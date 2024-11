Por qué hay dificultades en las farmacias para la venta de medicamentos del PAMI y cuándo podría normalizarse

El 1º de noviembre empezó a funcionar una nueva plataforma online de validación de recetas del PAMI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el viernes pasado se implementó un nuevo validador online para las recetas de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), lo que implicó en pocas horas dificultades en la dispensa y venta de medicamentos en muchas farmacias del país.

En principio, las entidades que agrupan a los farmacéuticos se quejaron de que el nuevo sistema de validación de medicamentos online no reconocía las nuevas prescripciones o no figuraban las anteriores al 1 de noviembre, fecha en que comenzó implementarse la nueva resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Pero en las últimas horas, distintos actores del sector dijeron a Infobae que la situación habría comenzado a normalizarse.

Claudio Ucchino, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF). explicó a Infobae que el problema con la nueva plataforma comenzó la semana pasada, pero que poco a poco se está normalizando y los jubilados están pudiendo hacerse de los fármacos que necesitan.

“Hubo un cambio en los sistemas de validación de PAMI, de una empresa a otra, que ya trabajó con el mismo organismo. Ahora volvió todo a (la empresa) Farmalink que venía validando a otras obras sociales y prepagas, pero cuando se sumó PAMI el viernes, el sistema se saturó. Se produjo un embudo que hizo colapsar el sistema. Los primeros días no se podían validar y, por lo tanto, las farmacias no podían dispensar medicamentos”, precisó Ucchino. Y agregó que al cargarse los datos del afiliado y la receta, el sistema, que provee a más de 14.000 farmacias en todo el territorio nacional, brinda la información correcta para entregar los fármacos.

“Con el transcurso de los días comenzaron a solucionarse las dificultadas que afectaban principalmente a los grandes centros urbanos del país. Hubo muchas quejas en varios puntos, igual que en CABA. Pero si bien no soy ingeniero informático para corroborarlo, creo que a fin de esta semana se resolvería toda la normalización del sistema”, consideró Ucchino.

Distintos colegios farmacéuticos del país advirtieron de los problemas para la adquisición de medicamentos por parte de afiliados del PAMI tras el cambio de sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la situación que se desencadenó el viernes pasado, la obra social de los jubilados emitió un comunicado en el que explicó: “En tareas de mantenimiento, el PAMI está actualizando su sistema de validación de recetas electrónicas. Si alguien acudió a la farmacia y su receta aún no estaba cargada o tuvo problemas con la dispensa de los medicamentos, no debe preocuparse, porque el inconveniente se resolverá a lo largo del día”.

“Todos los afiliados de PAMI tienen garantizado el acceso a sus medicamentos. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de los afiliados”, señalaron desde la entidad.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del PAMI aclararon que el sistema implementado no es nuevo, sino que es el que se utilizaba hasta 2015 y” es el que utiliza casi toda la industria, lo que le facilita el trabajo al farmacéutico”. Y agregaron que esta nueva plataforma le permite acceder a PAMI “a información que con el sistema anterior no tenía acceso, como la trazabilidad de los medicamentos de punta a punta”.

El viernes, las cámaras farmacéuticas informaron de los inconvenientes en muchas de las 14.000 farmacias en las que se implementó el nuevo sistema. Esto implica que algunos jubilados no pudieron conseguir medicación en los primeros días del mes, a lo que se suma que se trata de fármacos que fuera de la cobertura son muy costosos para adquirirlos de manera particular.

Todavía se registran problemas en algunos comercios en el sistema de validaciones que usan las farmacias para procesar las órdenes de la mayor obra social del país (Freepik)

Pero poco a poco empieza a normalizarse: “Desde esta mañana el sistema está funcionando mucho mejor”, afirmaron hoy a Infobae fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), una de las tres cámaras farmacéuticas junto a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Federación Farmacéutica (FEFARA) que había alertado, a través de un comunicado conjunto, de la situación.

Y agregaron que “el cambio en la forma de validar las recetas no afecta ni las condiciones de la prestación, ni las coberturas, ni los planes, ni los vademécums, ni los cronogramas de cierres y presentaciones, ni los plazos de pago”. Hoy FACAF confirmó a Infobae que los problemas todavía subsistían para los jubilados en varios comercios.

