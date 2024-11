¿Cada cuánto hay que aplicar repelente contra los mosquitos para tener una buena protección?

Datos indicativos del compuesto activo de repelente, su porcentaje y duración, según la ANMAT (Infobae)

Una de las herramientas indispensables contra las incómodas picaduras de mosquitos y un arma para prevenir distintas enfermedades virales transmitidas por estos agentes vectores como el dengue, son los repelentes, que hace poco tiempo han sido noticia por su falta en farmacias y góndolas de supermercados.

Ayer se conoció que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) flexibilizó la producción de repelente para evitar faltantes y prevenir los casos de dengue en la actual temporada que ya presenta casos en el norte argentino, pero también en provincia de Buenos Aires y CABA.

La norma de la ANMAT que regirá hasta el 31 de marzo de 2025, dispuso que los fabricantes de repelentes no estarán obligados a presentar el ensayo de eficacia, un requisito que solía ser imprescindible a la hora de la elaboración. La misma también incluye a los productos que se emplean en el hogar para mantener los ambientes libre de mosquitos, como por ejemplo espirales, tabletas y líquidos termoevaporables.

Los repelentes industriales suelen ser elaborados con tres principios activos. Luego los hay caseros con otras composiciones (infobae)

Lo que sí estableció la ANMAT es que los repelentes deben estar formulados con alguna de las distintas sustancias activas aprobadas anteriormente, como DEET, IR 3535, Picaridin, aceite de eucalipto/limón, aceite de citronella y Menthanediol. También, brindó en un cuadro el porcentaje de concentración y el tiempo de duración de acuerdo al primer indicador.

“Los tiempos de reaplicación se basan en datos obtenidos del testeo de productos con similar formulación, y se establecen en el citado contexto de excepcionalidad con el solo objeto de brindar información al consumidor que permita asegurar una protección repelente adecuada, evitando la sobrexposición innecesaria al activo repelente”, detalló la ANMAT.

Este tiempo de reaplicación fijado por la ANMAT en los repelentes a base de DEET con una concentración del 7% al 9%, estima que deben ser aplicados cada dos horas. En tanto, los que presenten una concentración del 25% al 30%, pueden ser colocados cada 8 horas.

El mosquito Aedes aegypti es el vector del dengue y otras enfermedades peligrosas (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Días atrás, la investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF, Ministerio de Defensa), Laura Harburguer, explicó a Infobae que los repelentes en aerosol, spray, gel o crema pueden contener tres principios activos, llamados DEET (N-Dietil-meta-toluamida), el IR3535 y la Icaridina. Y que los repelentes con cualquiera de estos tres activos son iguales de efectivos.

La experta en mosquitos indicó que la mayoría de los repelentes, casi un 70%, son a base de DEET y después una cantidad menor de IR3535 y muy pocos con Icaridina.

“Realmente los tres son repelentes muy eficaces y funcionan muy bien a la hora de evitar la picadura de los mosquitos. Es decir, que no habría diferencias a la hora de adquirir un producto con un componente u otro. Lo único que nos tenemos que fijar es el tiempo que protegen de acuerdo a las necesidades que tengamos, pero los tres son igualmente efectivos por una cuestión de mercado. La mayoría son a base de DEET porque es el componente más vendido, más económico, más conocido a la hora de adquirirlo. Solamente por eso, no porque sea más eficaz”, precisó Harburguer.

La composición del principio activo puede variar de 5% al 40% (Infobae)

La investigadora en el Conicet indicó que al comprar un repelente, siempre va a estar indicado en el envase el principio activo y si el mismo está aprobado por el ANMAT, además de su tiempo de protección por cantidad de horas. Y detalló que en el caso del DEET, que es el componente más conocido, los productos que están en el mercado rondan entre un 7,5% y hasta un máximo de 30% que se permite.

La experta dijo que cuanto más cantidad del activo tenga, mayor va a ser el tiempo de protección, o más tiempo me va a proteger de la picadura del mosquito. “Pero no es que sea más eficaz o no, sino que la variabilidad en la cantidad del activo me va a determinar cuánto tiempo me va a proteger ese producto. Entonces, uno como consumidor, dependiendo de la actividad que va a hacer, es que va a elegir el repelente adecuado a su necesidad”, aclara.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó: “Es importante conocer la concentración de DEET de un repelente, debido a que la duración de la protección que nos da un repelente contra las picaduras de mosquitos depende de la concentración. Por ejemplo, un producto con DEET al 10% protege durante 2 a 3 horas, mientras que uno con DEET al 25% protege durante 6 horas en promedio. Por eso es importante revisar la etiqueta del producto para conocer su concentración”.

Utilizar repelente con frecuencia disminuye el riesgo de contraer dengue - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, precisó que es esencial que, al realizar actividades al aire libre, se use ropa de colores claros, pantalones largos y remeras de manga larga.

Otra medida sumamente importante en cuanto a la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti es la de eliminar criaderos de mosquitos alrededor del hogar, como los recipientes con agua estancada, que sirven como hábitat para la reproducción.

“Mantener las áreas limpias y secas, y utilizar mosquiteros en ventanas y camas, también contribuye significativamente a reducir el riesgo de picaduras. De esta forma, implementar las estrategias ayuda a protegerse del dengue y minimizar la propagación del virus”, recordaron.