Cuando el cartílago de la rodilla se desgasta, un "biomaterial" podría ayudar a reemplazarlo

MARTES, 6 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Un biomaterial recientemente desarrollado podría ser capaz de tratar la artritis incapacitante al provocar el crecimiento de nuevo cartílago, sugiere un nuevo estudio con animales.

El material bioactivo parece una sustancia pegajosa, pero en realidad es un complejo guiso biológico diseñado para imitar el cartílago natural del cuerpo, dijeron los investigadores.

El biomaterial regeneró con éxito cartílago de alta calidad en las articulaciones de la rodilla de ovejas en seis meses.

Si tiene éxito en los humanos, el nuevo material podría usarse para tratar la osteoartritis, que ocurre cuando los huesos se frotan después de que el cartílago que los separa se desgasta, dijeron los investigadores.

Eso significa que el biomaterial podría dejar obsoleta la cirugía de reemplazo total de rodilla que ahora se usa para tratar la osteoartritis severa. En la cirugía, los extremos óseos se cortan y se reemplazan con titanio, y el cartílago con plástico.

"El cartílago es un componente crítico de nuestras articulaciones", dijo el investigador principal, Samuel Stupp, profesor de ciencia e ingeniería de materiales de la Universidad Northwestern. "Cuando el cartílago se daña o se rompe con el tiempo, puede tener un gran impacto en la salud y la movilidad general de las personas".

"El problema es que, en los humanos adultos, el cartílago no tiene una capacidad inherente de sanar", añadió Stupp en un comunicado de prensa de la universidad. "Nuestra nueva terapia puede inducir la reparación en un tejido que no se regenera de forma natural. Creemos que nuestro tratamiento podría ayudar a abordar una necesidad clínica grave e insatisfecha".

El nuevo biomaterial combina una proteína esencial para el crecimiento y mantenimiento del cartílago con un ácido hialurónico modificado, que está presente de forma natural tanto en el cartílago como en el líquido sinovial lubricante de las articulaciones.

"Muchas personas están familiarizadas con el ácido hialurónico porque es un ingrediente popular en los productos para el cuidado de la piel", dijo Stupp. "También se encuentra naturalmente en muchos tejidos del cuerpo humano, incluidas las articulaciones y el cerebro. Lo elegimos porque se parece a los polímeros naturales que se encuentran en el cartílago".

El objetivo era crear un andamio atractivo en el que las propias células del cuerpo pudieran regenerar el tejido cartilaginoso, dijeron los investigadores.

Probaron el biomaterial inyectándolo en la articulación de la rodilla, una articulación compleja en las extremidades traseras de las ovejas que es similar a la rodilla humana.

El cartílago de oveja es igualmente resistente a la regeneración, y las rodillas de oveja y las rodillas humanas son similares en cuanto a peso, tamaño y cargas mecánicas.

"Un estudio en un modelo de oveja es más predictivo de cómo funcionará el tratamiento en los humanos", dijo Stupp. "En otros animales más pequeños, la regeneración del cartílago ocurre mucho más fácilmente".

El nuevo cartílago creció para llenar los defectos en el cartílago de la rodilla existente, y el nuevo tejido fue consistentemente de alta calidad.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 5 de agosto de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Si funciona en humanos, el biomaterial podría solucionar "el problema de la falta de movilidad y el dolor articular a largo plazo, al tiempo que evita la necesidad de reconstruir la articulación con grandes piezas de hardware", dijo Stupp.

FUENTE: Universidad Northwestern, comunicado de prensa, 5 de agosto de 2024