En tanto, Farmalink, el nuevo proveedor elegido por Nación explicó en un reciente comunicado: “A partir del 1 de noviembre pasado se efectuó el cambio en el sistema de validación online del convenio PAMI. Esta implementación ha alcanzado a más de 14.000 farmacias a lo largo de todo el país y está validando la receta y dispensa de medicamentos a afiliados del instituto desde el pasado viernes. Somos conscientes de que, como en toda implementación masiva, surgen y surgirán diversos desafíos para que todos los sistemas de gestión de farmacias y nodos de entidades farmacéuticas se adecuen a la nueva modalidad. En ese sentido, durante los últimos días se ha registrado un número anómalo de consultas de recetas electrónicas, cuyo origen estamos investigando y que ha impactado en la velocidad del servicio”, precisaron.

Y agregaron: “Durante la tarde de ayer y la mañana de hoy se ha normalizado gradualmente el proceso de validación y dispensa de medicamentos del convenio PAMI, si bien aún registramos una menor velocidad de acceso a la consulta de receta electrónica. Estamos comprometidos en continuar trabajando para normalizar la velocidad de acceso a todos los servicios, de forma de operar normalmente a la brevedad”.

El viernes se cambió la plataforma con la que se validan las recetas en los comercios (EFE)

La situación en grandes centros urbanos del país

La situación tiene alcance nacional, ya que el PAMI hizo modificaciones en el sistema de validación central del Convenio de Medicamentos Ambulatorios, dejando de hacerlo por FarmaPAMI y pasando al sistema de IMED, decisión que es prerrogativa del Instituto.

El Colegio de Farmacéuticos de Mendoza admitió las dificultades para vender los remedios que sí o sí deben ser reconocidos. Y explicaron que no tienen respuestas para la gran cantidad de afiliados que tiene el organismo, porque se trata de un asunto exclusivo de la cobertura médica. “La falla genera reclamos y malestar en todo el país”, apuntaron.

“Hay pacientes que se quedan esperando media hora para poder adquirir el remedio y se terminan yendo porque no se lo podemos vender. Lamentablemente sin autorización del PAMI no podemos hacer la entrega”, explicó a diario UNO el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, Mario Valestra.

En tanto, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba comunicó que por fallas en el validador de PAMI, no pudieron consultar las recetas médicas de los afiliados y por ende, se dificultó la dispensa: “El validador IMED que usa PAMI para hacer entrega de medicamentos en las farmacias, antes era de una empresa y ahora lo cambió. El validador es el que no está funcionando, es un tema ajeno a las farmacias”, argumentó Diego Miranda, vicepresidente del colegio, en diálogo con Cba24n.

La situación problemática tiene alcance nacional ya que el PAMI hizo modificaciones en el sistema de validación central del Convenio de Medicamentos Ambulatorios, dejando de hacerlo por FarmaPAMI y pasando al sistema de IMED (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infobae también supo que en la provincia de Santa Fe ayer el sistema no funcionó, lo que ocasionó los grandes problemas para los afiliados al PAMI que iban a buscar sus medicamentos a las farmacias santafecinas. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe emitieron el siguiente comunicado: “PAMI: No funciona el Validador IMED. Ante la imposibilidad de validar recetas para los afiliados al PAMI, deslindamos la responsabilidad de las Farmacias de nuestra Red. Las farmacias no podemos brindar correctamente los servicios a los afiliados”.

Ayer, las tres cámaras farmacéuticas COFA, FACAF y FEFARA advirtieron en una carta que “desde el 1º de noviembre las farmacias prestadoras del PAMI en todo el país comenzaron a trabajar con un nuevo sistema de validación de recetas, en un cambio dispuesto por el PAMI para la atención de sus afiliados. En la implementación de este cambio tecnológico dispuesto por el Instituto se ha generado una importante cantidad de dificultades a la hora de atender al jubilado en el mostrador de las farmacias en todo el país, y esas dificultades persisten al día de hoy, martes 5 de noviembre”.

“Estas dificultades se traducen en sustanciales demoras o impedimento en la dispensa de medicamentos, inconvenientes para la localización de recetas electrónicas, y otras circunstancias puntuales que hacen a una significativa merma en la calidad de servicio que nuestras farmacias acostumbran a brindar a los afiliados al PAMI, que, impedidos en muchos casos de acceder a su medicamento, con toda razón muestran su disgusto”, indicaron.

“La responsabilidad de esta situación no es de las farmacias, que estamos realizando todos los esfuerzos, como es habitual ante las circunstancias más extremas, pero las dificultades se continúan y es necesario que quienes tienen la facultad para actuar logren la solución, para que los sistemas optimicen su funcionamiento y se alcance una normalidad en el servicio”, precisaron desde las tres cámaras.