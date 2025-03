Brote de sarampión en Argentina: cómo son los operativos de vacunación en las escuelas

Facundo Verdera - Funcionario de salud de GCBA en Infobae en Vivo

Ya son 13 los casos de sarampión detectados en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, es decir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta mañana, Infobae en Vivo de 9 a 12, el ciclo de streamig de Infobae conducido por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, estuvo presente en la Escuela primaria n°26 y el Jardín de Infantes n°1 de Palermo, donde se lleva adelante un operativo de vacunación para aquellos niños que todavía no tienen la segunda dosis contra el sarampión y también para padres y docentes que están en contacto con los niños.

Como contó Infobae, esta semana el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de Salud (COFESA) que reúne a los ministros de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones del país decidieron que los niños de 6 a 11 meses (que no habían recibido dosis) y de 13 meses a 4 años (que ya tenían una dosis de vacuna triple viral según calendario oficial) y que residen en el AMBA, reciban una dosis adicional.

Infobae en Vivo se acercó con su móvil a la zona donde se desarrolla uno de los operativos vacunatorios en los más chicos y también en adultos.

Entre las estrategias de control, se destaca la vacunación de bloqueo en zonas de alto riesgo y el seguimiento de contactos estrechos hasta 30 días después del inicio de síntomas del caso confirmado

El funcionario Facundo Verdera, del área de Acceso Territorial de Salud de CABA, explicó que la campaña vacunatoria se inició hoy en Palermo ya que el primer caso registrado ocurrió en ese barrio.

“Estamos a solo unas cuadras donde una familia se contagió y a partir de eso empezó un pequeño brote. Por eso es que del otro lado nosotros empezamos a trabajar en las escuelas de Palermo y ampliando el espectro hasta llegar a toda la ciudad”, explicó Verdera.

En Argentina se confirmaron 13 casos de sarampión en niños y adultos residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde enero de 2025 /Archivo Infobae CHRISTOPHER BADZIOCH / CHBD

“Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, que nos brindan el listado de las escuelas, a las que dos días antes se les manda un comunicado a los padres para informarles que vamos a estar acá con vacunas para completar el calendario escolar de todos los chicos de entre cuatro y seis años”.

El sarampión no es una enfermedad que sea habitual, y este brote no fue algo que podía ser esperado. Sí es cierto que todos los años hay que mejorar y trabajar en mejorar en completar el calendario vacunatorio. Pero no es lo normal que haya un brote de sarampión”, precisó Verdera, que insistió en que los chicos entre 5 y 6 años deben tener las dos dosis de vacuna contra esta enfermedad.

A continuación, el prestigioso infectólogo Eduardo López, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, explicó a Infobae en Vivo que “el sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que generalmente comienza con un fiebre alta y tiene habitualmente tres catarros. Hay secreción nasal, hay tos y hay conjuntivitis”.

“Este estado dura tres o cuatro días. Y luego aparece la erupción que comienza en la cara y después al cabo de dos tres días llega a las extremidades inferiores. Pero un tema interesante en el sarampión es que 48 horas antes de tener síntomas, el individuo ya elimina el virus y puede contagiar”, completó el experto.

El prestigioso infectólogo Eduardo López, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, habló con Infobae en Vivo sobre esta enfermedad

Según el infectólogo, “lo llamativo es que la capacidad de contagio de un individuo que tiene sarampión, a otro individuo que no tuvo sarampión y no está vacunado es del 95%. O sea, tiene una enorme contagiosidad. Con el agregado, que es un virus que durante dos horas se aeroliza y puede ser transportado”, completó el experto infectólogo.

Cuáles son los síntomas más frecuentes del sarampión

El sarampión comienza generalmente con fiebre alta, que puede superar los 40°C, acompañada de tos, secreción nasal y ojos rojos e irritados (conjuntivitis).

Uno de los primeros signos visibles son las manchas de Koplik, pequeñas manchas blancas que aparecen en la cara interna de las mejillas entre dos y tres días antes de la aparición del sarpullido.

Este sarpullido, característico del sarampión, inicia en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo, siguiendo un patrón descendente. Otros síntomas comunes incluyen falta de apetito (anorexia) y malestar.

La vacuna contra el sarampión se debe aplicar a menores y también a los adultos expuestos (AP Foto/Mary Conlon)

Recomendaciones frente al sarampión

Ante el aumento de casos en Argentina y la proximidad del inicio del ciclo lectivo, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones de vacunación y control epidemiológico. Se enfatiza la importancia de contar con el esquema de inmunización completo, que incluye:

Niños de 12 meses a 4 años: una dosis de vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: dos dosis de doble o triple viral aplicadas después del primer año de vida.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes y no requieren vacunación.

La entrevista completa en un operativo de vacunación por sarampión en Infobae en Vivo

FACUNDO VERDERA - FUNCIONARIO DE SALUD DE GCBA en INFOBAE EN VIVO

