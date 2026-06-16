Cómo el ejercicio físico regular reduce la inflamación y mejora la circulación, según la ciencia

Numerosas investigaciones científicas confirman que el ejercicio físico regular reduce la inflamación sistémica y mejora la circulación sanguínea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico regular: una herramienta clave para reducir la inflamación y mejorar la circulación. Numerosas investigaciones científicas destacan el impacto positivo de la actividad física en la reducción de la inflamación sistémica y la mejora de la circulación sanguínea. El ejercicio moderado y sostenido estimula la activación celular, lo que contribuye a regular la respuesta inmunitaria y a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas.

Según el portal médico internacional Medical News Today, la práctica regular de ejercicio no solo ayuda a controlar el peso corporal, sino que también es fundamental para mantener la salud vascular y prevenir procesos inflamatorios nocivos.

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El mecanismo detrás de este beneficio se basa en la producción de mioquinas y otras moléculas antiinflamatorias liberadas por los músculos durante el movimiento. Estas sustancias actúan de manera sistémica, modulando la inflamación y mejorando la función endotelial, lo que se traduce en una mayor eficiencia circulatoria y una reducción de factores de riesgo cardiovascular.

Cómo el ejercicio reduce la inflamación a nivel celular

La actividad física provoca cambios en el metabolismo celular que activan rutas antiinflamatorias, según explica la Universidad de Harvard en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH). Durante el ejercicio, los músculos liberan mioquinas que actúan como mensajeros químicos, inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias y estimulando mecanismos de reparación tisular. Esta respuesta favorece el equilibrio inmunológico y reduce la inflamación crónica, un factor implicado en enfermedades como la diabetes tipo 2, la artritis y la aterosclerosis.

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Las evidencias destacan que pequeñas sesiones de actividad física pueden reducir marcadores inflamatorios y aportar beneficios sostenidos en el tiempo - Imagen Ilustrativa Infobae

Además, investigaciones recientes han demostrado que incluso sesiones cortas de actividad física pueden inducir efectos beneficiosos sobre los marcadores inflamatorios, lo que destaca la importancia de la constancia por encima de la intensidad extrema.

Beneficios cardiovasculares y recomendaciones de expertos internacionales

El ejercicio regular mejora la circulación sanguínea al promover la elasticidad de los vasos y la eficiencia del bombeo cardíaco. Expertos de la Clínica Mayo (Estados Unidos) y la Organización Mundial de la Salud recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para obtener beneficios sustanciales en la salud cardiovascular y el control de la inflamación.

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Asimismo, la reducción del sedentarismo y la incorporación de hábitos activos en la vida cotidiana ayudan a prevenir la formación de placas en las arterias y disminuyen el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares. La evidencia internacional coincide en que el ejercicio es una de las estrategias más eficaces y accesibles para fortalecer el sistema inmunológico y proteger la salud a largo plazo.

Sinergia de entrenamientos: el rol de la fuerza y el retorno venoso en la salud vascular

Para maximizar los beneficios sobre el sistema circulatorio, los especialistas de la Clínica Cleveland enfatizan la necesidad de combinar el ejercicio aeróbico con el entrenamiento de resistencia o fuerza. Al desarrollar la masa muscular, se optimiza lo que los cardiólogos denominan la “bomba músculo-esquelética”, especialmente en las piernas.

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La liberación de mioquinas por los músculos durante el ejercicio contribuye a la producción de moléculas antiinflamatorias y beneficia la salud vascular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que los músculos de las pantorrillas y los muslos se contraen durante un ejercicio de fuerza, comprimen las venas profundas y propulsan la sangre de regreso al corazón, combatiendo la gravedad, reduciendo la presión venosa y previniendo la aparición de várices o edemas.

Por su parte, la Clínica Mayo destaca que el ejercicio físico no solo moviliza el flujo sanguíneo, sino que es el principal motor del sistema linfático, un componente crucial del sistema inmunitario que carece de una bomba central como el corazón. El movimiento corporal regular genera las presiones tisulares necesarias para estimular el drenaje linfático, lo que acelera la eliminación de toxinas, desechos celulares y fluidos acumulados en los tejidos. Esta depuración activa es una de las razones por las cuales el ejercicio reduce de manera tan eficiente la hinchazón y la pesadez en las extremidades inferiores.

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En sintonía con esto, las investigaciones clínicas publicadas por la Asociación Americana del Corazón (AHA) demuestran que el ejercicio regular estimula la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos microscópicos (capilares) en los tejidos entrenados. Este incremento en la densidad capilar no solo mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a las células musculares, sino que además disminuye la resistencia vascular periférica, facilitando el trabajo del corazón y contribuyendo de forma directa a la reducción sostenida de la presión arterial.

Es más, los expertos de la Clínica Cleveland recuerdan que para cosechar estos componentes protectores es fundamental la progresión segura y la personalización del esfuerzo. Antes de iniciar un programa de alta intensidad, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares o inflamatorios crónicos, se aconseja una evaluación médica previa. La clave del éxito terapéutico del ejercicio radica en la regularidad: convertir la actividad física en una dosis diaria de medicina natural es la estrategia más sólida para mantener las arterias elásticas, las venas eficientes y el organismo libre de inflamación.

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