Cuáles son las tareas de un médico de familia y tres razones para agendar una consulta

Los médicos de familia evalúan síntomas generales y atienden a personas en todas las etapas de vida. Freepik

Al enfrentar síntomas como fatiga persistente, pérdida de peso inexplicable, fiebre, náuseas o debilidad, las personas pueden preguntarse a qué profesional de la salud se debería recurrir primero.

Una opción adecuada puede ser la consulta con los médicos de familia, quienes evaluarán esos síntomas y otras cuestiones de salud.

Son profesionales de la salud que pueden atender a las personas en sus diferentes etapas de la vida, y más en el contexto actual, con los efectos cada vez más frecuentes de la crisis climática del planeta en la salud humana, como las olas de frío o calor, las inundaciones, las sequías, los incendios de vegetación o las enfermedades transmitidas por los mosquitos, como el dengue, entre otros.

La crisis climática impacta en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la publicación Journal of the American Board of Family Medicine, la doctora Audrey Hertenstein Pérez, de los Estados Unidos resaltó la urgencia del cambio climático como “la mayor amenaza para la salud pública global” y resaltó que los médicos de familia pueden atender los efectos inmediatos del cambio climático en sus comunidades.

Una de las conexiones más alarmantes es el impacto del aumento de las temperaturas en ciudades sin suficientes áreas verdes, lo que se asocia con complicaciones como partos prematuros y mortalidad.

Silvia Fontán, docente e investigadora del departamento de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de La Matanza, comentó a Infobae hoy se promueve el concepto de “curso de vida”.

“Considera a la salud como una capacidad que se desarrolla dinámicamente a lo largo del tiempo y a través de las generaciones. Es una mirada integral que incluye a las diferentes etapas de la vida de las personas, que puede incluir el abordaje de los potenciales efectos de la crisis climática”.

En el contexto de la crisis climática se impulsa de curso de vida, para abordar la salud en todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero hay otras razones para elegir la consulta en medicina familiar. En diálogo con Infobae, la médica Karin Kopitovski, presidenta de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General explicó que “la medicina familiar no es solo una especialidad, sino una forma diferente de hacer medicina”. Aquí van las tres razones principales para consultar a los profesionales de la medicina familiar:

Conocen en profundidad los antecedentes personales y familiares

La medicina familiar se destaca por un enfoque centrado en la persona, no solo en enfermedades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando los médicos le tratan durante años, llegan a conocer su historial médico por dentro y por fuera. Eso les ayuda a hacer diagnósticos precisos, detectar señales de alarma en relación con los medicamentos y controlar los cambios en su salud a lo largo de los años.

El enfoque pone a las personas, y no solo a sus enfermedades, en el centro de atención. “Al estar bien entrenados, los profesionales de la medicina familiar pueden resolver el 80% de los problemas prevalentes de salud”, dijo Kopitowski.

Los médicos de familia mantienen un compromiso a largo plazo con sus pacientes. Pueden “hacer los exámenes periódicos de salud que una persona sana requiere y atender a pacientes con una o múltiples problemas, como los que tienen polimorbilidades”, expresó.

Ayudan a reducir el riesgo de mortalidad prematura

Al acompañar a los pacientes y conocer la historia personal, se reducen las chances del uso inapropiado de los medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resaltó: “Desde la medicina familiar, no se ve una foto del paciente. Se conoce su biografía y su historia clínica en profundidad”. Esto genera una continuidad que reduce la posibilidad de complicaciones de salud y hospitalizaciones, además de disminuir el riesgo de mortalidad".

Ya hay estudios que han demostrado que los pacientes que mantienen una relación continua con un mismo médico a lo largo del tiempo tienen menos probabilidades de fallecer en comparación con aquellos que cambian con frecuencia.

Lo reveló una investigación llevada a cabo por expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter y colaboradores, en el Reino Unido, que analizó la relación entre las tasas de mortalidad de los pacientes y la continuidad en la atención médica. Fue una revisión sistemática que incluyó 22 investigaciones de alta calidad realizadas en nueve países con culturas y sistemas de salud diversos.

Facilitan las interconsultas con otras especialidades médicas

El médico de familia puede recomendar la interconsulta con especialistas cuando es necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por supuesto, que los pacientes pueden acceder a profesionales de otras especialidades también. Los médicos de familia están capacitados para reconocer cuándo es necesario consultar con un profesional de otra especialidad.

“El médico de familia no se desentiende del paciente en estos casos, sino que reconoce que otro profesional puede ayudar también”, dijo Kopitovski, y añadió: “No se trata solo de curar, sino de cuidar y acompañar”, lo que mejora la experiencia de los pacientes en el sistema de salud.

El conocimiento integral que el médico de familia tiene sobre el paciente evita estudios innecesarios y el uso inapropiado de medicamentos. La atención es más personalizada, lo que no solo se centra en la curación, sino también en un trato humano y comprensivo.

El médico de familia juega un papel esencial al construir relaciones sólidas con sus pacientes. Estos lazos no solo mejoran la calidad de vida, sino que además optimizan los recursos del sistema de salud.