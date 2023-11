La vacuna contra la COVID no aumentará el riesgo de aborto espontáneo

Puntos Clave

. Las vacunas contra la COVID-19 no aumentan el riesgo de aborto espontáneo, muestra una nueva investigación.. El estudio examinó los riesgos de que el compañero masculino o femenino se vacune antes de la concepción.. Los funcionarios de salud recomiendan la vacuna para cualquier persona que planee concebir.

MARTES, 7 de noviembre de 2023 (HealthDay News) - Un nuevo estudio proporciona una visión más profunda de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 para las personas que planean quedar embarazadas.Investigadores de la Universidad de Boston no encontraron un aumento en el riesgo de aborto espontáneo en el temprano o tardío término resultante de que el compañero masculino o femenino reciba una vacunación contra la COVID-19 antes de concebir.Este estudio se consideró el primero en evaluar el riesgo de aborto espontáneo temprano tras una vacuna previa a la concepción. Definió el aborto espontáneo temprano como uno antes de las ocho semanas de gestación."Estos hallazgos deben replicarse en otras poblaciones, pero son tranquilizadores para las parejas que están planeando un embarazo", dijo la autora principal Jennifer Yland, quien era estudiante doctoral en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston (BUSPH) en el momento del estudio, en un comunicado de prensa de la universidad.El estudio en realidad encontró un riesgo ligeramente menor de aborto espontáneo en los participantes que fueron vacunados antes de intentar concebir.Para el estudio, los investigadores analizaron datos de encuestas sobre la vacunación contra la COVID y el aborto espontáneo entre los participantes en el Estudio de Embarazo Online de BUSPH, o PRESTO, por sus siglas en inglés.Esa investigación, financiada por los Institutos Nacionales de Salud, inscribe a mujeres que están tratando de concebir y las sigue hasta seis meses después del parto.Este estudio incluyó a más de 1,800 mujeres en EE. UU. y Canadá que fueron seguidas desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2022.Fueron observadas desde el momento de una prueba de embarazo positiva hasta el aborto espontáneo, aborto inducido, embarazo ectópico o 20 semanas de gestación.El setenta y cinco por ciento de las mujeres habían recibido al menos una dosis de una vacuna contra la COVID para el momento en que quedaron embarazadas.Casi una cuarta parte de los embarazos resultaron en aborto espontáneo. Alrededor del 75% de estos ocurrieron en las primeras ocho semanas.El riesgo de aborto espontáneo fue del 26.6% entre las mujeres no vacunadas, 23.9% entre las mujeres que habían recibido una dosis de la vacuna antes de la concepción y 24.5% entre aquellas que completaron una serie primaria completa antes de la concepción, encontró el estudio.Fue del 22.1% entre aquellas que completaron la serie de vacunas tres meses antes de la concepción y 20.1% entre aquellas que recibieron solo una inyección de una vacuna de dos dosis antes de concebir."La tasa de aborto espontáneo entre individuos vacunados no solo era comparable con la de los participantes de PRESTO que concibieron antes de la pandemia, sino que nuestros datos indicaron un riesgo ligeramente menor de aborto espontáneo entre individuos vacunados en comparación con los no vacunados", dijo Yland.Los funcionarios de salud del gobierno de EE. UU. recomiendan la vacunación contra la COVID para cualquier persona que planee concebir. Los beneficios superan cualquier riesgo, han dicho.Los hallazgos del estudio se publicaron recientemente en la revista Human Reproduction.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el embarazo y la COVID-19.FUENTE: Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, comunicado de prensa, 28 de octubre de 2023