El dinero puede hacer la vida más satisfactoria, muestra un sondeo

Puntos clave. Las personas con ingresos más bajos están menos satisfechas con sus vidas que aquellas con más dinero, muestra una encuesta realizada en los Estados Unidos a nivel nacional.. Quienes están en la mediana edad se encuentran entre las personas menos satisfechas.. Las personas que no nacieron en los EE. UU. están más satisfechas que los estadounidenses nativos.

JUEVES, 2 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- El dinero no compra la felicidad, pero puede ayudar a hacer la vida más satisfactoria, muestra una nueva encuesta del gobierno de EE. UU.En 2021, justo por debajo del 5% de los adultos en EE. UU. dijeron que estaban "insatisfechos" con sus vidas. Y los investigadores encontraron que esos sentimientos eran más comunes en hogares que ganaban menos del 200% del nivel de pobreza federal -- o alrededor de $55,000 al año para una familia de cuatro.Entre esos estadounidenses de ingresos relativamente bajos, el 8% estaban insatisfechos con sus vidas -- más del doble de la tasa (3.6%) entre las personas con ingresos más altos.

Esa línea divisoria no es sorprendente, ya que estudios anteriores han encontrado relaciones claras entre los ingresos y la satisfacción con la vida.Pero la investigadora principal Amanda Ng dijo que otro hallazgo fue intrigante: hubo algunas disparidades en la satisfacción con la vida, basadas en factores como la edad y la raza -- pero solo entre los estadounidenses de bajos ingresos.Dentro de ese grupo, los estadounidenses blancos y afroamericanos estaban menos contentos que los hispanos y asiáticos. Mientras tanto, los adultos de mediana edad (de 45 a 64 años) informaron más insatisfacción que los adultos más jóvenes o mayores. Y las personas nacidas en los Estados Unidos estaban menos contentas que sus contrapartes nacidas en otro lugar.Sin embargo, ninguna de esas disparidades existió entre los estadounidenses con ingresos relativamente más altos."Fue bastante sorprendente que no viéramos ninguna de esas diferencias", dijo Ng, investigadora del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, que forma parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.La encuesta no responde por qué, dijo Ng.Pero los hallazgos sobre ingresos están en línea con mucha investigación pasada, según James Maddux, un académico sénior del Centro para el Avance del Bienestar en la Universidad George Mason, en Fairfax, Va.Maddux dijo que estudios globales han encontrado que las personas que viven en países de bajos ingresos tienden a tener una menor satisfacción con la vida que aquellas que viven en países más ricos. A medida que las poblaciones tienen mejor acceso a lo básico de la vida -- agua limpia, vivienda estable, seguridad alimentaria, atención médica -- la satisfacción aumenta."Lo mismo es cierto para los individuos", dijo Maddux.Si las personas están preocupadas por pagar el alquiler, poner comida en la mesa o pagar la atención médica, es difícil pensar que la vida es buena. Pero cuando tienen suficiente seguridad financiera para cuidar de lo básico, la satisfacción con la vida típicamente aumenta.Más allá de ese punto, Maddux dijo, la satisfacción sí, en promedio, aumenta con los ingresos -- pero a un ritmo más lento. Y eventualmente, el aumento se nivela.Luego está el asunto de qué hacen las personas con sus ingresos discrecionales."Gastar dinero en consumo conspicuo en realidad tiende a hacer que la gente sea menos feliz", dijo Maddux.La casa grande, el auto llamativo -- cualquier cosa comprada para impresionar o competir -- es poco probable que sea satisfactoria."Siempre habrá alguien con una casa más grande o un coche más bonito", señaló Maddux.Pero, dijo, si las personas invierten en cosas que son significativas -- educación, caridad, viajar por el bien del enriquecimiento personal -- eso podría mejorar la satisfacción con la vida.Los nuevos hallazgos -- publicados el 2 de noviembre en Informes de Estadísticas de Salud Nacional -- provienen de una encuesta de salud del CDC en curso. Cada año, los investigadores entrevistan a una muestra representativa de hogares en EE. UU. sobre su salud y bienestar.El equipo de Ng se centró en las respuestas a la parte de la encuesta sobre satisfacción con la vida en 2021.La satisfacción con la vida está estrechamente conectada con la salud, en una "calle de doble sentido", dijo Ng. Cuando las personas están en mala salud, es más difícil sentirse bien con la vida. Inversamente, las personas que están infelices pueden tener menos motivación o menos recursos para cuidar de su salud.Por lo tanto, mejorar el "bienestar subjetivo" se ha convertido en un objetivo de salud pública, dijo Ng.Según la encuesta de 2021, la mayoría de los estadounidenses están satisfechos con sus vidas. De hecho, Maddux dijo que si hay una sorpresa en los hallazgos, es que solo el 4.8% de los adultos en general informaron insatisfacción con la vida."He visto cifras más altas en otras encuestas", señaló.Pero las cosas no fueron uniformes, al menos entre los estadounidenses con ingresos más bajos: tanto los adultos afroamericanos como los blancos eran menos felices (alrededor del 9% informó insatisfacción) que los adultos asiáticos e hispanos (alrededor del 5%). Hubo una diferencia casi idéntica entre los adultos nacidos en EE. UU. y los nacidos en el extranjero.Mientras tanto, entre aquellos con ingresos más bajos, los hombres estaban más insatisfechos que las mujeres (alrededor del 9%, frente al 7%). Y mientras que el 11% de los estadounidenses de mediana edad estaban insatisfechos, solo el 7% de los adultos más jóvenes y mayores se sentían de esa manera.Sin embargo, entre los estadounidenses de ingresos relativamente más altos, no surgieron tales diferencias. Pero cuando los investigadores miraron los datos -- por edad, raza, sexo o lugar de nacimiento -- entre el 3% y el 4% de los encuestados estaban insatisfechos con sus vidas.No hay una explicación lista, dijo Ng.Una cosa que está clara, a partir de investigaciones pasadas, es que la satisfacción con la vida depende de mucho más que los ingresos.Maddux señaló factores como tener relaciones fuertes con la familia y amigos, sentir un sentido de propósito, no compararse con otros y apreciar lo que ya tiene.Y por supuesto, dijo, los estudios solo pueden pintar "pinceladas amplias", mientras que las personas individuales varían. Una persona rica puede ser perfectamente miserable, señaló, y más dinero no ayudará.Más informaciónLa Universidad de California, Berkeley, tiene más sobre satisfacción con la vida.FUENTES: Amanda Ng, MPH, estadística de salud, Centro Nacional de Estadísticas de Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., Hyattsville, Md.; James Maddux, PhD, académico sénior, Centro para el Avance del Bienestar, Universidad George Mason, Fairfax, Va.; Informes de Estadísticas de Salud Nacional, 2 de noviembre de 2023, en línea