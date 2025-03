Una rara condición de pérdida de cabello se puede tratar con dosis bajas de antibióticos

MIÉRCOLES, 19 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- Unas dosis más bajas de un antibiótico común pueden frenar la caída del cabello provocada por una afección cutánea poco común, señala un estudio reciente.

El antibiótico doxiciclina se usa comúnmente para tratar la alopecia cicatricial linfocítica, una afección en la que las células inmunitarias del cuerpo se dirigen a los folículos pilosos, apuntaron los investigadores.

Pero las dosis relativamente altas de doxiciclina que se usan para prevenir la caída del cabello y las cicatrices no son necesarias, según los hallazgos, que se publicaron en la edición del 18 de marzo de la revista Journal of the American Academy of Dermatology.

Eso significa que estos pacientes pueden recibir un tratamiento efectivo sin las náuseas, los vómitos y las erupciones cutáneas que pueden acompañar a las dosis altas de doxiciclina, apuntaron los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que los médicos pueden recetar dosis más bajas de doxiciclina a los pacientes que luchan contra la alopecia cicatricial linfocítica sin comprometer la eficacia y el beneficio antiinflamatorio de la terapia", señaló en un comunicado de prensa la investigadora colíder, Carli Needle, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

En el estudio, los investigadores analizaron datos médicos de más de 240 hombres y mujeres tratados por alopecia cicatricial linfocítica entre 2009 y 2023.

Alrededor de un 27 por ciento de los pacientes habían recibido dosis bajas de doxiciclina, y un 73 por ciento las dosis altas tradicionales, apuntaron los investigadores.

Los resultados mostraron que las dosis más bajas de doxiciclina de alrededor de 20 miligramos dos veces al día fueron tan efectivas como las dosis más altas de hasta 100 miligramos dos veces al día.

Específicamente, no hubo diferencias significativas en la inflamación del cuero cabelludo, la pérdida de cabello percibida y las mediciones de la densidad del cabello, el diámetro del cabello y la recesión de la línea del cabello, dijeron los investigadores.

Menos personas que tomaron dosis más bajas reportaron efectos secundarios: un 12 por ciento, en comparación con un 23 por ciento de las personas que tomaron dosis más altas.

Las personas con dosis bajas también eran más propensas a seguir con el antibiótico, con un 16 por ciento que dejaron de tomarlo debido a los efectos secundarios gastrointestinales, en comparación con un 25 por ciento en el grupo de dosis altas.

Las dosis más bajas de doxiciclina también son más propensas a proteger la salud intestinal en general, dijo Needle. Se sabe que el antibiótico es perjudicial para las bacterias intestinales saludables, pero se ha demostrado que las dosis más bajas son menos riesgosas para los microbios.

"Nuestros resultados ofrecen otra vía para que los proveedores de atención médica protejan a los pacientes del daño causado por el uso innecesario de antibióticos y aborden el aumento de las cepas de microbios resistentes a los medicamentos", señaló en un comunicado de prensa la investigadora colíder, Anna Brinks, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

FUENTE: NYU Langone Health, comunicado de prensa, 18 de marzo de 2025