Solo 1 de cada 4 sigue tomando Ozempic o Wegovy para bajar de peso dos años después

JUEVES, 11 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Tres de cada cuatro pacientes dejan de tomar Ozempic o Wegovy dos años después de que se les recetaran los exitosos medicamentos para perder peso, muestra un análisis reciente.

Realizada por Prime Therapeutics y Magellan Rx Management (MRx), la revisión examinó los datos de reclamaciones médicas y de farmacia de 3,364 personas con planes de seguro que cubren los medicamentos GLP-1. Los pacientes habían recibido nuevas recetas entre enero y diciembre de 2021, y todos fueron diagnosticados con obesidad.

Es importante destacar que el análisis excluyó a los pacientes que usaban los medicamentos para la diabetes tipo 2, para los cuales se desarrollaron originalmente los medicamentos GLP-1.

Si bien el informe no profundizó en por qué los pacientes dejaron de fumar, sí ofrece una visión aleccionadora de las experiencias del mundo real de las personas que toman los medicamentos.

"Es poco probable que los GLP-1 ofrezcan valor terapéutico cuando tantos individuos interrumpen el tratamiento después de dos años, pero los hallazgos también ilustran la necesidad de programas de gestión de la atención de la obesidad para mejorar la adherencia", señaló en un comunicado de prensa David Lassen, director clínico de Prime/MRx.

Wegovy y medicamentos GLP-1 similares pueden costar más de $1,000 al mes y se requiere un uso prolongado para obtener beneficios significativos para la salud.

"El GLP-1 para todos no es rentable", dijo a Reuters la doctora Rekha Kumar, especialista en obesidad del Centro Médico Presbiteriano-Weill Cornell de Nueva York . "La gente quiere proporcionar atención para la obesidad a sus empleados, pero quieren hacerlo de una manera que no los lleve a la bancarrota".

Para los pacientes, podría ser demasiado difícil seguir tomando los medicamentos indefinidamente, encontró la revisión.

Con Wegovy, solo el 24.1 por ciento de los pacientes permanecieron con el medicamento durante dos años sin un intervalo de 60 días o más, frente al 36 por ciento que permanecieron con el medicamento durante un año. Con Ozempic, que tiene el mismo ingrediente activo que Wegovy, el 22,2% de los pacientes siguieron surtiendo sus recetas a los dos años, frente al 47,1% que lo había usado durante un año.

A los medicamentos GLP-1 más antiguos les fue aún peor. A los dos años, solo el 7.4 por ciento de los pacientes seguían tomando Saxenda de Novo, un medicamento menos efectivo para perder peso que algunos planes de salud requieren que los pacientes prueben antes de los GLP más nuevos, como Wegovy de Novo Nordick o Zepbound de Eli Lilly, informó Reuters .

En un comunicado, Novo Nordisk señaló que Wegovy no se lanzó hasta junio de 2021, a mediados del período de estudio, y no fue cubierto inmediatamente por el seguro. Mientras tanto, Ozempic no está aprobado para la pérdida de peso, lo que puede afectar tanto a la cobertura del seguro como a la adherencia, dijo la farmacéutica danesa a Reuters.

La compañía agregó que "no cree que estos datos sean suficientes para sacar conclusiones sobre la adherencia general del paciente y la persistencia a varios medicamentos GLP-1, incluidos nuestros tratamientos".

El análisis no rastreó el uso a largo plazo de Zepbound de Lilly, que se lanzó después de que comenzara el estudio. La compañía no hizo comentarios sobre los hallazgos, informó Reuters .

Si bien el nuevo análisis no preguntó a los pacientes por qué dejaron de tomar los medicamentos, se debe a una mezcla de efectos secundarios como náuseas y vómitos, costos de bolsillo no cubiertos por el seguro y escasez de suministros, dijo a Reuters el coautor del análisis, el Dr. Patrick Gleason, vicepresidente asistente de resultados de salud de Prime/MRx .

Algunos pacientes podrían decidir dejar el medicamento una vez que pierden el peso deseado, dijeron los médicos, aunque las investigaciones han demostrado que muchos pacientes que dejan de tomar el peso recuperan.

"Nadie sabe realmente cuánto tiempo se debe tomar estos medicamentos", dijo el Dr. Walid Gellad, profesor de medicina de la Universidad de Pittsburgh que estudia la adherencia a la medicación.

Más información

Drugs.com más información sobre los medicamentos GLP-1.

FUENTES: Prime Therapeutics y Magellan Rx Management, análisis, 10 de julio de 2024; Reuters