Un implante urinario ayuda a alertar cuando los pacientes necesitan ir al baño

MARTES, 26 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- A algunas personas que sufren incontinencia urinaria relacionada con una enfermedad les resulta difícil juzgar si podrán aguantarla hasta que lleguen a casa, o si deben correr al baño ahora.

Es posible que pronto haya una nueva aplicación para eso.

Un implante suave, flexible y sin pilas recientemente desarrollado se adhiere a la pared de la vejiga y detecta que el órgano se llena de orina, según investigadores de la Universidad Northwestern en Chicago.

El implante transmite datos de forma inalámbrica a una aplicación de teléfono inteligente, por lo que los pacientes pueden rastrear la plenitud de su vejiga en tiempo real, dijeron los investigadores.

La aplicación y el dispositivo podrían cambiar las reglas del juego para las personas cuya función de la vejiga se ha visto comprometida por la enfermedad hasta el punto de que no pueden saber si necesitan ir al baño, señaló en un comunicado de prensa el coinvestigador principal, Guillermo Ameer, profesor de ingeniería biomédica de la Universidad de Northwestern.

"Si los nervios de la vejiga están dañados por una cirugía o por una enfermedad como la espina bífida, entonces el paciente con frecuencia pierde la sensibilidad y no es consciente de que su vejiga está llena", dijo Ameer en un comunicado de prensa.

"Para vaciar la vejiga, a menudo tienen que usar catéteres, que son incómodos y pueden provocar infecciones dolorosas", continuó. "Queremos eliminar el uso de catéteres y evitar los procedimientos actuales de monitorización de la función vesical, que son altamente invasivos, muy desagradables y deben realizarse en un hospital o en un entorno clínico".

El dispositivo usa varios sensores para rastrear la tensión en la vejiga, dijeron los investigadores.

A medida que la vejiga se llena, se expande y se estira. Este estiramiento tira del dispositivo similar a un elástico, lo que le permite rastrear la tensión en la vejiga.

"El avance clave aquí está en el desarrollo de galgas extensométricas súper suaves, ultrafinas y elásticas que pueden envolver suavemente la superficie exterior de la vejiga, sin imponer ninguna restricción mecánica a las conductas naturales de llenado y micción", señaló en el comunicado de prensa el investigador colíder, John Rogers, profesor de ingeniería biomédica.

En estudios con animales pequeños, el dispositivo rastreó con éxito el llenado y vaciado de la vejiga en tiempo real durante 30 días, dijeron los investigadores.

Un estudio de seguimiento con primates no humanos encontró que el sistema rastreó con éxito los niveles de vejiga durante ocho semanas, capaz de detectar la tensión incluso de volúmenes muy bajos de orina.

"Este trabajo es el primero de su tipo que se escala para uso humano", dijo Ameer. "Demostramos la función potencial a largo plazo de la tecnología. Dependiendo del caso de uso, podemos diseñar la tecnología para que resida permanentemente dentro del cuerpo o para que se disuelva de forma inofensiva después de que el paciente se haya recuperado por completo".

Los investigadores también esperan emparejar este dispositivo con otras nuevas tecnologías que puedan utilizarse para reconstruir una vejiga o inducir la micción a demanda.

"Además de monitorear el llenado, la aplicación podrá enviar advertencias al paciente y luego dirigirlo a las ubicaciones de los baños más cercanos", dijo Ameer. "Además, algún día, los pacientes podrán activar la micción, a pedido, a través de su teléfono inteligente".

El nuevo estudio aparece en la edición del 25 de marzo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Más información

La Urology Care Foundation ofrece más información sobre la incontinencia urinaria.

FUENTE: Universidad Northwestern, comunicado de prensa, 25 de marzo de 2024