Salud

Históricos trasplantes en el Garrahan: gemelas de 14 años recibieron órganos del mismo donante

Dos hermanas de Laferrere fueron operadas en simultáneo en dos quirófanos del centro pediátrico. Participaron 20 especialistas

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Equipo médico con mascarillas y gorros realiza una cirugía bajo luces en un quirófano moderno.
El Hospital Garrahan realizó por primera vez un trasplante renal simultáneo en dos hermanas gemelas, marcando un hito en medicina pediátrica argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Mayra y Daiana, dos gemelas de 14 años, marca un antes y un después en la medicina pediátrica argentina. El Hospital Garrahan realizó por primera vez en su historia un trasplante renal simultáneo en dos hermanas gemelas, un procedimiento que no solo resalta la capacidad técnica del equipo médico, sino también el impacto humano de la donación de órganos.

Ambas adolescentes de 14 años, oriundas de Laferrere, provincia de Buenos Aires, enfrentaron desde su nacimiento una enfermedad genética que condicionó su vida y la de su familia. La intervención, realizada a principios de abril, evitó la necesidad de diálisis y abrió nuevas posibilidades para su futuro.

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Un trasplante inédito para las gemelas

Las gemelas llegaron al Hospital Garrahan en agosto pasado derivadas desde el Hospital de Niños de San Justo con un diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Esta condición, de origen genético, compromete la función de riñones e hígado y conduce a insuficiencia renal crónica, situación que ambas hermanas compartieron desde la infancia.

El trasplante ocurrió en la madrugada del jueves 16 de abril. El operativo inició la tarde anterior, cuando las adolescentes acudieron al hospital para un control habitual y quedaron internadas al confirmarse la disponibilidad de órganos compatibles.

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Visualización médica futurista de dos riñones humanos translúcidos en azul. Múltiples zonas rojas brillantes indican anomalías, sobre un fondo oscuro y digital.
Mayra y Daiana, adolescentes de Laferrere, enfrentaron desde su nacimiento una enfermedad genética que afectó sus riñones y condicionó la vida familiar y escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación se realizó en dos quirófanos simultáneamente. El doctor Juan Ibáñez, jefe de clínica del servicio de Nefrología, detalló que participaron 20 especialistas, entre anestesiólogos, técnicos, urólogos, cardiovasculares y nefrólogos. Los órganos, provenientes de un único donante de la ciudad de La Plata, permitieron que ambas niñas recibieran trasplantes compatibles, lo que aseguró una recuperación más rápida y una mejor calidad de vida.

“Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos; un total de 20 personas intervinieron en las cirugías que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, señaló Ibáñez. A las 10.30 de la mañana, el equipo confirmó que ambas pacientes orinaban normalmente, una señal de que los riñones trasplantados funcionaban de manera correcta.

La vida antes y después del trasplante

Antes de la intervención, Mayra y Daiana seguían una vida adaptada a las restricciones de su enfermedad, bajo controles médicos mensuales y una dieta estricta sin sal ni procesados, organizada por su madre Nidia y su hermana mayor Evelyn. La familia se acostumbró a una rutina de cuidados desde los primeros meses de vida debido a episodios de infecciones urinarias y distensión abdominal en las gemelas.

Un médico, médica, doctor, doctora, sostiene un modelo de un riñon - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La enfermedad afectó la función de riñones e hígado en ambas gemelas, provocando insuficiencia renal crónica desde la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, la frecuencia de los controles aumentó y en diciembre el equipo del Garrahan decidió inscribirlas en lista de espera para trasplante renal. El doctor Ibáñez explicó en el reporte del hospital: “Uno de nuestros objetivos principales es agilizar la evaluación de pacientes con enfermedad renal avanzada para su ingreso en lista de espera, permitiendo que reciban un trasplante renal y evitando así el inicio de la diálisis. Este abordaje preventivo garantiza una mejor evolución clínica y, sobre todo, una mayor calidad de vida a futuro”.

Tras el alta médica, las adolescentes retomaron sus actividades cotidianas en su hogar, bajo controles periódicos y cuidados específicos para el postoperatorio. El éxito de la intervención permitió que las gemelas proyecten nuevos sueños, como asistir a un concierto de BTS, el grupo musical coreano que ambas admiran, y estudiar carreras vinculadas al cuidado de la salud o el derecho.

Alta complejidad y otro hito del Garrahan

El Hospital Garrahan alcanzó en 2025 el récord anual de 55 trasplantes renales pediátricos, de los cuales 14 se realizaron en forma simultánea. Esta intervención es la primera en hermanas gemelas que reciben órganos de un mismo donante, un logro sin antecedentes en la institución.

Trasplantes Hospital Garrahan
El Garrahan se consolidó como referente nacional en trasplante pediátrico, brindando acceso a tratamientos innovadores a niños de todo el país (Hospital Garrahan)

La poliquistosis renal autosómica recesiva se caracteriza por la formación de múltiples quistes en ambos riñones, lo que provoca un aumento de tamaño y daña el tejido renal, generando manifestaciones como sangre en la orina, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Gracias al abordaje interdisciplinario del Garrahan, las pacientes pudieron acceder al trasplante antes de requerir diálisis, lo que mejora su pronóstico y calidad de vida.

El hospital se consolidó como referente nacional en trasplante pediátrico, con una capacidad operativa que permite responder a situaciones de emergencia y alta complejidad. “Este abordaje preventivo garantiza una mejor evolución clínica y, sobre todo, una mayor calidad de vida a futuro”, reiteró Ibáñez.

La historia de Mayra y Daiana subraya la importancia de la donación de órganos y el trabajo conjunto de médicos, técnicos y familiares en el éxito de procedimientos de alta complejidad. El Hospital Garrahan reiteró su compromiso de brindar acceso a tratamientos innovadores y de excelencia para pacientes pediátricos de todo el país.

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