Elton John dice que ha perdido la visión

MARTES, 3 de diciembre de 2024 (HealthDay News) -- La leyenda de la música pop Elton John afirma que ya no puede ver tras una infección ocular contra la que luchó el verano pasado.

El prolífico cantante y compositor hizo el anuncio el domingo en una gala benéfica de "El diablo viste de Prada: El musical", una producción teatral de la que fue compositor.

"No he podido asistir a muchos de los avances, porque como saben, he perdido la vista, así que es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo, y vaya, sonó bien esta noche", dijo el artista mientras hablaba en el escenario, según un video publicado por Storyful.

En noviembre, John le contó al copresentador de "Good Morning America", Robin Roberts, sobre sus luchas con su visión. Desafortunadamente perdí la vista en mi ojo derecho en julio, porque tuve una infección en el sur de Francia, y hace cuatro meses que no puedo ver", dijo en ese momento, y agregó que "mi ojo izquierdo no es el mejor".

"Hay esperanza y aliento de que todo estará bien, pero estoy un poco atascado en este momento", le dijo a Roberts. "Puedo hacer algo como esto, pero ir al estudio y grabar, no lo sé".

John dijo que está haciendo todo lo posible para mejorar su visión, pero todavía no puede ver, mirar ni leer nada.

Agregó que a pesar de su condición, se siente "afortunado", "agradecido" y "orgulloso" de cómo ha manejado la situación.

La pérdida de la visión de John no lo ha frenado: actualmente está involucrado en varios proyectos en curso, incluido el próximo documental "Elton John: Never Too Late", que sigue al músico mientras mira hacia atrás en su vida e incluye imágenes de su último concierto en América del Norte de su gira Farewell Yellow Brick Road.

