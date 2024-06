Un estudio pone en duda la prueba estándar para la conmoción cerebral de los atletas

MARTES, 11 de junio de 2024 (HealthDay News) -- Una prueba que se usa para medir si un atleta universitario ha sufrido una conmoción cerebral es correcta solo la mitad de las veces, y podría ser inútil, encuentra una investigación reciente.

La prueba utilizada por la NCAA, que supervisa los deportes universitarios, mide las habilidades cognitivas de un atleta y es una de las tres pruebas (las pruebas de síntomas y equilibrio son las otras dos) que los médicos utilizan para identificar una conmoción cerebral.

"Si no le va bien en el examen cognitivo, sugiere que tiene una conmoción cerebral. Pero a muchas personas que sufren una conmoción cerebral les va bien en el examen", señaló la autora principal del estudio , la Dra. Kimberly Harmon. Es profesora de medicina familiar y jefa de sección de medicina deportiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

Harmon dijo que se sintió impulsada a realizar el estudio por su experiencia de primera mano trabajando al margen como médico del equipo de los Huskies de la Universidad de Washington.

"Algunas personas sufrieron conmociones cerebrales y les fue bien en las pruebas de retirada. Algunas personas no sufrieron conmociones cerebrales y no les fue bien. Así que pensé que debíamos estudiarlo", explicó en un comunicado de prensa de la UW.

La prueba en sí es una parte de lo que se conoce como la Herramienta de Evaluación de Conmociones Cerebrales Deportivas (SCAT, por sus siglas en inglés). En la sección de habilidades cognitivas del SCAT, se le hacen preguntas de "orientación" al paciente (¿Qué día es? ¿Qué mes es?), luego una prueba de memoria (recitar una lista de palabras), luego un desafío de concentración (repetir una serie de números en orden inverso).

Las pruebas para una variedad de síntomas de conmoción cerebral, además de una prueba de equilibrio, constituyen los otros dos tercios del examen SCAT.

En el nuevo estudio participaron 92 atletas de la División I de la NCAA que sufrieron una conmoción cerebral entre mediados de julio de 2020 y finales de 2022. Todos se habían sometido a una evaluación de conmoción cerebral dentro de las 48 horas posteriores a la lesión.

Sus resultados en el SCAT se compararon con los de 92 compañeros de equipo (no lesionados).

El equipo de Harmon no encontró diferencias en las puntuaciones de las pruebas cognitivas entre los atletas lesionados y los no lesionados. De hecho, un 45 por ciento de los jugadores a los que se encontró que habían sufrido una conmoción cerebral en realidad tuvieron un mejor desempeño en sus pruebas cognitivas que en una prueba "de referencia" antes de la conmoción, anotaron los investigadores.

"Si te golpean en la cabeza y vas a la banca y dices: 'Tengo dolor de cabeza. Estoy mareado. No me siento bien', puedo decir con bastante seguridad que tienes una conmoción cerebral", dijo Harmon.

"No necesito hacer ninguna prueba [cognitiva]", razonó. "El problema es que algunos atletas no quieren salir. No informan de sus síntomas o pueden no reconocerlos. Por lo tanto, necesita una prueba objetiva y precisa que le diga si puede volver a poner al atleta en el campo de manera segura. No tenemos eso en este momento".

Dijo que mantener a los atletas seguros requiere un verdadero trabajo en equipo entre el personal de atención médica y los propios atletas.

"Aunque un aumento en los síntomas sugiere en gran medida una conmoción cerebral, esto depende de un informe preciso por parte del atleta, que quizá no reporte síntomas debido al deseo de volver a jugar, al miedo a decepcionar a los compañeros de equipo, a minimizar la gravedad de la conmoción cerebral, a la dificultad para discernir los síntomas, a un retraso en el desarrollo de los síntomas, o a otros motivos", dijo Harmon.

"Todavía nos falta el santo grial, que es una prueba objetiva para la conmoción cerebral", dijo. "Por ahora, este estudio muestra lo importante que es que los atletas revelen sus síntomas".

El estudio aparece en la edición del 11 de junio de la revista JAMA Network Open.

FUENTE: Universidad de Washington, comunicado de prensa, 11 de junio de 2024