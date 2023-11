Una muerte, 10 hospitalizaciones por brote de listeria vinculado a duraznos y ciruelas

Puntos claveLa contaminación por listeria de duraznos, nectarinas y ciruelas ha causado una muerte y 10 hospitalizaciones, incluyendo un nacimiento prematuro

La fruta contaminada fue vendida por HMC Farms individualmente y en bolsas de 2 libras

El brote ha sido reportado en siete estados de la Unión Americana

MARTES, 21 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Duraznos, nectarinas y ciruelas contaminadas con Listeria han causado una muerte y han llevado a 10 personas al hospital por intoxicación alimentaria en siete estados, dicen funcionarios federales.El brote de Listeria también ha causado un nacimiento prematuro, dice los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Uno de los pacientes hospitalizados estaba embarazada y entró en trabajo de parto prematuro como resultado de su enfermedad.La muerte por infección de Listeria ocurrió en California, dice el CDC.Otros estados que reportaron intoxicaciones alimentarias por frutas de hueso contaminadas con Listeria incluyen Colorado, Kansas, Illinois, Michigan, Ohio y Florida.El brote ha sido rastreado hasta duraznos, ciruelas y nectarinas enteras producidas por HMC Farms y vendidas en 2022 y 2023 entre el 1 de mayo y el 15 de noviembre de esos años, dice el CDC.HMC Farms ha emitido un retiro voluntario de duraznos, ciruelas y nectarinas vendidas en tiendas minoristas en esos momentos, dice el CDC. La fruta se vendió individualmente y en bolsas de dos libras.Aunque la fruta retirada ya no está disponible en las tiendas, algunos compradores podrían haber congelado sus compras de fruta en casa para uso posterior. El CDC insta a los consumidores a revisar sus congeladores para la fruta retirada y desecharla.El brote no está relacionado con un brote de Salmonella vinculado al melón anunciado a finales de la semana pasada.La Listeria es la tercera causa principal de enfermedad transmitida por alimentos en Estados Unidos, dice el CDC.Las mujeres embarazadas tienen 10 veces más probabilidades que otras de contraer una infección por Listeria, según el CDC, y la infección durante el embarazo resulta en pérdida fetal en aproximadamente el 20% de los casos y muerte del recién nacido en el 3% de los casos.Otros en mayor riesgo incluyen a las personas mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados, dice el CDC. Alrededor del 87% de los casos no asociados con el embarazo necesitan hospitalización, y aproximadamente 1 de cada 6 pacientes muere.Los síntomas comunes incluyen fiebre, dolores musculares y cansancio, dice el CDC. Los síntomas generalmente comienzan dentro de las dos semanas después de comer alimentos contaminados con Listeria, pero pueden comenzar tan temprano como el mismo día o tan tarde como 10 semanas después.Los investigadores están trabajando para identificar otros productos frutales que puedan estar contaminados con Listeria, dice el CDC.El CDC recomienda que los consumidores limpien su refrigerador, contenedor y cualquier superficie que pueda haber tocado la fruta retirada. La Listeria puede sobrevivir en un refrigerador y puede propagarse fácilmente a otros alimentos y superficies.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la Listeria. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más sobre el retiro de la fruta.FUENTE: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2023

Qué significa para ti Las personas que han congelado alguna de las frutas retiradas de HMC Farms para su uso posterior deben desecharlas.