Mujeres con acné enfrentan otra carga: el estigma

VIERNES, 13 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- El acné en adultos puede cambiar significativamente cómo se percibe a las mujeres en entornos sociales, según un nuevo estudio.

Y la ubicación del acné en la cara cambia la percepción del observador.

Los investigadores rastrearon los movimientos oculares de 245 participantes del estudio al mirar imágenes de mujeres con piel o con y sin acné en diferentes partes de sus rostros. Las caras con acné fueron percibidas como significativamente menos atractivas, menos confiables, menos exitosas, menos seguras, menos felices y menos dominantes.

El acné que estaba ubicado principalmente en la zona U, que está alrededor de la mandíbula, boca y barbilla, recibió las puntuaciones más bajas en atractivo y se consideró visualmente más perturbador.

"Este estudio trata sobre preguntas simples: ¿Quién está más afectado por la enfermedad? ¿Qué lesiones deben eliminarse primero? ¿A quién debo tratar más agresivamente?", dijo el autor principal, el Dr. Marek Jankowski, profesor asistente de dermatología en la Universidad Nicolaus Copernicus en Torun, Polonia.

"Lo que realmente están tratando de determinar es dónde en la cara el acné va a tener el mayor impacto en cómo alguien percibe el acné, ya sea la auto-percepción o otra persona mirando la cara", agregó el Dr. Christopher Bunick, profesor asociado de dermatología en la Escuela de Medicina de Yale. "La implicación que están tratando de hacer es que, si alguien tiene más acné en la zona media de la cara, tal vez esté un poco más cerca de la piel sana y sea un poco menos molesto. Mientras que alrededor de la boca y la frente parecen ser un poco más problemáticas, lo que me pareció interesante."

Bunick, que no formó parte de este estudio, realizó recientemente otro estudio que encontró que las visitas dermatológicas por acné eran más altas en mujeres adultas en comparación con hombres adultos. Así que las mujeres, en particular, están preocupadas por cómo el acné afecta su apariencia.

El Dr. Raman Madan es un dermatólogo en Northwell Health en Nueva York. Se mostró escéptico sobre la configuración del estudio y si mirar fotos en una pantalla de computadora y rastrear movimientos oculares sería lo mismo que mirar a alguien en persona. Pero también ha descubierto que las mujeres parecen entrar a su consultorio con más frecuencia que los hombres para hablar sobre el acné.

"A las mujeres parece molestarles mucho más que a los hombres", dijo Madan. "Los hombres vienen a mí por un problema no relacionado y pregunto si quieren tratar su acné y, si lo abordamos, la mitad de las veces dicen: 'Oh no, no me importa. Lo he tenido toda mi vida'. Pero la mayoría de las veces, cuando surge con mujeres, están listas para hablar de ello. Probablemente porque están más afectadas socialmente por ello que los hombres".

De hecho, otro estudio realizado en Irlanda encontró que, especialmente para las niñas y mujeres que tienen acné, el estigma social percibido disminuye la calidad de vida. Y, según la Asociación Americana de Dermatología, el acné es la condición de piel más común en los Estados Unidos, afectando hasta 50 millones de estadounidenses al año. El acné en adultos también está aumentando y afecta hasta el 15% de las mujeres.

El acné puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo cambios hormonales, dieta, estrés y genética.

Afortunadamente, para las personas que sufren de acné, hay planes de tratamiento para abordar el problema, incluyendo espironolactona oral, una terapia hormonal, e isotretinoína oral.

Aunque no son una solución mágica, dijo Bunick, vale la pena intentarlo.

"¿Hay medicamentos perfectos? No", dijo. Sin embargo, "tenemos un par de medicamentos que pueden lidiar bien con el acné femenino adulto".

Para las mujeres que consideran la isotretinoína oral, que solía ser conocida como Accutane, es importante que no estén embarazadas ni intenten quedar embarazadas.

El estudio fue presentado esta semana en una reunión de la Academia Europea de Dermatología y Venereología en Berlín, Alemania. La investigación presentada en reuniones generalmente se considera preliminar hasta que se publique en una revista médica revisada por pares.

