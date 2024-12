'Juego de ruleta': volar con alergias alimentarias trae estrés y peligro

JUEVES, 5 de diciembre de 2024 (HealthDay News) -- Los viajes navideños siempre son estresantes, sobre todo para las personas con alergias alimentarias.

Las aerolíneas no siempre cumplen con las solicitudes para proteger la salud de las personas con alergias alimentarias durante los vuelos, según un nuevo estudio publicado el 5 de diciembre en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology. fundar.

Muchas personas con alergias alimentarias dicen que las aerolíneas prometen tomar medidas para proteger su salud, pero luego no las cumplen:

Al 20% se le prometieron anuncios de cabina relacionados con alergias alimentarias que no sucedieron.

Al 17% se le prometieron zonas de amortiguamiento libres de alérgenos que no se establecieron

Al 23% se le prometieron opciones de alimentos libres de alergias que no se ofrecieron.

"No estamos pidiendo la luna y las estrellas, solo queremos que las adaptaciones razonables que se prometen antes del viaje se respeten a 30,000 pies", dijo la coautora del estudio, Lianne Mandelbaum, fundadora de la organización sin fines de lucro No Nut Traveler.

"En cada vuelo no se sabe si los miembros de la tripulación se adaptarán a las alergias a los frutos secos y cómo lo harán, y esto añade un tremendo estrés innecesario", dijo Mandelbaum. "Volar con alergias alimentarias es similar a un juego de ruleta, cada vuelo es un giro aleatorio alrededor de la rueda".

Para este estudio, los investigadores encuestaron a más de 4,700 pacientes individuales y familias de todo el mundo para evaluar sus preocupaciones relacionadas con los viajes aéreos con alergias alimentarias.

Los viajeros con alergias alimentarias dijeron que lo que más les preocupaba era si las aerolíneas cumplirían con los alojamientos organizados durante el proceso de reserva de vuelos.

También dijeron que a veces tenían que firmar exenciones especiales que absolvían a la aerolínea de responsabilidad (5%) o proporcionar una nota médica firmada que atestigua que son "aptos para volar" (12%).

Los pacientes también dijeron que estaban preocupados de que los agentes de seguridad del aeropuerto o de aduanas confiscaran o contaminaran plumas epi o alimentos seguros para alérgicos.

Las alergias alimentarias actualmente afectan a más de 33 millones de estadounidenses, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

"Estos datos muestran claramente que los viajes aéreos son un factor estresante importante para los afectados por las alergias alimentarias, hasta el punto de que las políticas de las aerolíneas relacionadas con las alergias alimentarias fueron la consideración más importante que los encuestados identificaron al tomar decisiones sobre los viajes aéreos, teniendo prioridad sobre factores como la proximidad del aeropuerto a su casa, la duración del vuelo y el precio", señaló el investigador principal, Christopher Warren, director de investigación de salud poblacional en el Centro de Investigación sobre Alergias Alimentarias y Asma de la Universidad Northwestern.

Mandelbaum dijo que ha escuchado de personas con alergias alimentarias que han sido expulsadas de los vuelos después de pedir un anuncio, y que los asistentes de vuelo y otros pasajeros se burlan y ridiculizan por sus problemas de salud.

"Cuando llegas a la puerta y todo el mundo actúa como si estuvieras loco por sacar esto a colación, es una experiencia terrible", dijo en un comunicado de prensa de la Northwestern.

Lamentablemente, este tipo de estigmatismo lleva a muchos a no defenderse, dijo Warren.

"También encontramos que una proporción inquietantemente alta de viajeros encuestados informaron que deliberadamente no revelaban su alergia alimentaria cuando viajaban, y muchos expresaron preocupación de que tales esfuerzos conduzcan a consecuencias no deseadas", dijo Warren.

Sin embargo, las perspectivas no eran del todo malas.

"La mayoría de los viajeros que encuestamos expresaron confianza en que su ansiedad podría reducirse sustancialmente si las aerolíneas implementaran sistemáticamente políticas adecuadas, y alrededor de uno de cada tres encuestados pudo recordar una experiencia específica en la que una aerolínea o un miembro de la tripulación de vuelo hizo 'todo lo posible' para adaptarse a su alergia alimentaria, adaptaciones que a menudo estaban relacionadas con las propias experiencias personales del miembro de la tripulación con la alergia alimentaria. ", dijo Warren.

El investigador principal, el Dr. Ruchi Gupta, director del Centro de Investigación sobre Alergias Alimentarias y Asma de la Universidad Northwestern, dijo que su experiencia personal al lidiar con las emergencias de alergias durante el vuelo ha sido en gran medida positiva.

"En las ocasiones en las que me han llamado para tratar emergencias de salud en vuelo y he abierto personalmente la bolsa médica del vuelo, me he sorprendido gratamente cada vez que he encontrado autoinyectores de epinefrina sin caducar listos para su uso inmediato", dijo Gupta.

"Sin embargo, sé que no siempre es así", añadió Gupta. "Todos los viajeros y familias en riesgo de anafilaxia merecen la tranquilidad de saber que su medicamento que puede salvar vidas no ha caducado y está listo para usar en cada kit de emergencia".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las alergias y los viajes.

FUENTE: Universidad Northwestern, comunicado de prensa, 5 de diciembre de 2024