No se observa un beneficio real de la transfusión liberal en infarto y anemia

MARTES, 14 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Para pacientes con infarto agudo de miocardio y anemia, una estrategia de transfusión liberal no reduce significativamente el riesgo de infarto de miocardio recurrente o muerte en comparación con una estrategia restrictiva, según un estudio publicado en línea el 11 de noviembre en el New England Journal of Medicine para coincidir con las Sesiones Científicas de la American Heart Association 2023, celebradas del 11 al 13 de noviembre en Filadelfia.Jeffrey L. Carson, M.D., de la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School en New Brunswick, Nueva Jersey, y colegas llevaron a cabo un ensayo intervencional de fase 3 en pacientes con infarto de miocardio y un nivel de hemoglobina menor de 10 g/dL. Un total de 3,504 participantes fueron asignados aleatoriamente a una estrategia de transfusión restrictiva (corte de hemoglobina para la transfusión, 7 u 8 g/dL) o una estrategia de transfusión liberal (corte de hemoglobina, <10 g/dL).Los investigadores encontraron que el 16.9 por ciento de 1,749 pacientes en el grupo de estrategia restrictiva y el 14.5 por ciento de 1,755 en el grupo de estrategia liberal tuvieron un evento de resultado primario (compuesto de infarto de miocardio o muerte a los 30 días; modelo de razón de riesgo con imputación múltiple para seguimiento incompleto, 1.15; intervalo de confianza del 95 por ciento, 0.99 a 1.34; P = 0.07). No se observó una diferencia significativa en la ocurrencia de muerte o infarto de miocardio con la estrategia restrictiva versus la estrategia liberal (9.9 versus 8.3 por ciento y 8.5 versus 7.2 por ciento, respectivamente)."Los puntos finales del ensayo sugieren algún beneficio de una estrategia liberal sobre una estrategia restrictiva, pero se necesitarían estudios adicionales para confirmar esa conclusión", escriben los autores.Varios autores revelaron vínculos con la industria biofarmacéutica.

