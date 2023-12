Decir "no" a una invitación navideña puede ser más fácil de lo que crees

MARTES, 12 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- Decir "no" a una invitación navideña podría parecer imperdonablemente grosero, pero con frecuencia las personas sobreestiman las consecuencias sociales de rechazar una invitación, informan los psicólogos.

Te puede interesar: Cómo es el nuevo síndrome que afectaría a bebés expuestos al fentanilo, según un estudio

Más de tres de cada cuatro personas (77%) dicen que han aceptado una invitación a una actividad a la que no querían asistir porque les preocupaban las consecuencias de rechazarla.

Para ver por qué las personas se sienten de esa manera, y si deberían hacerlo, los psicólogos llevaron a cabo una serie de experimentos que involucraron a más de 2.000 participantes.

Te puede interesar: El acné en los adultos puede generar estigma en el trabajo y socialmente

El resultado: las personas que te han invitado a un evento no se sentirán tan ofendidas como podrías pensar si te niegas, según los hallazgos publicados en el Journal of Personality and Social Psychology.

"Una vez me invitaron a un evento al que no quería asistir en absoluto, pero asistí de todos modos porque estaba nervioso de que la persona que me invitó se molestara si no lo hacía, y eso parece ser una experiencia común", dijo el investigador principal, Julian Givi, profesor asistente de la Universidad de Virginia Occidental.

Te puede interesar: Medicamentos para la diabetes como Ozempic y Mounjaro también podrían reducir los riesgos de cáncer de colon

"Pero nuestra investigación muestra que las ramificaciones negativas de decir que no son mucho menos graves de lo que esperamos", añadió Givi en un comunicado de prensa de la universidad.

Un experimento requería que los participantes imaginaran que habían invitado a la gente a una cena el sábado por la noche en un restaurante local con un chef famoso, o que habían sido invitados ellos mismos.

A los que habían sido invitados se les pidió que imaginaran que se habían negado porque ya tenían planes durante el día y querían pasar la noche en casa relajándose.

Por otro lado, a los que entregaron la invitación se les dijo que su amigo declinó por la misma razón.

Los participantes que imaginaron rechazar la invitación a menudo sintieron que inmediatamente tendría ramificaciones negativas para su relación.

Pero los resultados mostraron que aquellos que rechazaron una invitación eran más propensos que los participantes cuya invitación fue rechazada a preocuparse por ello, preocupados de que su amigo se sintiera enojado, decepcionado y poco probable que los invitara a eventos futuros.

"A lo largo de nuestros experimentos, encontramos consistentemente que los invitados sobreestiman las ramificaciones negativas que surgen a los ojos de los invitados después de un rechazo de la invitación", dijo Givi. "La gente tiende a exagerar el grado en que la persona que emitió la invitación se centrará en el acto del invitado de rechazar la invitación en lugar de los pensamientos que pasaron por su cabeza antes de rechazarla".

En otro experimento, los investigadores reclutaron a 160 personas para que participaran en una "encuesta de parejas" con su pareja.

A una persona se le pidió que saliera de la habitación y al participante restante se le pidió que escribiera una invitación a su pareja para una actividad que le gustaría hacer en las próximas semanas: ver una película, salir a comer, caminar por un parque.

El escritor invitado salió de la habitación y el compañero regresó. Al leer la invitación, se le pidió a la pareja que escribiera un rechazo en la línea de: "Solo quiero quedarme en casa y relajarme".

Los investigadores encontraron que la persona que rechazó la invitación de su pareja a una actividad divertida tendía a temer que su pareja se enojara más de lo que realmente sentía. También les preocupaba demasiado que el rechazo se interpretara como que no se preocupaban por su pareja.

Las personas sobreestiman constantemente lo molesto que estará alguien cuando rechace una invitación, incluso si tienen una relación cercana de larga data, concluyeron los investigadores.

"Si bien ha habido momentos en los que me he sentido un poco molesto con alguien que rechazó una invitación, nuestra investigación nos da suficientes buenas razones para predecir que las personas sobreestiman las ramificaciones negativas para nuestras relaciones", dijo Givi.

Decir que no también tiene sus beneficios, ya que ayuda a las personas a evitar el agotamiento durante las fiestas, añadió Givi.

"El agotamiento es algo real, especialmente durante las fiestas, cuando a menudo nos invitan a demasiados eventos", dijo. "No tengas miedo de rechazar invitaciones aquí y allá. Pero ten en cuenta que pasar tiempo con los demás es la forma en que se desarrollan las relaciones, así que no rechaces todas las invitaciones".

Más información

La Universidad de California-Berkeley tiene más información sobre decir "no" con gracia.

FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 11 de diciembre de 2023