, incluidos los de pulmón, vías biliares, vesícula biliar, endometrio y vejiga, según Drugs.com.

La cirugía y la quimioterapia son el estándar actual de atención, pero los cánceres de estómago y de esófago siguen estando entre los más letales en todo el mundo, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Las tasas de curación son bajas, alrededor de un 40 por ciento, y la mayoría de los pacientes que recaen lo hacen en un plazo de tres años tras la cirugía, apuntaron los investigadores. Menos de la mitad de los pacientes están vivos a los cinco años.

Para este ensayo, se asignó al azar a 474 personas con cáncer de estómago o de esófago para que tomaran durvalumab o un placebo junto con la quimioterapia estándar que se usa para tratar estos cánceres.

Los resultados muestran que alrededor de un 19 por ciento de los que tomaron durvalumab no tuvieron cáncer restante detectado en la cirugía, en comparación con un 7 por ciento de los que tomaron placebo.

Después de dos años, un 67 por ciento de los que recibieron durvalumab estaban vivos sin ninguna indicación de progresión del cáncer, en comparación con un 58 por ciento de los que recibieron un placebo, encontraron los investigadores.

Añadir durvalumab a la quimioterapia no retrasó ni la cirugía ni la recuperación, apuntaron los investigadores, y la tasa de efectos secundarios graves fue más o menos la misma entre los dos grupos.

El nuevo estudio fue financiado por AstraZeneca, el fabricante de durvalumab.

FUENTE: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, comunicado de prensa, 1 de junio de 2025