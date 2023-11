Peligros dermatológicos: evita estas 5 tendencias dañinas para la piel

MIÉRCOLES, 15 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Las plataformas de redes sociales están emitiendo un flujo constante de tendencias de cuidado de la piel no seguras, según la Academia Americana de Dermatología.

Este es el Mes Nacional de la Piel Saludable, y los dermatólogos certificados están poniendo el foco en cinco prácticas inseguras que podrías encontrar mientras navegas por las redes sociales.

Realizar tratamientos cosméticos en casa

Las personas están haciendo microneedling, inyectando rellenos y utilizando láseres para eliminar el vello no deseado en videos grabados en casa.

"Esto es algo que realmente me preocupa", dijo la Dr. Sara Moghaddam una dermatóloga certificada en Selbyville, Del. "Por ejemplo, el microneedling en casa, también conocido como dermarolling, es peligroso debido al riesgo de infecciones y técnicas inapropiadas".

La Dra. Oyetewa Oyerinde, profesora asistente de dermatología y directora de la Clínica de Piel de Color en el Baylor College of Medicine en Houston, advierte que un procedimiento cosmético inseguro puede parecer completamente inofensivo en la plataforma de redes sociales de alguien.

"Mis pacientes verán a personas que documentan toda su experiencia realizando un procedimiento cosmético en TikTok o en Instagram", dijo Oyerinde. "Les digo a los pacientes, incluso si su efecto inmediato se ve bien para ti -- y pueden estar usando filtros y otras cosas para hacerlo lucir bien -- no tienes idea de si terminaron en la sala de emergencias después debido a una mala reacción".

Probando spray bronceador nasal

El autobronceador aplicado en la piel es una forma segura de obtener un brillo encantador, pero el spray bronceador nasal es una nueva tendencia que no es segura en absoluto, dijo la Dr. Lindsey Zubritsky, una dermatóloga certificada en Ocean Springs, Miss.

Las personas que usan spray bronceador nasal primero lo inhalan y luego pasan tiempo desprotegido al sol, dijo Zubritsky. Como cualquier exposición al sol, aumenta el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel.

Para colmo, el ingrediente activo en el spray bronceador nasal no es seguro -- ya sea afamelanotida o bremelanotida (melanotán I o II), agregó Zubritsky.

"Melanotán no está aprobado ni regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), y es ilegal venderlo en muchos países, incluido Estados Unidos", dijo Zubritsky.

Usando pimientos picantes para labios más llenos

Los expertos en redes sociales han estado usando pimientos picantes de la despensa para lograr labios más llenos, dijo Oyerinde.

"He visto a personas usar pimientos, como Scotch bonnet o habañero, para hacer que sus labios se vean más grandes temporalmente", dijo Oyerinde. "Eso es potencialmente muy peligroso, porque puede causar dermatitis de contacto alérgica, una forma de eccema, u otras erupciones que pueden dejar manchas oscuras alrededor de la boca o en los labios que son difíciles de eliminar".

Los rellenos dérmicos inyectados por dermatólogos son una opción mucho más segura, dijo ella.

Tomando suplementos al azar

Muchas personas en línea están tomando suplementos sin hablar primero con su médico, lo cual es otra práctica problemática, dijo la Dra. Rajani Katta, profesora asistente clínica en Baylor.

"Los ingredientes en los suplementos publicitados para la piel, el cabello y las uñas han sido vinculados a defectos de nacimiento, un aumento en el riesgo de cáncer e incluso efectos secundarios como acné y pérdida de cabello", dijo Katta.

Omitiendo el protector solar

Las personas en las redes sociales están debatiendo si una persona debe usar o no usar protector solar, algo que los dermatólogos dicen que debería ser obvio.

"He visto un gran aumento en el sentimiento anti-protector solar en las redes sociales, lo cual es bastante preocupante", dijo Zubritsky. "Un número significativo de personas están publicando sobre los efectos nocivos del protector solar y afirmando que la mayoría de los protectores solares conducen al cáncer o contienen ingredientes que causan cáncer".Las afirmaciones anti-protector solar no están respaldadas por la ciencia, dijo Zubritsky. La evidencia científica actual no muestra que ningún ingrediente de protector solar disponible actualmente en Estados Unidos sea dañino para la salud humana.

Más información

La Academia Americana de Dermatología tiene más información sobre la protección solar.

FUENTE: Academia Americana de Dermatología, comunicado de prensa, 1 de noviembre de 2023

Qué significa para tiEnfrenta los consejos de cuidado de la piel en las redes sociales con una fuerte dosis de escepticismo y consulta con tu médico antes de probarlos