Las exploraciones adicionales del cáncer de mama pueden triplicar la detección en mujeres con mamas densas

JUEVES, 22 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Louise Duffield, de 60 años, se sintió aliviada de recibir un resultado normal de la mamografía en 2023, pero accedió a someterse a una IRM adicional recomendada como parte de un ensayo clínico.

Su mamografía mostró que tenía senos muy densos, lo que a veces puede prevenir la detección de cáncer de mama. El ensayo clínico tenía como objetivo probar si las exploraciones adicionales ayudarían.

Para Duffield, ciertamente lo hizo. La resonancia magnética encontró un pequeño bulto en el interior de uno de sus senos.

"Cuando llamaron para decir que habían encontrado algo, fue un gran shock", dijo Duffield, abuela de cuatro hijos de Ely, Reino Unido, en un comunicado de prensa. "Empiezas a pensar en todo tipo de cosas, pero, al final, pensé, al menos si han encontrado algo, lo han encontrado temprano".

Las mujeres con senos densos se beneficiarían de exploraciones adicionales además de sus mamografías estándar, según ha concluido el ensayo clínico.

Las pruebas de imágenes adicionales podrían más que triplicar la detección del cáncer de mama entre las mujeres con mamas densas, reportaron los investigadores en la edición del 21 de mayo de la revista The Lancet.

Estos escáneres adicionales, que usan tintes de contraste inyectados para resaltar los tumores, detectaron 85 cánceres entre más de 9,000 mujeres del Reino Unido con senos densos que habían tenido un resultado limpio en la mamografía, incluida Duffield, muestran los resultados del estudio.

"Recibir un diagnóstico temprano de cáncer hace una enorme diferencia para los pacientes en términos de su tratamiento y perspectiva", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Fiona Gilbert, profesora de radiología de la Universidad de Cambridge.

Los programas nacionales de detección deberían considerar incluir estas exploraciones adicionales "para asegurarnos de que más cánceres se diagnostiquen temprano, dando a muchas más mujeres unas probabilidades mucho mejores de supervivencia", añadió Gilbert.

Alrededor del 10% de las mujeres de 50 a 70 años tienen senos muy densos con bajos niveles de tejido graso. Esas mujeres tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar cáncer de mama, en comparación con las mujeres con una densidad mamaria baja, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Sin embargo, las directrices actuales sobre la detección del cáncer de mama, tanto en los EE. UU. como en el Reino Unido, no tienen en cuenta la densidad mamaria, sino que recomiendan mamografías estándar para todos.

Los informes sobre la densidad mamaria de las mujeres son obligatorios en EE. UU., pero no hay consenso sobre cómo se deben evaluar a las mujeres con mamas densas, apuntaron los investigadores.

Para este ensayo clínico, los investigadores reclutaron a casi 9,400 mujeres con senos densos que se habían hecho una mamografía limpia entre octubre de 2019 y marzo de 2024.

Tres cuartas partes de ellas se asignaron al azar a una de tres pruebas de detección adicionales: CEM (mamografía mejorada con contraste), AB-MRI (imágenes de resonancia magnética abreviadas) o ABUS (ecografía de mama completa automatizada). El resto de los participantes no se sometieron a una exploración adicional.

Por cada 1,000 mujeres escaneadas:

Se detectaron 19 cánceres con CEM, que utiliza un agente de contraste inyectado para mejorar la visibilidad de los tumores.

Se detectaron 17 cánceres con AB-MRI, que también utiliza un tinte de contraste para resaltar las anomalías.

4 cánceres fueron detectados por ABUS, que utiliza ondas sonoras para producir imágenes.

Las mamografías ya detectan alrededor de 8 cánceres por cada 1,000 mujeres con mamas densas, apuntaron los investigadores. Eso significa que estas exploraciones adicionales podrían triplicar con creces la detección temprana del cáncer de mama en estas mujeres.

En total, la CEM y la AB-MRI fueron tres veces más efectivas que ABUS, encontraron los investigadores.

El equipo de investigación concluyó que la CEM y la AB-MRI deben considerarse como una medida de detección adicional para las mujeres con senos densos.

"Este estudio muestra que hacer que los vasos sanguíneos sean más visibles durante las mamografías podría hacer que sea mucho más fácil para los médicos detectar señales de cáncer en las mujeres con mamas densas", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, Stephen Duffy, profesor emérito de la Universidad Queen Mary, en Londres.

"Se necesita más investigación para comprender completamente la efectividad de estas técnicas, pero estos resultados son alentadores", dijo.

El tumor de Duffield habría sido difícil de encontrar para ella a través de un autoexamen, dada su ubicación dentro de su seno. Según las directrices del Reino Unido, habrían pasado al menos tres años antes de que se hiciera otra mamografía.

Poco después de su resonancia magnética, se sometió a una biopsia que confirmó que tenía cáncer de mama en etapa muy temprana.

Seis semanas después, se sometió a una cirugía para extirpar el tumor; Durante esa espera, el bulto ya había crecido más de lo que parecía en las exploraciones.

Después de un ciclo corto de radioterapia, Duffield ahora está libre de cáncer, dijeron los médicos. Continuarán monitoreándola durante varios años.

"Ha sido un momento estresante y es un gran alivio que se haya ido", dijo.

"Me siento muy afortunada, casi no se siente como si realmente hubiera tenido cáncer", agregó Duffield. "Sin esta investigación, podría haber tenido una experiencia muy diferente".

Dijo que la experiencia le ha resaltado la importancia de las pruebas de detección.

"Si no me hubiera hecho la mamografía, no me habrían invitado al ensayo", concluyó Duffield. "El tratamiento fue muy rápido porque detectaron el cáncer a tiempo".

Más información

El MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas ofrece más información sobre la mamografía con contraste, mientras que el Moffitt Cancer Center ofrece más información sobre las imágenes por resonancia magnética abreviada.

FUENTES: Universidad de Cambridge, comunicado de prensa, 21 de mayo de 2025; The Lancet, comunicado de prensa, 21 de mayo de 2025