Dos nuevos estudios señalan la promesa de la terapia génica para el colesterol alto

Lunes, 13 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Dos nuevos tratamientos de edición genética que apuntan a niveles peligrosamente altos de colesterol en personas con predisposición genética a la condición se encontraron seguros y efectivos en una nueva investigación innovadora.Mientras que medicamentos potentes como las estatinas pueden ayudar a manejar el colesterol en la mayoría de las personas, no pueden tratar a aquellos que tienen genes que los predisponen a problemas cardíacos. Pero el dúo de estudios, presentados el domingo en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (AHA) en Filadelfia, podría cambiar eso algún día.Ambos tratamientos necesitarán años de investigación adicional antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) incluso considere aprobarlos, pero eso no disminuyó la emoción entre los expertos en corazón."No hay otra forma de categorizar esto más que como revolucionario", dijo el Dr. Hugh Cassiere, director de servicios de cuidados críticos en el South Shore University Hospital, Northwell Cardiovascular Institute, en Nueva York, a NBC News. No participó en ninguno de los estudios.Uno de los tratamientos, de Verve Therapeutics con sede en Boston, utiliza un enfoque de edición genética que apunta al gen PCSK9, haciendo un pequeño cambio en el gen. El efecto es similar a un borrador permanente, eliminando la capacidad del gen de alimentar un aumento en los niveles de colesterol, dijo a NBC News el cofundador y director ejecutivo de Verve, el Dr. Sekar Kathiresan.En teoría, el tratamiento de una sola vez debería durar toda la vida."En lugar de pastillas diarias o inyecciones intermitentes durante décadas para reducir el colesterol malo, este estudio revela el potencial de una nueva opción de tratamiento: una terapia de un solo curso que puede llevar a una reducción profunda del LDL-C durante décadas", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Andrew Bellinger, director científico de Verve, en un comunicado de prensa de la AHA.En el estudio preliminar de Verve, la mayoría de los 10 pacientes recibieron dosis que no hicieron una diferencia medible en sus niveles de LDL, pero tres recibieron dosis más altas. En esos pacientes, los niveles de colesterol LDL se redujeron a más de la mitad.La investigación de Verve se limitó a personas con una condición genética llamada hipercolesterolemia familiar, en la que los niveles de colesterol son altos desde el nacimiento. Muchos de estos pacientes sufren ataques cardíacos en sus 30 o 40 años.Kathiresan, un cardiólogo que alguna vez trabajó en el Hospital General de Massachusetts, dijo a NBC News que ha centrado su investigación en comprender por qué algunas personas tienen ataques cardíacos a edades tempranas y otras no. Con un fuerte historial de colesterol alto en su familia, su hermano murió de un ataque cardíaco a los 40 años en 2012.Fue entonces cuando Kathiresan decidió "intentar desarrollar una terapia que pudiera evitar tragedias como la que ocurrió en mi familia".Los expertos dieron la bienvenida a la promesa de la nueva tecnología."Aunque se requieren estudios más grandes y a largo plazo para evaluar tanto la efectividad, durabilidad y seguridad, esto debería ser el amanecer de una era de terapia genética dirigida para enfermedades cardiovasculares", dijo el Dr. Sahil Parikh, director de servicios endovasculares en el Columbia University Irving Medical Center en Nueva York, a NBC News.Los hallazgos de una segunda novedosa terapia génica para el colesterol alto también se presentaron en la reunión de la AHA el domingo.Los resultados preliminares ofrecen un primer vistazo de lo que podría ser el primer tratamiento para un tipo particularmente peligroso de colesterol llamado lipoproteína(a).Las personas con niveles altos de este tipo particular de colesterol corren un riesgo extremadamente alto de que el colesterol obstruya sus arterias. Eso es porque la Lp(a) se adhiere al colesterol LDL, haciendo que esas partículas de LDL sean aún más pegajosas y más propensas a causar placa.La condición es genética, por lo que la dieta y el ejercicio no hacen ninguna diferencia."Si otros ensayos muestran que este medicamento, lepodisiran, es seguro y puede reducir los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, sería una buena noticia para los pacientes porque elimina un factor de riesgo que no hemos podido tratar", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Steve Nissen, director académico en el Instituto de Corazón, Vascular y Torácico en la Clínica Cleveland en Ohio, en un comunicado de prensa de la AHA.Nissen y sus colegas probaron un medicamento llamado lepodisiran, que apunta al ARNm. En este caso, el ARNm le indica al cuerpo que produzca Lp(a), pero el medicamento detiene este proceso.El estudio de Nissen fue pequeño, involucrando solo a 48 adultos en Estados Unidos y Singapur. Todos tenían niveles muy altos de Lp(a). En general, se encontró que el medicamento era seguro, sin efectos secundarios importantes.Pero el medicamento también superó las expectativas y redujo drásticamente sus niveles de Lp(a). Una sola inyección redujo Lp(a) en más del 94% durante casi un año, según el estudio.Los hallazgos se publicaron el 12 de noviembre en el Journal of the American Medical Association."Esto realmente ofrece mucha esperanza para los pacientes con lipoproteína(a) elevada", dijo Nissen a NBC News. "Estamos trabajando lo más rápido que podemos porque hay pacientes muriendo todos los días debido a este trastorno. No hemos podido tratarlo, y necesitamos cambiar eso".Se estima que hasta 64 millones de estadounidenses tienen niveles elevados de Lp(a), más comúnmente aquellos de ascendencia africana y del sur de Asia, informó NBC News.Nissen predijo que lepodisiran podría algún día usarse como un "tratamiento anual similar a una vacuna para este trastorno previamente intratable".Más informaciónVisite los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para obtener más información sobre la hipocholesterolemia familiar.FUENTES: Journal of the American Medical Association, 12 de noviembre de 2023; NBC News